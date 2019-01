Natpis na slici Snimak bi mogao da bude restauriran i da se pojavi u najnovijem dokumentarcu o pop zvezdi

Nastup Dejvida Bouvija i izvođenje pesme Starman u emisiji Top of the Pops 1972. važi za prekretnicu u istoriji muzike.

Odeven u kombinezon zmijskog dezena, prebacio je ruku preko ramena gitariste Mika Ronsona, šokirajući gledaoce i započevši eru glamura i androginije.

Ali malo ljudi pamti da je Bouvi zapravo debitovao u ulozi alter ega Zigija Stradasta na ITV-u mesec dana ranije.

Dugo se smatralo da je nastup izbrisan, ali je snimak nedavno pronađen i mogao bi da se pojavi u novom BBC dokumentarcu.

Snimak je napravio fan, običnom ručnom kamerom - vremenom je propao i sad mora polako da se restaurira u nadi da može da se iskoristi.

Prvi koncert Zigija Stardasta u Londonu 1973.

„Za fanove to je nešto poput Svetog grala", kaže za Redio Tajms Fransis Vateli, producent i reditelj dokumentarca Dejvid Bouvi: Pronalaženje slave.

„Traka bi se raspala da smo je pustili, pa mora vrlo pažljivo da se restaurira. Izbiće prava ludnica ako to uspemo."

Proces restauracije je još uvek u toku i trajaće skoro do pojavljivanja dokumentarca - što se očekuje sledećeg meseca na BBC 2 kanalu.

„Snimak je tek nedavno otkriven", rekla je portparolka BBC-ja. „Nadamo se da će biti spreman na vreme da bude ubačen u film."

„Užasna greška"

„Izgubljen" Bouvijev nastup prikazivan je u emisiji ITV-a Lift Off With Ayshea, rivalu emisije Top of the Pops, koja je emitovana od 1969. do 1974.

Gotovo svi snimci su slučajno obrisani kada je Granada TV poslala trake na digitalizaciju.

Prema rečima voditeljke Ajše Brout, duplikati snimaka bili su obeleženi znakom „iks", što je značilo da mogu da budu obrisani, ali tehničar iz nekog razloga nije razumeo i bacio je originale.

„Obrisao je godine mog života i nastupe, kao i nastupe svih ostalih", rekla je ona za magazin Record Collector. „To je užasna stvar."

Film Dejvid Bouvi: Pronalaženje slave je poslednji u trilogiji Fransisa Vatelija o pop zvezdi.

Devedesetominutni program obećava da će imati i bukvalno do sada neobjavljene zvuke i arhivske snimke - uključujući i audiciju BBC-a iz 1965. godine sa Bouvijem i njegovim bendom.

BBC žiri je odbacio Bouvija i grupu iz selekcije talenata nakon ovog nastupa.

Grupa talenata je bila odgovorna za proveru da li sve što se pušta na BBC radiju ispunjava standarde kvaliteta.

„Sve to je stvorilo Zigija", rekao je Vateli. „To pokazuje kako je Bouvi sve neuspehe prihvatio i iz njih naučio."

Bouvi je preminuo u januaru 2016. godine, sa 69. godina.