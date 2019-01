Image copyright Alamy Natpis na slici U iščekivanju kraja Igre prestola...

Zima za ljubitelje „Igre prestola" ima strahovite značenja.

No, kada su se probudili hladnog januarskog jutra početkom nedelje, dočekalo ih je nešto dobro: trejler za novu sezonu.

Publika ju je predugo čekala. S obzirom na to kako se sedma sezona završila, nije izgledalo da stanovnici Vesterosa imaju čemu da se raduju u osmoj.

Ali fanovi definitivno imaju.

Tizer ne donosi ništa što već nismo znali o osmoj sezoni, ali obožavaoca serije Džordža Aleksandera nije briga za to.

„Predugo smo čekali od poslednje sezone do ove, bilo šta što nam daju je zlatno", kaže on za BBC Radio 1.

Džordž je gledao svaku epizodu serije Igra prestola tri ili četiri puta, beležeći početne reakcije na Jutjub kanalu, a zatim ih analizirajući.

U trejleru Džon Snou stoji uz sestre Arju i Sansu Stark u kripti ispod Zimovrela gde su sahranjeni svi njihovi rođaci.

To je prvi put da su Džon i Arja zajedno od prve sezone i iako ovo nije snimak iz osme sezone, Džordž misli da će njih dvoje odigrati veliku ulogu u završnoj sezoni.

Image copyright HBO Natpis na slici ...stiže trejler za osmu sezonu

„Mislim da će to biti veliki deo - da vidimo kako on reaguje na to kako se ona menjala tokom vremena", kaže on.

To nije sve što Džordž misli.

„Mislim da će Deneris da zatrudni sa malim Targerijanom", kaže.

„Mislim da ćemo otkriti da možda, pošto su oboje targerijanske krvi, postoji moć da stvore još jednog Targerijana."

„Gledanje smrti u oči"

Mnogo uzbuđenja u tizeru nastaje u trenutku kada led počne da se širi kroz kriptu dok Džon, Arja i Sansa gledaju u statue svojih lica.

„Očigledno je mnogo toga o tome da gledaju smrti u oči i da se sa time suočavaju", kaže za Radio 1 televizijski pisac i fan Igre prestola Kris Mendl.

„Na kraju sedme sezone smo videli da je zid probijen.

Beli šetači su na putu, tako da je jasno da će morati da se povuku zajedno i da se slome u osnovi."

Image copyright HBO Natpis na slici Super fanovi predviđaju šta bi moglo da se dogodi

Kris i Džordž smatraju da će Noćni Kralj biti ubijen i da će njegovi beli šetači biti poraženi - što je sigurno dobra stvar za Džona i njegovu porodicu, zar ne?

Džordž ne misli tako.

„Imam hiljade teorija. Sve su verovatno grozne", kaže.

„Moja teorija je da će Džon zabosti staklo u sebe i da će postati novi Noćni Kralj.

On će zapravo biti kralj severa - ali ne onaj koga mi želimo."

Kris smatra da će se osma sezona završiti manje kontroverzno.

„Mislim da možemo da očekujemo invaziju u prvom delu sezone i da će preuzeti bele šetače, a da će onaj ko preživi morati da ode na jug i da se suoči sa Sersej.

Mislim da je ona zapravo veliki negativac u svemu ovome."

Image copyright HBO Natpis na slici Kraj stiže u aprilu

Kako će se sve završiti?

Sersej trenutno sedi na prestolu, a ni ona ni njen brat Džejmi nisu prikazani u trejleru.

I Deneris je izostavljena, a bez obzira na to što je Džordžova omiljena junakinja, ne misli da će dočekati kraj osme sezone.

Kris kaže da je Igra prestola „toliko različita od bilo čega drugog" ​​da je skoro nemoguće predvideti šta će se desiti.

Ali postoji jedan savet kog će se držati u iščekivanju 14. aprila.

„Ovo je serija koja je definisana uništavanjem života i ubijanjem ljudi, tako da će i kraj sigurno biti prilično mračan.

Samo se trudim da ne ostanem vezan za previše ljudi i glumaca."