Svako od nas se nekad zaljubio u nekog u kog nije trebalo da se zaljubi - zato svako od nas može da se prepozna u čuvenoj pesmi "Ever fallen in love" grupe Bazkoks.

Ali ne znaju baš svi da je pokojni frontmen benda, Pit Šeli, inspirisan stihom iz jednog mjuzikla, ovu pesmu napisao o muškarcu.

Mančesterski pank bend Bazkoks ostavio je traga u muzici na toliko nivoa da ih je nemoguće nabrojati.

Ovaj bend je, u suštini, izmislio indi, objavivši prvi "uradi sam" singl, EP Spiral Scratch, još 1977. godine.

Članovi Bazkoksa su organizovali dva koncerta Seks Pistolsa u Mančesteru - prelomna i ključna za čitav niz bendova iz Mančestera.

A tu su nezaboravne pesme. Redovno su se pojavljivali u muzičkoj emisiji Top of the Pops predstavivši niz briljantnih singlova 1978. i 1979. godine.

Jedan od ovih singlova postao je simbol benda, definišući njegov značaj više od svih drugih.

Singl Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) stigao je samo do 12. mesta top liste po objavljivanju u septembru 1978, ali se danas smatra jednim od najvećih klasika britanske moderne muzike.

Ovakav spoj neuzvraćene žudnje i zarazne melodične pop pesme savršeno je oslikao osećaj poznat svakom od nas.

„Komponovao je te fantastično lepe melodije i bavio se zavodljivom i složenom temom ljubavi na tako jednostavan način", pank pevač i novinar Džon Rob izjavio je za program Radio 5.

"Bila je to osoba veoma zbunjena - zbunjena sopstvenom seksualnošću, zbunjena ljubavlju, žudnjom i strašću, a pisao je pesme koje su govorile istinu o ljubavi."

Kao i sve najbolje pesme, i ovu su obrađivali mnogi muzičari, na najrazličitije načine. Obrada koju su osmislili Fajn Jang Kenibals stigla je do devetog mesta top liste u Velikoj Britaniji 1987,a Pit Jorn je novu generaciju upoznao sa ovim hitom koji je obradio za saundtrek filma Šrek 2.

"Ever Fallen in Love je suština Šelijevog talenta da se pozabavi nečim za šta bi svako pomislio da nema načina da se sagleda na nov način - a to je ljubavna pesma - a da mu priži neverovatan novi pristup", izjavio je muzički novinar Pol Morli u dokumentarcu o bendu snimljenom za Radio 2.

Mnogi pretpostavljaju da su turneje pank bendova beskrajno i raskalašno muvanje po barovima i klubovima.

Ali Ever Fallen in Love ne bi bila napisana da Šeli jedne noći na turneji po Škotskoj u novembru 1977 nije ostao u hotelskoj sobi zalepljen za TV ekran, gledajući holivudski mjuzikl iz 1950-tih na kanalu BBC 2.

„Napisao sam je tokom Orgasm Addict turneje", ispričao je u dokumentarcu o Bazkoksima. „Bili smo u Edinburgu, rešili da prespavamo u jednoj gostionici na putu i na televiziji je prikazivan mjuzikl 'Momci i lepotice' (Guys and Dolls)", rekao je tada.

„Jedna od junakinja, Adelejd, govori liku kojeg glumi Marlon Brando, 'Čekaj dok se ne zaljubiš u nekog u kog nije trebalo'. Pomislio sam, da se zaljubiš u nekog u kog nije trebalo? Hm,to je baš dobro".

Počeo je da smišlja pesmu već sledećeg dana, sedeći u kombiju parkiranom ispred pošte.

Deo genijalne čari ove pesme je što Šeli nikada nije otkrio da li se radi o muškarcu ili ženi - svako je mogao da je primeni na sopstveni život. Sam Šeli je bio biseksualac.

„Pokušao sam da budem što je više rodno neutralan u pisanju pesama, jer, što se mene tiče, mogao bih da je koristim za svaki pol", ispričao je Šeli mančesterskom didžeju Dejvu Haslamu.

Ever Fallen in Love je tako univerzalna pesma da je Šeli uspeo da izbegne pitanja na koga je mislio kada je napisao. Ipak, u intervjuu za Autpank fanzin je otkrio da se radi o prijatelju, Frensisu.

U knjizi Bazkoks - kompletna istorija, pisac Toni Mekgarland tvrdi da je Frensis Kukson, član benda Tiler Bojz zajedno sa Šelijem, s kojim je kasnije i pokrenuo izdavačku kući Gruvi rekords, bio njegova velika ljubav.

„Živeo sam sa Frensisom oko sedam godina, a onda je on otišao i oženio se u Švajcarskoj", ispričao mu je Šeli.

Rekao je da se zaljubio u Kuksona kada su počeli da žive zajedno.

„On je bio prva - u stvari, druga - osoba sa kojom sam zaista živeo, pa je ponekad bilo teško."

Možda neki smatraju da je pank scena mačo, ali Šeli nikada nije smatrao da treba da krije sopstvenu seksualnost.

Ispričao je za Autpank da su svi „prevazilazili granice" dozvoljenog.

„Nije bilo nimalo važno ko si i šta si, kakva su ti seksualna uverenja ili kog si roda", rekao je.

„Uopšte nije bilo važno i nikom nije smetalo ako je neko gej."

Iako je većina Šelijevih pesama bila rodno neutralna, ipak je ponekad bio i otvoreniji. Njegov solo singl iz 1981. godine, Homosapien, počinje stihovima „Ja sam stidljiv momak, ti si povučen momak" i godinama važi za elektro LGBT himnu.

„Teško je preterati u naglašavanju važnosti lika i dela Pita Šelija", izjavila je Ebigejl Vord, suosnivačica Mančesterske digitalne muzičke arhive u in dokumentarcu Queer As Punk radija 6.

„Bio je otvoreno biseksualan i govorio otvoreno o sopstvenoj seksualnosti u mejnstrim muzičkim medijima. I po meni, sa puno humora i lakoće."