U fotografijama: Pit Šeli, Bazkoks

Pit Šeli, pevač i jedan od osnivača uticajnog pank benda Bazkoks, preminuo je u 63. godini od srčanog udara. Legendarni bend, koji je karijeru započeo 1970-tih, stekao je svetsku slavu i danas velikim hitom Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).

Image copyright Getty Images Natpis na slici Šeli snimljen oko 1978. godine

Piter Kembel Mekneš je rođen u Viganu. Zajedno sa Haurdom Divotom, osniva bend Bazkoks (Buzzcocks) tokom studija u Boltonu. Oduševljeni energičnim nastupom Seks Pistolsa, dovode bend u Mančester.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Bazkoks na jednom od prvih koncerata 1977.

Koncerti u Mančesteru inspirisali su čitavu generaciju bendova iz ovog grada, a Bazkoks su krenuli na turneju kao predgrupa Pistolsa na turneji Anarhija 1976. godine. Debitantski EP benda, Spiral Scratch, za čije snimanje su jedva prikupili novac, smatra se prvom nezavisno-finansiranom pank pločom.

Image copyright Getty Images

Ploča je postigla izuzetan uspeh i donela bendu neočekivanu popularnost, bez obzira na odlazak Hauarda Divota. Šeli je postao jedini pevač benda i ubrzo Bazkoks potpisuju ugovor sa kućom Junajted Artist rekords, za koju objavljuju debi album Another Music in a Different Kitchen 1977. godine. Godinu dana kasnije, prvi put nastupaju u čuvenoj muzičkoj emisiji Top of the Pops.

Bazkoks redovno nastupaju i snimaju, tako da već 1979. godine imaju dovoljno singlova za objavljivanje albuma u Americi. Bend je krenuo na turneju po Americi i Kanadi, ali pored podrške kritike, ploče Bazkoksa se nisu baš sjajno prodavale. U svađi sa kućom EMI, koja je otkupila Junajted Artist ,Šeli odlučuje da raspusti bend.

Image copyright Getty Images

Šeli je nastavio solo karijeru, unoseći sve više eksperimentalne elektornske muzike u repertoar, i ubrzo napravio veliki klupski hit sa Homosapien. Ali već krajem 1980-tih, Bazkoks se ponovo okupljaju. Osvojili su novu generaciju fanova kada su se pridružili Nirvani na poslednjoj turneji 1994. godine.

Image copyright Getty Images

Bend je poslednji album, The Way, objavio 2014. godine. I pored čestih promena u bendu, Šeli je uvek bio tu, kao na snimku sa festivala u Mančesteru u julu ove godine.