Image copyright Netflix Natpis na slici Zvezda Dankirka Fion Vajthed glumi glavnog lika Stefana

Interaktivna film-epizoda u kojoj gledaoci sami mogu da biraju kom će se smeru kretati priča je upravo objavljena na Netfliksu.

Smeštena u 1984. godinu, Bandersneč donosi priču o programeru koji pokušava da pretoči roman epske fantastike u video igru.

Kako epizoda napreduje, gledaocima je omogućeno da prave izbore umesto glavnog lika - odluke koje određuju tok radnje.

Zbog svih mogućih opcija koje su uključene, epizoda ima više od bilion varijacija.

Bandersneč je sniman 35 dana, a epizoda traje oko 90 minuta, navodi sajt Global Njuz.

Naravno, to može da se smanji na oko 40 minuta, ukoliko gledaoci izbegavaju „prepravke" - narativne lukove koji ih usmeravaju nazad na glavnu priču.

Image copyright Netflix Natpis na slici Vil Pulter (sredina) i Asim Šodri se takođe pojavljuju u epizodi.

„Bilo je jako zahtevno", kaže kreator serije Čarli Bruker.

„Jedan od najvećih izazova tokom snimanja ove epizode bilo je pažljivo stvaranje sveta i različitih ishoda i stalno snimanje beskrajnih potencijalnih kadrova i scena za priče koje sami kreirate", kaže ko-kreatorka Anabel Džouns.

Direktorka Netfliksovih inovacija u produkciji, Karla Engelbreht, dodala je da postoje „milioni opcija za priču, a vaše odluke su ključne."

Na početku epizode se od gledaoca traži da donese naizgled trivijalne odluke, poput toga koje će žitarice glavni lik jesti za doručak ili koju će muziku slušati u autobusu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džouns i Bruker su osvojili Emije za seriju Blek Miror 2017. i 2018. godine

Izbori ubrzo postaju značajniji i mogu da predstavljaju bukvalno životne promene za glavnog lika, kako je ponuđeno pet različitih završetaka epizode.

„To je kao da nižete džinovsku posteljinu", izjavio je Bruker za magazin Wired.

Netfliks je i ranije eksperimentisao sa višestrukim narativima u dečijim emisijama Puss in Books i Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile.