Zvezda serije „Čista hemija" (Breaking Bad) Brajan Kranston u najnovijem filmu glumi kvadriplegičara, a prihvatanje ove uloge je opisao kao „poslovnu odluku".

Ipak, mnogi su ga kritikovali zbog toga.

U filmu Naopako, rimejku poznatog francuskog ostvarenja Nedodirljivi, američki glumac igra milijardera u kolicima koji unajmljuje bivšeg kriminalca, kog glumi komičar Kevin Hart, da ga neguje.

„Kao glumci tumačimo različite likove", kaže omiljeni lik brojnih obožavalaca serije „Čista hemija".

Kranston je rekao da je tema „vredna debate" i da bi trebalo da se pruže bolji uslovi glumcima sa invaliditetom.

Ipak, tvrdi i da on ima pravo da igra likove čije se karakteristike i sposobnosti razlikuju od njegovih.

„Ako sam ja - strejt, stariji muškarac, zdrav, bogat i srećan - da li to znači da ne mogu da igram osobu koja nije bogata, da li to znači da ne mogu da igram homoseksualca?", rekao je on.

„Ne znam gde se primenjuje ograničenje, gde se povlači linija?" izjavio je on.

Džejk Džilenhal i Dvejn Džonson su među umetnicima koji se suočavaju sa kritikama zbog igranja uloga likova sa invaliditetom.

Džilenhalov film 2017. Jači, o čoveku koji je izgubio obe noge u bombaškim napadima na Bostonskom maratonu, kritikovan je jer tu ulogu nije igrao glumac sa invaliditetom.

Prošle godine je Džonson kritikovan jer je govorio kako treba omogućiti glumcima sa invaliditetom da dobijaju uloge, a istovremeno je igrao muškarca s protetskom nogom u akcionom filmu Neboder.

Kranstonovi komentari dolaze nakon rasprave o tome da li je prikladno da strejt glumci igraju gej ili transrodne uloge ili da beli glumci igraju likove povezane s etničkim manjinama.

Skarlet Johanson, Tilda Svinton, Džek Vajthol i Ed Skrajn su među onima koji su se suočili s kritikom zbog prihvatanja određenih uloga. Neki su se povukli iz projekata nakon kritika.

Prošlog meseca, Daren Kris je rekao da više neće prihvatati LGBT scenarije jer nije želeo da bude „još jedan strejt dečak koji uzima ulogu gej muškarca".

Hart kaže da je uvek pozitivno diskutovati o raznolikosti i inkluziji.

„Mislim da je početak razgovora uvek dobra stvar", rekao je on.

„U ovom konkretnom slučaju, mi podižemo svest o problemu i govorimo - hej, voleli bismo da vidimo više osoba sa invaliditetom koje imaju mogućnost da učestvuju u svetu zabave."

Komičar se suočio sa novim kritikama zbog komentara koje je dao 2010. godine o strahovima da bi njegov sin mogao da bude gej.

Presudili homofobični tvitovi - Hart neće biti domaćin Oskara

Zbog toga je morao da se povuče iz uloge domaćina svečane dodele Oskara i izvini se LGBT zajednici zbog svojih „neosetljivih reči".

Hart se ponovo izvinio ove sedmice u radio emisiji SiriusXM, rekavši da je „sada svestan" kako njegove reči zvuče članovima LGBT zajednice.

„Mislim da u vremenima u kojima živimo moramo imati razumevanje i prihvatiti ljude i promene", rekao je slušateljima.

Britanac Ben Višo je podržao Kranstona nakon što je prošle nedelje osvojio Zlatni globus za ulogu gej muškarca u filmu „Pravi engleski skandal" (A Very English Scandal).

„Zaista verujem da glumci mogu da uđu u ulogu i igraju bilo koga i ne bi trebalo da se definišemo samo onim što smo", rekao je glumac koji je otvoreno gej.

„S druge strane, mislim da treba da postoji veća jednakost", nastavio je on. „Voleo bih da vidim više gej glumaca koji igraju strejt osobe.

„To bi trebalo da bude jednako igralište za sve. To bi bio moj ideal."

