Piter Džekson režira film o Bitlsima

Image copyright Getty Images Natpis na slici Bitlsi su hteli da snime „Gospodara prstenova" 1960-ih godina

Malo je poznata činjenica da su Bitlsi 1960-tih pokušali da naprave film na osnovu knjige „Gospodar prstenova".

Džon Lenon je želeo da glumi Goluma, Pol Makartni bi bio Frodo, dok bi Stenli Kjubrik režirao film.

Ali planiranje je zaustavljeno pošto je Tolkin odbio ideju.

Sada se sudbina čudno obrnula, pošto će novi film o Bitlsima režirati Piter Džekson - koji je konačno na veliko platno doveo Gospodara prstenova 2001. godine

Oskarom nagrađivan reditelj će sada oživeti napete sesije snimanja poslednjeg albuma benda Let It Be, koristeći 55 sati do sada neviđenog studijskog materijala iz 1969. godine.

Originalno je planirano da snimci budu iskorišćeni u televizijskom dokumentarcu, a potom bi po njima bio snimljen film sa radnim naslovom Let It Be.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Laknulo mu je što je otkrio da se stvarnost razlikuje od mita

Iako je film osvojio Oskara za najbolju originalnu muziku, odavno je nestao.

Veruje se da su Bitlsi bili nezadovoljni prikazanim nesuglasicama među članovima benda u početnim fazama snimanja albuma Let It Be - što je Džordž Harison opisao kao „najlošiji od svih perioda", a Lenon jednostavno nazvao „paklom".

Čini se da Džeksonova verzija obećava optimističniji prikaz procesa snimanja, koje je kasnije bilo smirenije i kulminiralo nastupom na krovu izdavačke kuće Epl Korps u Londonu - održanom pre tačno 50 godina, 30. januara 1969.

„Laknulo mi je što sam otkrio da se stvarnost razlikuje od mita", kazao je reditelj. „Gledanje Džona, Pola, Džordža i Ringa kako rade zajedno, stvarajući sada klasične pesme od nule, nije samo fascinantno - to je zabavno, uzbudljivo i iznenađujuće intimno."

Strah da će Džeksonov dokumentarac pokušati da preradi istoriju su neutemeljeni - obnovljena verzija ranijeg filma će biti dostupna „nakon objavljivanja ovog novog", navodi se u saopštenju producenata.

Image copyright Apple Corps Natpis na slici Bend se raspao ubrzo nakon nastanka ove fotografije

Ovo će biti prvi Džeksonov film od hvaljenog dokumentarca They Shall Not Grow Old, u kojem je kombinovao kolorizovane snimke Prvog svetskog rata sa intervjuima britanskih vojnika.

Novozelandski reditelj je dugogodišnji fan Bitlsa i jednom je rekao da je „odrastao" na njihovoj muzici.

„Nisam muzički ekspert - Bitlsi su samo muzika koju volim", rekao je on na premijeri dokumentarca Rona Hauarda Osam dana u nedelji 2016. godine.

Džekson je takođe bio jedan od prvih koji su potvrdili da su Bitlsi planirali da snime film Gospodar prstenova.

„To je bila Džonova ideja i Tolkin se u toj fazi slagao s filmom, ali mu se nije dopala ideja da to urade Bitlsi. Zato ju je ubio", rekao je on novinarima.

„Verovatno bi bilo nekih dobrih pesama sa albuma."