Image copyright Getty Images Natpis na slici Brajan Mej i Rodžer Tejlor, članovi grupe Kvin, na ceremoniji zajedno sa glumcem Ramijem Malekom

Film o grupi Kvin, Boemska rapsodija (Bohemian Rhapsody) obeležio je ovogodišnju dodelu Zlatnog globusa.

Biografski film o pevaču Frediju Merkjuriju donela je produkciji nagrade za najbolji film, dok je titula najboljeg glumca pripala Ramiju Maleku, koji je tumačio pokojnog frontmena benda Kvin.

Iako je nominovan u čak pet kategorija, film Zvezda je rođena (A Star Is Born), dobio je samo jedan Zlatni globus i to za najbolju originalnu pesmu, Shallow. Ovu numeru su izveli Lejdi Gaga i Bredli Kuper.

Film Zelena knjiga (Green Book) pobedio je u tri kategorije - za najbolji muzički film ili komediju, najbolji scenario i najboljeg sporednog glumca. Zlatni globus je otišao Maheršali Aliju.

Image copyright HANDOUT Natpis na slici Maharešala Ali je već jednom bio nominovan za nagradu Zlatni globus

Radnja filma Zelena knjiga je smeštena u šezdesete godine prošlog veka i govori o afro-američkom muzičaru koji unajmljuje italijansko-američkog vozača da ga povede na obilazak juga SAD. Pored Alija, sjajnu ulogu je ostvario i Vigo Mortensen.

Zlatni globus ima težinu i jer publici, kritičarima, a i pobednicima, pokazuje smer u kojem treba da idu, a posebna je uvertira pred dodelu Oskara. Ko dobije Zlatni globus, može da priželjkuje i nagradu Oskar.

Pobeda "Boemske rapsodije" je pomalo i iznenađenje zbog različitih recenzija i preokreta tokom produkcije.

Prvobitni reditelj Brajan Singer je je otpušten sa snimanja filma zbog „nepouzdanog ponašanja" - nakon glasina da se sukobljavao sa Malekom na snimanju. Zamenio ga je Dekster Flečer.

Image copyright Alex Bailey Natpis na slici Rami Malek i transformacija u Fredija Merkjurija u filmu Boemska rapsodija

No, film je postao hit u bioskopima širom sveta, a Malek je sada među favoritima u trci za najboljeg glumca pred ovogodišnju dodelju Oskara, koja će se održati 24. februara.

U govoru nakon dodele nagrade Zlatni globus u nedelju, Malek nije zahvalio Singeru, već je odao počast grupi Kvinu i rekao da je bio posebno motivisan.

„Tebi, Brajane Meje, tebi, Rodžere Tejlore, jer ste vi zadržali autentičnost u ovom svetu", rekao je on. I Mej i ​​Tejlor su prisustvovali ceremoniji.

Nagradu je posvetio Frediju Merkjuriju, koji je preminuo 1991. godine, dodajući: „Ovo je za tebe i zbog tebe, ti divni čoveče!"

Među ostalim iznenađenjima večeri bila je i nagrada u kategoriji najbolje glumice, koja je otišla Glen Klouz za ulogu u filmu "Žena" (The Wife).

Ona je pobedila Lejdi Gagu, za koju se očekivalo da će uzeti Zlatni globus za ulogu u filmu "Zvezda je rođena" (A Star Is Born).

U strastvenom govoru, Klouz je naglasila koliko je važno da žene slede svoje snove, a ne samo da brinu o domaćinstvu.

„Žene, mi volimo da negujemo, a to je i ono što se od nas očekuje. Imamo muža i decu, ali moramo da pronađemo način da budemo ispunjene i sledimo svoje snove. Moramo da kažemo sebi 'ja to mogu', kao i 'to bi trebalo da mi se dozvoli'", rekla je ona.

Image copyright Reuters Natpis na slici Glen Klouz je pobedila Lejdi Gagu u trci za nagradu za najbolju žensku ulogu.

Šta to znači za Oskara?

Lizo Mzimba, BBC zabava

Možda je i najveće iznenađenje što je film "Zvezda je rođena" dobio samo jednu nagradu.

Pored Olivije Kolman, koja se nadmetala u kategoriji muzikla i komedije, očekivalo se da Lejdi Gaga dobije nagradu za najbolju glumicu.

To što je zapravo pobedila Glen Klouz znači da trka za Oskara dobija još jednog favorita ili barem potencijalnog kandidata.

A Star Is Born je izgubio i u trci za prestižnu nagradu - za najbolji film.

Zlatni globus je dao zamah "Boemskoj rapsodiji" a Rami Malek bi jako lako mogao da završi i sa statuom Oskara za mesec dana. Zahvaljujući višestrukim nagradama, filmovi "Boemska rapsodija" i "Zelena knjiga" pokazali su da ih niko ne može zanemariti kada razmišlja o dobitnicima Oskara ove godine. Pre samo koji dan, tako se mislilo samo o filmovima "Zvezda je rođena" i "Rim".

Sledećih nekoliko nedelja će presuditi i kako će glasati Akademija. I mada postoji samo mali stručnjaka koji biraju svoje favorite i na jednom i na drugom nadmetanju, to što će neki na reklame i plakate moći da stave natpis „pobednici Zlatnog globusa", sigurno će imati uticaja.

Britanski pobednici su bili Olivija Kolman, koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu u kategoriji komedije ili mjuzikla za portret kraljice u "Omiljenoj" (The Favourite).

Kristijan Bejl je nagrađen za ulogu bivšeg potpredsednika Dika Čejnija u filmu "Potpredsednik" (Vice), koja mu je donela nagradu za najboljeg glumca u kategoriji komedije ili mjuzikla.

Britanski glumci Ričard Maden i Ben Višo osvojili su TV nagrade za uloge u BBC dramama "Telohranitelj" (Bodyguard) i "Pravi engleski skandal" (A Very English Scandal).

Image copyright Getty Images Natpis na slici Majkl Daglas se zahvalio "izuzetnoj supruzi" Ketrin Ziti Džons

U drugim TV kategorijama, serija "Amerikanci" (The Americans) je proglašena za najbolju dramu, a "Kominski metod" (The Kominsky Method) za najbolju TV komediju. Zvezda Netfliksa, Majkl Daglas, osvojio je nagradu za najboljeg glumca u u TV seriji (u kategoriji mjuzikla ili komedije) za ulogu ostarelog trenera.

Nagradu je posvetio „izvanrednoj, divnoj ženi Ketrin" - Ketrin Ziti Džouns - i 102-godišnjem ocu Kirku.

Nagrada je stigla 49 godina nakon što je dobio prvu nominaciju za Zlatni globus za najboljeg glumca novajliju.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Sandra Ou je nagrađena za ulogu u TV drami Ubiti Iv.

Sandra Ou osvojila je nagradu za najbolju glumicu u TV drami "Ubiti Iv" (Killing Eve). Radi se o nekonvencionalnoj krimi drami koja je počela da se prikazuje na BBC Amerika. Ou se u emotivnom govoru zahvalila roditeljima, koji su bili u publici, .

Ou je takođe bila voditeljka nedeljne ceremonije na Beverli Hilsu zajedno sa glumcem Endijem Sembergom.

