Koje filmove ćemo gledati u 2019. godini

Prvi dani 2019. godine su pravo vreme da pogledamo filmsku ponudu koja nas čeka u mesecima koji dolaze.

Od kandidata za Oskara i muzičkih biografija do filmova o superherojima i rimejkova blokbastera, nova ostvarenja će biti u ponudi gotovo svih 12 meseci ove godine.

Evo kratkog pregleda atrakcija koje nas čekaju.

Januar/februar/mart

Kako će dodela Oskara biti održana 24. februara, u prvih nekoliko meseci 2019. veliki broj kandidata za ovu nagradu privući će pažnju.

Prvi favorit je neobična kraljevska drama Omiljena (The Favourite).

Možda je prerano, ali mnogi tvrde, naročito posle dodele nagrada Zlatni globus, da će Olivija Kolmar, koja glumi kraljicu, kući odneti Oskara.

Drugi kandidati u miksu uključuju sentimentalnu priču o zavisniku od droge Divni dečak(Beautiful Boy), dramu o odrastanju Zbrisani dečak(Boy Erased), krimi triler Nikol Kidman Uništitelj(Destroyer), zatim ostvarenja Zelena knjiga(Green Book) i Kad bi ulica Bil progovorila (If Beale Street Could Talk)i još jedna kraljevska saga, Meri, kraljica Škotske (Mary Queen of Scots).

Tu je i mnoštvo biografskih drama o slavnim ljudima, poput Šekspira Sve je istina(All is True), francuskoj spisateljici Kolet (Colette), dvojcu komičaraStanlio i Olio (Stan and Ollie), o književnici Li Izrael Možeš li mi nekad oprostiti? (Can You Ever Forgive Me?), ratnoj reporterki Mari Kolvin Privatni rat (A Private War) i o baletanu Rudolfu Nurejevu Bela vrana (The White Crow).

Fanovi američke politike moći će da uživaju u portretima bivšeg američkog potpredsednika Dika Čejnija Potpredsednik (Vice), zatim o nekadašnjem potencijalnom predsedničkom kandidatu Gariju Hartu Prvi takmac (The Front Runner) i sudiji vrhovnog suda Rut Bejder Ginsberg Na osnovu pola (On the Basis of Sex).

Reditelj M. Najt Šjamalan nada se da će Staklo (Glass) svuda izazvati iste reakcije kao i prethodna dva dela trilogije Nesalomljivi(Unbreakable).

U martu dolazi još superheroja, a donosi ih film Kapetanica Marvel(Captain Marvel), o prvoj Marvelovoj heroini.

I fanove animacije očekuju dva visoko budžetna ostvarenja: Kako da obučite svog zmaja(How to Train Your Dragon: The Hidden World), Lego 2(The Lego Movie 2: The Second Part), a ne treba zaboraviti ni filmAlita, anđeo bitke (Alita: Battle Angel).

Još jedna klasična animacija će dobiti visoko budžetni tretman kada Tim Barton vrati Damba (Dumbo) na veliki ekran.

April/maj/jun

Superheroji stižu i u aprilu, premijerom filma Šazam!(Shazam!), povratkom animiranog filma Helboj (Hellboy) i Marvelovim Osvetnicima: kraj igre(Avengers: Endgame)..

Maj donosi udarac zlog superheroja u Zemlju u filmu Brajtburn(Brightburn), dok u junu stiže sledeći nastavak supermoćnih mutanata i film Iks-Men: Mračna Feniks(X-Men: Dark Phoenix).

Pokemon Detektiv Pikaču(Detective Pikachu) dolazi na velike ekrane na proleće, dok se vraćaju i ljudi u crnom, ali bez Vila Smita u filmu Ljudi u crnom(Men in Black International).

Priča o igračkama 4 (Toy Story 4) i Tajni život ljubimaca 2(The Secret Life of Pets 2) će u međuvremenu zabavljati mališane - kao i novi animirani filmovi Karika koja nedostaje(Missing Link) i Park čuda(Wonder Park).

Kako je Elton Džon gradio svoj put do slave, publika će moći da vidi u biografiji Roketmen(Rocketman).

A zatim stiže i Aladin, još jedan Diznijev rimejk sa Vilom Smitom u ulozi Duha. Znali smo da će se negde pojaviti, a on je publici najavio da će biti plav, baš kao i njegov animirani prethodnik.

Jul/avgust/septembar

Na leto stižu brojni nastavci.

Od filma Spajdermen: daleko od kuće(Spider-Man: Far From Home)i Džerarda Batlera u ulozi u filmu Pali anđeli(Angel Has Fallen) do To: drugi deo(It: Chapter 2) i Hobs i Šou(Hobbs and Shaw).

Ali čekajte! Stiže i Tarantinov Bilo jednom u Holivudu(Once Upon a Time in Hollywood).

Čekaju nas i verzije dve britanske bajke na velikom ekranu - Dauntaun opatija(Downton Abbey) i Užasne istorije(Horrible Histories), kao i još jedan Diznijev rimejk - Kralj lavova(The Lion King).

Oktobar/Novembar/Decembar

Nekoliko televizijskih hitova krajem godine stiže na velike ekrane u novim verzijama. To su Čarlijevi anđeli(Charlie's Angels), Porodica Adams (The Addams Family) i Gospodari univerzuma (Masters of the Universe).

Videćemo i Hoakina Finiksa u filmu Džoker (Joker), a da ne pominjemo Arnolda Švarcenegera u poslednjem delu Terminatora.

Zaleđeno kraljevstvo (Frozen 2) i Ratovi zvezda, epizoda 9(Star Wars: Episode IX) će oboriti zavesu na ono što će sigurno biti godina Diznijevog carstva.

I završićemo sa šapicama i filmskom verzijom mjuzikla Mačke(Cats), koje stižu 20. decembra, da nas razmaze pred naredne praznike.

Svi datumi emitovanja mogu biti promenjeni.