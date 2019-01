Image copyright 20th Century Fox Natpis na slici Ko će ovog puta biti najbolji?

Predviđanje rezultata Oskara može da bude škakljiv posao. Naročito zato što se članstvo Akademije, koje glasa za nagrade, menja iz godine u godinu.

Akademija se trudila da uključuje i mlađe članove, kao i da sudije ne budu samo belci. Zato ove godine ima više mlađih sudija, predstavnika etničkih manjina, kao i stranaca.

Uvedeno je i više nominacija u svakoj kategoriji, a koliko će to sve promeniti prirodu nagrade Oskar - verovatno će nam biti jasnije kada vidimo ko je nominovan. Međutim, konfuzija je i dalje prisutna, pogotovo ako se zna da, samo nekoliko nedelja pre ceremonije, još nije odlučeno ko će biti domaćin.

Evo sedam stvari na koje treba da obratite pažnju:

1. Nominacije

Holivudski rimejk od rimejka rimejka, Zvezda je rođena (A Star Is Born) pretenduje na većinu nominacija. Zajedno sa filmovima Omiljeni (The Favourite), Roma i Prvi čovek (First Man).

Međutim, film sa najviše nominacija nije automatski favorit za najbolji film. Poslednjih godina filmovi Gravitacija (Gravity), Povratnik (The Revenant) i La la lend bili su na vrhu liste, ali su ipak izgubili trku.

Image copyright Marvel Natpis na slici Crni panter je popularan u bioskopima

2. Crni panter

Ako Marvelov film bude nominovan za najbolji, to će biti prekretnica jer će prvi put neki film o superherojima biti prepoznat na ovaj način.

To će oduševiti i ljude koji stoje iza Oskara, a koji su zainteresovani da ovu ceremoniju učine relevantnijom za publiku - Crni panter (Black Panther) je film koji je najbolje prošao u bioskopima u SAD u 2018. godini.

3. Roma

Ako, kao što izgleda neizbežno, film Roma dobije nominaciju za najbolji film, to će biti prvi Netfliksov film koji će osvojiti ovako prestižno priznanje.

U Holivudu i dalje traje velika polemika da li Netfliks i slični servisi za strimovanje predstavljaju ogromnu pretnju ili ogroman podsticaj budućnosti kinematografije. Ako film bude nagrađen, to bi mogao da bude korak dalje za ovu vrstu produkcije.

4. Alfonso Kuaron

Očekuje se da će reditelj filma Roma biti nominovan.

Ali, reditelj bi mogao da budu nominovan i za produkciju, scenario, montažu i fotografiju. Ako stavite po strani nezaobilaznu nominaciju za najbolji strani film, Kuaron će biti tek druga osoba koja je ikada nominovana za nagradu u šest različitih kategorija u jednoj godini. (Prvi je bio Volt Dizni).

Image copyright Fox and Warner Bros Natpis na slici Olivia Kolman i Lejdi Gaga su već viđene u kategorijama za nominaciju za najbolje glumice

5. Britanski umetnici

Bilo bi veliko iznenađenje da nema britanskih umetnika u sve četiri glumačke kategorije. Kristijan Bejl i Olivija Kolman smatraju se favoritima u kategorijama za glavne uloge, kao i Ričard E. Grant u katoriji za sporednu mušku ulogu.

6. Britanci iza kamere

Kao što je uobičajeno, trebalo bi da budu nominovani i brojni Britanci iza kamere, od Džima Biča i Grejema Kinga koji su producenti Bohemijske rapsodije do Debore Dejbis i Sendi Pavel, koje bi mogle da dobiju nominacije za scenario i kostim (The Favourite). Tu su i scenograf Nejtan Krouli koji je radio na filmu First Man, kao i muzički producent Mark Ronson, muzičar koji je napisao vodeću numeru za film A Star Is Born.

7. Šta je sa braćom Korbold?

Ah da, Korboldovi! Ako Pol Korbold bude nominovan za ono što je uradio sa vizuelnim efektima na filmu Svet iz doba jure: Uništeno kraljevstvo, to će značiti da braća ulaze u uži krug za Oskara sedmu godinu za redom. Njegova braća Kris i Nil su već dobijali Oskare. Pol je dvaput nominovan, ali nikada nije dobio Oskara.