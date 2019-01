Image copyright Getty Images Natpis na slici Posvećenici se danima okupljaju u Alahabadu

Indijski festival Kumbh Mela smatra se najvećim okupljalištem ljudi na svetu.

Od danas do marta, organizatori očekuju oko 120 miliona hodočasnika koji će se okupati u Sangamu - ušću Ganga, Jamune i mitske reke Sarasvati.

Hindusi veruju da će ih to očistiti od njihovih greha i pomoći im da dostignu „mokšu", oslobodivši ih ciklusa rađanja i smrti.

Kako se, dakle, pripremiti za okupljanje ljudi koje je toliko da može da se vidi iz svemira?

Mela (vašar na hinduskom) održava se u gradu na severu Alahabadu (nedavno preimenovanom u Prajagradž) svakih 12 godina.

U utorak, kad zvanično bude počeo festival, zvaničnici su se pripremili za 15 do 20 miliona posetilaca. Ali najveće iskušenje sa kojim će se suočiti biće 4. februara kad se očekuje da će 30 miliona ljudi učestvovati u najveličanstvenijem danu kupanja. Festival se završava 4. marta.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Budžet za festival iznosi oko 400 miliona dolara

Ovogodišnji festival je „ardh-Kumbh" - verzija od „pola festivala", koja je negde na pola puta između dva Kumbha - ali ništa u vezi s njim nije malo. Štaviše, mnogo je veći nego poslednji puni Kumbh održan 2013. godine.

Gde svi odsedaju?

Na blatištima rečnih obala podignut je ogroman grad od šatora, a hiljade zvaničnika danonoćno radi na tome da festival funkcioniše onoliko glatko koliko je to uopšte moguće.

„Pripremamo se već više od godinu dana", rekao je viši zvaničnik administracije Radživ Rai kad sam se pre nekoliko dana sastala s njim u njegovoj kancelariji.

Nekih 6.000 verskih i kulturnih organizacija dobilo je zemljište na kom mogu da podignu grad od šatora kako bi smestili posetioce iz Indije i svih delova sveta, kaže on.

Naš razgovor neprestano prekida zvonjava njegovog mobilnog telefona, osoblje koje mu donosi papire na potpis i askete u odeždama boje šafrana koje upadaju na vrata da pričaju s njim.

Između svega toga, Rai objašnjava da se oblast mele prostire na više od 32 kvadratna kilometra, što je ekvivalent jednog većeg grada.

Kako hodočasnici stižu tamo?

Kumbh Mele se održavaju vekovima, ali su postale masovne tek poslednjih decenija. Festival iz 2001. godine u Alahabadu smatra se prvom „mega melom".

Budžet za održavanje ovogodišnjeg festivala je 397 miliona dolara, a tokom 49 dana očekuje se da će doći više ljudi nego što je stanovništvo Velike Britanije i Španije zajedno.

Image copyright Ankit Srinivas Natpis na slici Infrastruktura grada je doživela renovaciju pred festival

Poslednjih 12 meseci, gradska infrastruktura je doživela veliku renovaciju.

Novootvoreni aerodrom sada omogućava posetiocima da dolete iz Delhija za manje od sat vremena.

Širom grada, putevi su prošireni i izgrađeni su novi nadvožnjaci. Na području mele, izgrađeno je 300 kilometara puteva. Svud po gradu podignute su ogromne javne garaže u koje može da stane više od pola miliona vozila.

I železnica je najavila na stotine novih vozova koji će se uhvatiti u koštac sa navalom.

„Očekujemo da će tokom festivala vozom putovati oko 3,5 miliona hodočasnika. Svih osam stanica koje opslužuju grad su poboljšane i proširene", kaže portparol železnice Amit Malavija.

Image copyright Ankit Srinivas Natpis na slici Hindusi veruju da će kupanje u rečnim vodama oprati njihove grehe

On me sprovodi kroz glavnu stanicu - gde je u stampedu tokom poslednjeg festivala stradalo više od 40 ljudi - kako bi mi objasnio mere preduzete da se to ne ponovi.

Dodat je novi peron, podignut je ogroman pešački most koji povezuje više perona, a izgrađene su i čekaonice za putnike u raznim bojama u kojima će se strogo kontrolisati ulazak i izlazak.

Malavija kaže da iz okolnim mesta dovedeno dodatno osoblje od 5.000 ljudi.

Kako nadgledati događaj ovih razmera?

Za upravljanje saobraćajem i bezbednošću angažovano je 30.000 policajaca i pripadnika paravojnih snaga.

Image copyright Ankit Srinivas Natpis na slici Angažovano je na hiljade policajaca i pripadnika paravojnih snaga

Viši policijski zvaničnik Kavindra Pratap Sing kaže da su se minuciozno odabrala mesta za postavljanje kontrolnih punktova i bezbednosnih barijera.

„Prioritet nam je da se ne dozvolimo da dođe do stampeda niti bilo kakve druge katastrofe", rekao je on. „Radimo danonoćno na tome da dorastemo izazovu, da se postaramo da ništa ne pođe po zlu."

Zvaničnici kažu da će prvi put koristiti veštačku inteligenciju kako bi nadgledali kretanja mase.

„Koristićemo snimke sa 1.000 CCTV kamera kako bismo procenili veličinu mase i, ako je potrebno, doneli odluku da ih preusmerimo kako bismo rasteretili prometne oblasti", rekao je portparol.

Detalji Kumbh Mele

Hodočašće tokom kog se Hindusi okupljaju na tačkama uz Gang, Jaumnu i mitsku reku Sarasvati

Tokom ovogodišnjeg događaja za sedam nedelja se očekuje 120 miliona posetilaca, što će nadmašiti prošlogodišnji hadžiluk u Saudijskoj Arabiji koji je privukao oko 2,4 miliona ljudi

Astrologija određuje većinu aspekata festivala, uključujući njegov datum, trajanje i lokaciju (ima ih četiri)

Najskoriji puni Kumbh, održan 2013. godine u Alahabadu, takođe je bio maha (iliti veliki) Kumbh, koji se dešava jednom u 144 godine (posle 12 punih Kumbhova). Privukao je, procenjuje se, 100 miliona posetilaca

Kamp za izgubljene i nađene podignut je 1946. godine i od tada pomogao da se pronađu bezbrojni članovi porodica i prijatelji koji su se razdvojili u ogromnim gužvama

Ove godine podignuto je 15 kampova za izgubljene i nađene. Ovi kompjuterizovani centri međusobno su povezani i njihove objave će se čuti preko čitave teritorije mele. Detalji će se postavljati i na Fejsbuk i Tviter, kako bi se lakše pronalazili izgubljeni

Ko hrani gladne milione?

Većina hodočasnika koji dolaze na kratak period donosi svoju hranu.

Ali kampovi koje podižu verske organizacije i samostalni hodočasnici, koji ostaju i do mesec dana, često zavise od vlasti da bi se opskrbili namirnicama.

Image copyright Ankit Srinivas Natpis na slici Kampovi koje su podigle verske organizacije često zavise od vlasti da bi se opskrbili namirnicama

Postavljeno je pet skladišta i 160 radnji sa zalihama po „fer ceni" radi raspodele pirinča, brašna, šećera i kerozina za kuvanje.

Zalihe se daju besplatno verskim kampovima i prodaju drugim hodočasnicima po povlašćenim cenama rezervisanim za one koji žive ispod granice siromaštva, kaže zvaničnik iz odeljenja za hranu i opskrbu građanstva Aprita Apadhjaj.

Nekih 150.000 hodočasnika dobilo je kartice koje im omogućuju da mesec dana kupuju jeftinu robu, uključujući dva kilograma pirinča, tri kilograma brašna, 7,5 kilograma šećera i četiri litra kerozina.

Za festival je izdvojeno ukupno 5.384 tona pirinča, 7.834 tona pšeničnog brašna, 3.174 tona šećera i 767 kilolitara kerozina.

Besplatna i čista pijaća voda biće dostupna na 160 lokacija širom teritorije mele.

Šta ako ljudima pozli?

Na području mele od 1. decembra radi centralna bolnica sa 100 kreveta i 10 manjih bolnica.

„Naša ambulantna odeljenja sada primaju 3.000 pacijenata dnevno. Petnaestog januara, kada se bude napravila veća gužva, očekujemo da ćemo imati i oko 10.000 pacijenata", kaže doktor Ašok Kumar Palival, koji vodi tim za brigu o zdravlju i porodici u šator-gradu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici U Alahabadu se Kumbh Mela održava od kraja 19. veka

On predvodi 193 lekara, a dostupno mu je i više od 1.500 drugih zdravstvenih radnika - sestara, farmaceuta, pa čak i stomatologa. Tu je i 80 iscelitelja po metodu Ajurvede, koji nude lečenje zasnovano na drevnim tehnikama izlečenja.

Bolnice su opremljene da izvode hirurške zahvate i nude pregled rentgenom, ultrazvukom i laboratorijske testove.

„Angažovali smo i 86 bolničkih kola, devet rečnih ambulantnih plovila i jednu ambulantnu letilicu", kaže doktor Palival, dodavši: „Osposobljeni smo da se nosimo i sa velikim krizama."

...a šta je sa toaletima?

Palival i njegov tim se staraju i o higijeni na meli.

Da bi se zadovoljile potrebe miliona koji se očekuju, postavljeno je više od 122.000 toaleta, zajedno sa 20.000 korpi za otpatke - 22.000 sanitarnih radnika angažovano je da čisti smeće.

Urađeni su složeni planovi i za rad sanitarne službe - Palival kaže da je svaki toalet geo-tagovan, što će im pomoći da reše bilo koji problem.

Image copyright Ankit Srinivas Natpis na slici Higijena predstavlja veliki problem u Kumbh Meli

Ali, njegov tim se već našao na meti kritika da u toaletima nema vode i da se iz mnogidž već šire neprijatni mirisi.

Palival kaže da će se to rešiti pre početka festivala.

„To je jedan veoma ambiciozan projekat. Mi ovde podižemo pravu malu državu. Ljudi rade danonoćno, postavljaju cevi, uspostavljaju vodosnabdevanje, postavljaju toalete."

„Ali na dobrom smo putu da postignemo sve postavljene ciljeve", kaže on.

