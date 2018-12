Image copyright YouTube / @KevinSpacey Natpis na slici Spejsi je objavio video u kojem poriče optužbe u stilu Frenka Andervuda

Američki glumac Kevin Spejsi je optužen je za seksualno zlostavljanje tinejdžera u baru u Masačusetsu.

Na sudu će se pojaviti sedmog januara zbog incidenta koji se navodno odigrao u Nantaketu, jula 2016. godine.

Spejsi u ponedeljak postavio video u kojem, u liku Frenka Andervuda iz serije Kuća od karata, poriče sve optužbe.

„Sigurno neću da ispaštam zbog stvari koje nisam uradio", kaže Spejsi u video snimku.

„Vi ne biste poverovali u najgori scenario bez dokaza, zar ne?", pita. „Ne biste sudili nekome bez činjenica".

Navodna žrtva je sin bivše televizijske voditeljke vesti Heder Anru, koja je prošle godine javno progovorila o incidentu.

Optužila je Spejsija da je njenom osamnaestogodišnjem sinu kupio alkohol - u Masačusetsu je kupovina i konzumacija alkohola zabranjena licima mlađim od 21 - a zatim ga napastvovao.

U video snimku, Spejsi govori akcentom Frenka Andervuda i direktno se obraća gledaocu, baš onako kao što je radio tokom pet sezona serije Kuća od karata.

„Naravno da neki veruju u sve što čuju", rekao je. „Samo gladnih usta čekaju da priznam sve."

„Reći će da nemam poštovanje i da ne igram po pravilima", dodao je. „Kao da sam ikada pratio nečija pravila. Nisam nikada. I obožavali ste to."

Spejsi je u Netfliksovoj seriji tumačio ulogu Frenka Andervuda, političara gladnog vlasti koji je ubio novinarku i političara pre nego što je i sam ubijen pre početka šeste sezone.

Image copyright Netflix Natpis na slici Spejsi je glumio Frenka Andervuda tokom pet sezona serije, osvojivši brojne nagrade

Klip koji je naslovljen Da budem iskren (Let Me Be Frank) predstavlja prvo Spejsijevo pojavljivanje u javnosti otkako je novembra prošle godine optužen za seksualno zlostavljanje.

Glumac Entoni Rep ga je optužio za seksualni napad koji se odigrao 1986. godine, a nakon toga su usledile i druge optužbe.

Spejsi tvrdi da se ne seća tog incidenta, ali se javno izvinio pre nego što je „apsolutno" porekao sve ostale optužbe.

Iz kancelarije tužioca okruga Los Anđeles je poručeno da Spejsi neće biti krivično gonjen zbog optužbe za seksualni napad koji se navodno odigrao 1992.

Britanska policija takođe istražuje nekoliko optužbi iz perioda kada je Spejsi bio umetnički direktor Londonskog Old Vik pozorišta.

Optužbe su dovele do toga da je Spejsi ostao bez brojnih uloga, uključujući one u Kući od karata i filmu Sav novac u svetu, koji je ponovo sniman bez njega.

Film u kojem se Spejsi pojavljuje, Klub milijardera, imao je rekordno nisku zaradu na otvaranju u Americi - samo 126 dolara.