Šta očekuje Fejsbuk u 2019. godini

Image copyright Getty Images Natpis na slici Deonice Fejsbuka su pretpele pad nakon što su razni skandali ugrozili reputaciju ove firme

Evo sjajne vesti za Fejsbuk - završila se 2018. godina. Loša vest je da je 2019. počela.

Ove godine, izvinjenja više neće biti dovoljna, biće potrebno da se snosi odgovornost, a glasine o tome da će biti doneti zakoni koji će regulisati aktivnost ove društvene mreže će se najverovatnije obistiniti.

Ali šta to konkretno znači? Koliko će ozbiljne biti potencijalne kazne? Evo šta može da sačeka Fejsbuk u sledećih 12 meseci.

Fejsbuk analizirao profil korisnika

Fejsbuk protiv govora mržnje, nasilja

Fejsbuk afera: vreme je za promene

Fejsbuk može da očekuje ogromnu kaznu

Komisija za zaštitu podataka u Irskoj najavila je u decembru da će pokrenuti istragu, zbog „ozbiljnog kršenja pravila o zaštiti privatnih podataka na Fejsbuku". Posledice mogu da budu veoma ozbiljne, jer novi zakoni otvaraju velike mogućnost kažnjavanja kompanija koje se oglušuju o pravila zaštite podataka.

„Istraga će se baviti time da li je Fejsbuk primenio procedure za zaštitu privatnosti i da li su takva pravila uopšte postojala" objasila je Kejt Koliri, direktorka Međunarodne asocijacije za zaštitu podataka o privatnosti.

Ova komisija će odlučiti da li je Fejsbuk pogrešio, za šta se sledi ogromna kazna. Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o privatnosti (GDPR), Fejsbuk može da bude kažnjen u iznosu četiri odsto ukupnog promenta, što je trenutno 1,5 milijardi dolara.

Možda će dobiti još jednu veliku kaznu

Ali to nije kraj. Pored istrage u Irskoj, američka Federalna trgovinska komisija takođe istražuje da li je Fejsbuk prekršio dogovor koji je usaglašen 2011. godine. U tom dokumentu stoji da se Fejsbuk obavezuje da pribavi jasan pristanak korisnika ove mreže za deljenje njihovih podataka sa trećim licima. Fejsbuk tvrdi da nije prekršio uslove ovog dogovora, ali komisija insistira na istrazi.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Upravljanje Marka Zakerberga kompanijom se dovodi u pitanje

Ako se ispostavi da je Fejsbuk prekršio odredbe ovog dogovora, kazna može da bude astronomska - iznosi 40.000 dolara dnevno po prekršaju. U ovom slučaju, prekršaj se odnosi na pojedinačne korisnike. A ako se zna da Fejsbuk ima 80 miliona korisnika samo u SAD, kazna može da dosegne cifru od tri triliona dolara.

Ali to se najverovatnije neće desiti. Cilj ove komisije nije da uništava američke kompanije, već da utiče da se one ponašaju u skladu sa propisima. Profesor Dejvid Vladek, nekadašnji šef odeljenja za zaštitu korisnika u ovoj komisiji, izjavio je za Vašington post da će kazna najverovatnije iznositi milijardu dolara.

Instagram društvena mreža broj jedan među decom

Rusija se mešala u američke izbore „preko svih velikih društvenih mreža“

Možda će biti podeljena na manje delove

Stav koji nailazi na nepodeljenu podršku širom sveta je da je Fejsbuk postao preveliki i previše moćan.

„Imamo puno konkurenata" rekao je Mark Zakerberg tokom svedočenja pred američkim senatom u aprilu, iako nije naveo koje su to kompanije konkretno. S obzirom da poseduje Vocap (WhatsApp) i Instagram, ne postoji prava alternativa Fejsbuku, a čak i da je ima, kompanija bi je najverovatnije kupila.

Magazin Nju Stejtsmen izveštava da se kompanija najverovatnije sprema da bude podeljena na manje delove i time spreči tužbe za ugrožavanje konkurencije.

Grupa koja je organizovala kampanju Sloboda od Fejsbuka zahteva da kompanija bude podeljena na četiri dela: Fejsbuk, Vocap, Instagram i Fejsbuk mesindžer.

Spasilac kompanije će možda biti Nik Kleg

Bivši zamenik britanskog premijera Nik Kleg će uskoro preuzeti vođenje komunikacija u ovoj kompaniji, jer je postavljen na to mesto u oktobru prošle godine.

Navodeći da on nema iskustva u korporativnim komunikacijama, mnogi su se zapitali šta će Kleg konkretno raditi. Nekadašnji lider liberalnih demokrata u Velikoj Britaniji izjavio je na Fejsbukovoj božićnoj zabavi za novinare da će se najviše baviti „koregulacijom".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Nik Kleg smatra da će se u Fejsbuku najviše baviti „koregulacijom" između ove kompanije i vlada širom sveta

On vidi svoj posao kao most između sveta koji poznaje - a to je politika i sveta u koji će se uskoro useliti - Silicijumska dolina. Kleg želi da radi sa zvaničnicima vlada kako bi bila stvorena pravila koja će odgovarati i tehnološkim kompanijama i korisnicima.

„To nema nikakvog smisla", kaže Ahmed Banafa, ekspert za privatnost na Univerzitetu u San Hozeu. „Kongres treba da sprovodi nezavisnu istragu, jer je tu da zaštiti nas: korisnike i građane, a ne kompanije."

Novi zakoni će urediti njegovo delovanje (kao i svih ostalih tehnoloških kompanija)

„Ne želim da glasam za regulaciju Fejsbuka", rekao je senator Džon Kenedi Marku Zakerbergu u aprilu. „Ali moraću, a to zavisi od vas. Pravila za korisnike u vašoj kompaniji ništa ne valjaju."

U Vašingtonu smatraju da vreme tokom kog Fejsbuk mora sam da reši ove probleme ističe. Iz Fejsbuka su stizale poruke da je kompanija otvorena za regulaciju, dokle god ova pravila ne utiču na mogućnosti korisnika da slobodno komuniciraju.

Demokratski senator Mark Vorner podneo je zahtev da mreže dozvole kontrolu koji bi vršili profesori univerziteta i drugi eksperti, da omoguće korisnicima prenos podataka sa jedne mreže na drugu i da jasno navedu na koji način čuvaju lične podatke i u koje svrhe ih koriste.

Ove mere ne bi uticale samo na Fejsbuk, već i na druge društvene mreže i pretraživače poput Gugla.

Možda će ga ljudi manje koristiti

Fejsbuk se i dalje širi, ali ne na mestima gde su se odigrali ovi skandali. U SAD, Fejsbuk nije pokazao naznake rasta u prethodna tri tromesečja, u Evropi je broj korisnika opao.

Da li će se ovaj trend nastaviti? Da li će se pogoršati? Sve više ljudi na društvenim mrežama tvrdi da više neće da koristi Fejsbuk. Ako ne brišu nalog, onda uklanjaju aplikaciju sa telefona.

Više informacija o tome ćemo dobiti 30. januara, kada kompanija objavljuje izveštaj o prihodu i uz njega statistike koje se odnose na korisnike.