Tajna mršavosti je ipak zapisana u genima

Image copyright Getty Images Natpis na slici Neki ljudi mogu da zahvale genima za svoju mršavost

Naučnici su otkrili tajnu zašto su neki ljudi mršavi, dok se drugi lako goje.

U istraživanju su otkrili nove genetske regije povezane sa mršavošću.

Međunarodni tim naučnika saopštio je da njihova otkrića poklapaju sa idejom da je to što su neki mršavi više povezano sa nasleđivanjem „srećnog" paketa gena nego sa savršenom ishranom ili načinom života.

Studija je objaljena u časopisu PLOS Genetiks.

Tokom prethodnih nekoliko decenija, istraživači su otkrili stotine genetskih promena koje povećavaju šanse da osoba bude gojazna - ali su se manje bavili genima mršavih ljudi.

Naučnici su u ovom istraživanju uporedili uzorke DNK 1.600 zdravih ljudi u Velikoj Britaniji - sa indeksom telesne mase (ITM) manjim od 18 - sa uzorcima DNK 2.000 teško gojaznih ljudi i 10,400 ljudi normalne težine.

Oni su takođe pažljivo razmotrili upitnike o načinu života - kako bi isključili poremećaje u ishrani.

Istraživači su otkrili da gojazne osobe imaju veću verovatnoću da imaju skup gena povezanih sa prekomernom težinom.

S druge strane, mršavi ljudi ne samo da imaju manje gena povezanih sa gojaznošću, već imaju i promene u genskim regijama povezanim sa zdravom mršavošću.

„Žurbe sa osudama"

Vodeća istraživačica profesorka Sadaf Farugi sa Univerziteta u Kembridžu, pozvala je ljude da manje osuđuju druge zbog težine.

„Istraživanje prvi put pokazuje da su zdravi mršavi ljudi generalno mršavi zbog toga što imaju manji broj gena koji povećavaju šanse za prekomernom težinom, a ne zbog toga što su moralno superiorniji, kao što neki misle", kazala je.

„Lako je požuriti sa osudama i kritikama ljudi zbog težine, ali naučnici su utvrdili da su stvari mnogo kompleksnije.

Imamo daleko manju kontrolu nad svojom težinom nego što bismo mogli da zamislimo."

Naučnici su saopštili da je naredni korak da odrede tačno koji geni su uključeni u zdravu mršavost.

Njihov dugoročni cilj je da vide da li ovo novo otkriće može da pomogne u pravljenju nove strategije za gubljenje kilograma.

„Genetske razlike"

Komentarišući istraživanje, Tom Senders, profesor nutricionizma i ishrane na Kraljevskom koledžu u Londonu, kaže: „Ovo je važna i dobro sprovedena studija koja potvrđuje da je teška gojaznost često genetski određena, pokazuje i da su oni koji su vrlo mršavi genetski različiti od opšte populacije."

Međutim, dodaje: „Većina ljudi se ugoji u odraslom dobu i to je povezano sa okruženjem u kome živimo - sedenjem i okruženošću visokokaloričnom hranom."

Profesor Tim Spektro, takođe sa Kraljevskog koledža u Londonu, kaže da oko trećina stanovnika u većini zemalja uspeva da ostane mršava bez obzira na ove uslove.

„Nešto od toga je do gena, ali za to su odgovorni i drugi faktori, poput individualnih razlika u načinu života ili mikrobima", rekao je on.

Zdravstveni stručnjaci kažu da bez obzira na to kakav vam je oblik tela ili genetski materijal, stari saveti o zdravom količini vežbanja i dobroj ishrani i dalje važe.