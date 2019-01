Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Nastja Ribka: Manekenka usred Tramp-Rusija skandala

Nastja Ribka je provela nekoliko dana „samo se zabavljajući" sa ruskim tajkunom na njegovoj jahti, a onda je ovaj podvig podelila sa celim svetom.

Ali - taj milioner je Oleg Deripaska, moćni prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina. Kasnije je tvrdila da ima dokaze o ruskoj umešanosti u predsedničku kampanju Donalda Trampa.

Ribka, manekenka iz Belorusije, trebalo je da provede godinu dana u zatvoru na Tajlandu. Za sebe kaže da je samo nesvesna žrtva koju drugi iskorišćavaju.

„Zaljubila sam se. On je veoma privlačan muškarac i ima lepe oči. Zašto da ne?", kaže ona o Deripaski u intervjuu za ruski servis BBC-ja u Moskvi.

Sve što je želela je da bude na Deripaskinoj jahti, kaže. Dobila je to što je želela 2016. godine, ali je pričom o tome u javnosti Deripaski nanela mnogo muka.

Beloruska manekenka se pojavila na sudu u Moskvi ovog meseca pod optužbom da se bavila prostitucijom, ali je oslobođena zatvora

Američke sankcije uvedene su magnatu aluminijuma i drugim ruskimk tajkunima prošle godine, zbog „malignih aktivnosti" Rusije. Takođe, u javnost je isplivalo i da je imao poslovne kontakte sa Polom Manafortom, bivšem šefu kampanje Donalda Trampa.

„On ima mnogo problema", kaže Ribka čije pravo ime je Anastasija Vašukevič. „Mislim da sam ja započela te probleme, ja sam početak."

Milijarder je negirao njene navode i uspešno je tužio zbog ugrožavanja privatnosti - i manekenku i njenog takozvanog „instruktora za muvanje" Aleksa Leslija, poznatog i kao Aleksandar Kirilov.

Nastja Ribka je postala poznata pre godinu dana kada je njenu knjigu i objave na Instagramu sa fotografijama i opisima ljudi koje je upoznala na jahti 2016. godine analizirao ruski opozicionar Aleksej Navalni.

On je kao jednog od posetilaca jahte prepoznao visokog zvaničnika Putinove administracije Sergeja Prihodka.

Prihodko se uglavnom bavi pitanjima spoljne politike, a nakon što su ove navodi dospeli u javnost, nije bio jasan da li jeste ili nije bio gost Olega Deripaske.

Nastja Ribka i njen „instruktor za muvanje" Aleksandar Kirilov su deportovani iz Tajlanda ovog meseca

Nedugo nakon što je Aleksej Navalni objavio svoje zaključke u video snimku objavljenom na internetu, Deripaska je podneo tužbu po osnovu zaštite privatnosti, a rusko medijsko regulatorno telo je blokiralo video. Svi ruski mediji koji su citirali navode gospodina Navalnija su morali da povuku objave.

U međuvremenu, Ribka i Aleksandar Kirilov su otišli na Tajland na još jednu sesiju „seks treninga".

Njih dvoje su 25. februara 2018. godine uhapšeni pod optužbom da rade bez potrebnih dozvola, što je kasnije preinačenu u opužbu za podstrekivanje na pružanje seksualnih usluga.

Ribka i Kirilov su verovali da je ova vrsta progona povezana sa skandalom u Rusiji.

Zašto se Ribka žalila FBI-ju

Posle hapšenja, Ribka se nadala da Amerikanci mogu da joj pomognu.

Obraćajući se američkim medijima u videu objavljenom na Instagramu i snimljenom u policijskom kombiju, rekla je da ima važne informacije i „delove slagalice koje nedostaju" o vezama ruskog establišmenta, Pola Manaforta i Trampove kampanje.

Sada, pak, kaže da su joj Amerikanci namestili pritvor.

„Možda su se Amerikanci uplašili da imam nešto protiv njihovog novog predsednika", kaže ona. „To nije naša igra, to je veće od nas."

Na pitanje kakve je informacije obećavala američkoj javnosti je rezervisana i tvrdi da istražiteljima iz SAD ništa nije dala.

„FBI je pitao da li imam neki materijal o životima Trampa, Manaforta i Deripaske. Mnogo ljudi me je isto to pitalo. Tada sam shvatila da je to što imam opasno po mene. Poslala sam to Olegu Deripaski", kaže ona.

Nije poznato kakav materijal je imala, ako ga je uopšte imala. Ne zna se ni da li je Deripaska nešto dobio.

Njoj i Aleksu je 17. januara ukinuta presuda i deportovani su sa Tajlanda.

„Moram ovde da živim"

Po povratku u Rusiju ponovo su uhapšeni, po optužbama za prinuđivanje ljudi na prostituciju. Advokat Nastje Ribke je na Instagramu objavio video njenog hapšenja.

Sada se pokajala i moli Olega Deripasku za oproštaj.

Dva dana kasnije, oboje su oslobođeni iz pritvora, ali je slučaj i dalje otvoren.

Ribka kaže da ne poseduje nikakav materijal u vezi sa slučajem.

„Više nemam telefone ni kompjutere."

Nastja Ribka insistira da ni sa kim nije sklopila nikakav dogovor u zamenu za puštanje iz pritvora. Ali ne poriče da joj je po povratku u Rusiju jasno stavljeno do znanja kako da se ponaša.

„Objašnjeno mi je kako mogu da pričam o tome. I ja moram da živim ovde. Zvanična verzija je da nemam nikakve materijale, a kakvi god da su postojali - više ih nema."

Sada se čini da ona i njen mentor za svoje probleme krive Alekseja Navalnog. Njihov novi stav se poklapa sa Deripaskinim i zvanične Rusije: u pitanju je bezazleno putovanje u slobodno vreme koje je preuveličano u priču o korupciji i međunarodnoj zaveri.

Pa na šta je Nastja Ribka mislila prošle godine kada je rekla da je Deripaska uključen u mešanje vlade Rusije u američke predsedničke izbore?

„Ne mogu da vam odgovorim na to pitanje", kaže ona.