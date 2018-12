Image copyright Reuters Natpis na slici Imelda Kortez je provela 18 meseci u pritvoru čekajući suđenje

Sud u El Salvadoru je oslobodio ženu koja je optužena da je prekršila stroge zakone o pobačaju.

Dvadesetogodišnja Imelda Kortez kaže da ju je očuh godinama seksualno zlostavljao, nakon čega je zatrudnela.

Lekari su posumnjali da je u aprilu prošle godine pokušala da abortira u poljskom toaletu.

Dete je preživelo, ali je Kortez uhapšena i stavljena u pritvor, gde je 18 meseci čekala suđenje.

Tužilac je to što je krila trudnoću i nije tražila lekarsku pomoć, okvalifikovao kao pokušaj ubistva, što povlači za sobom dvadesetogodišnju zatvorsku kaznu.

Sud je, međutim, u ponedeljak presudio da ona nije znala da je u drugom stanju i da nije pokušala da ubije dete.

Njeni advokati su rekli da je po njihovom savetu priznala lakše delo - zanemarivanje deteta - kako bi izbegla težu kaznu. Za to se dobija najviše godinu dana zatvora.

Sud ju je na kraju oslobodio svake krivice i naložio da je puste na slobodu.

„Ova presuda... daje nadu svim ženama koje su u zatvoru i kojima se takođe sudi zbog ubistva" rekla je Ana Martinez, koja je branila Kortez na sudu.

Pristalice Imelde Kortez slave oslobađajuću presudu

Imeldu Kortez su ispred suda dočekale oduševljene pristalice, rodbina i aktivisti za ljudska prava.

Tužilaštvo je saopštilo da je njen očuh uhapšen i da ga čeka suđenje.

El Salvador je jedna od malobrojnih država u kojima je abortus potpuno zabranjen i strogo se kažnjava.

Mada još neke latinoameričke zemlje zabranjuju abortus, El Salvador je jedinstven zbog veoma strogih kazni i načina na koji se zakoni sprovode.

Lekari su dužni da prijave ako posumnjaju da je žena pokušala da izazove pobačaj, a ako to ne učine prete im duge zatvorske kazne.

Prema mišljenju organizacija za ljudska prava, to je dovelo do kriminalizacije pobačaja i hitnih medicinskih intervencija. Od 2000. godine do danas, više od 100 ljudi je osuđeno zbog krivičnih dela vezana za abortus.