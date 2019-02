Ukratko ponedeljkom: Događaji koji će obeležiti ovu nedelju

Ponedeljak je, počela je nova sedmica, a evo koji su najvažniji i najinteresantniji događaji koji nas čekaju u narednih sedam dana.

1) Obraćanje Donalda Trampa naciji... konačno

Image copyright Reuters Natpis na slici Tramp će naciji predstaviti planove

Šta se dešava?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održaće odložen govoro o stanju nacije pre zajedničke sednice Kongresa u utorak.

Zašto je to važno?

Pa, ovo je šansa da predstavi planove za ovu godinu i da nam da ideju o tome šta će mu biti prioriteti - iako možemo prilično dobro da pretpostavimo šta su oni, a da ne čujemo govor (zid, misli li bilo ko?)

Pravo pitanje će biti da li će izabrati da proširi ruku prijateljstva na demokrate, kao što je to učinio prošle godine. Ako su nedavni događaji nekakva najava za to, ne bismo rekli.

Šta god da se dogodi, sigurno je da će biti vatrometa, zato što je to Donald Tramp.

2) Počinje najveća svetska proslava

Image copyright AFP Natpis na slici Stiže Godina svinje

Šta se dešava?

Šestina svetske populacije će obeležiti Lunarnu Novu godinu i dočekati Godinu svinje u utorak.

Zašto je to važno?

Zato što milijarde ljudi slavi početak ove godine, od Kine do Singapura, od Filipina do Mauritanije i šire. To znači velike vatromete, poklone i mnogo ukusnih poslastica.

Ovo je važno i za sve buduće roditelje, jer Godina svinje - prema tradicionalnom verovanju - znači da će oni koji budu rođeni u narednih 12 meseci verovatno biti vredni, entuzijastični i optimistični.

S druge strane, kažu da će biti i naivni, tvrdoglavi i materijalisti. Pa, ne možete da imate baš sve.

3) Dan D u suđenju El Čapu

Image copyright Reuters Natpis na slici Doživotna robija za El Čapa?

Šta se dešava?

Sud će početi sa razmatranjem da li je Hoakin „El Čapo" kriv ili nije kriv nakon višenedeljnih slušanja dokaza u sudnici u Njujorku.

Zašto je to važno?

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država tvrde da je El Čapo lider najvećeg svetskog kartela droge. Ukoliko se utvrdi da je kriv, suočiće se sa potencijalnom doživotnom kaznom zatvora.

Vlasti se nadaju da će njegovo uklanjanje iz igre dovesti do potencijalnog kolapsa meksičkog Sinaloa kartela. Ako uspe, to će biti velika pobeda u američkom ratu protiv droge.

S druge strane, biće više nego nezgodno ako porota odluči da on u stvarni nije ono za šta meksički tužioci veruju da jeste.

Ali, da budemo iskreni, zatvorska kazna možda neće biti važna. Na kraju krajeva, ovo je čovek koji je dvaput pobegao iz zatvora - mada pretpostavljamo da je bežanje iz američkih visoko bezbednosnih zatvora malo teže.

4) Obilje nagrada

Image copyright Reuters Natpis na slici Nagrade i nagrade...

Šta se dešava?

Bafta i Gremi - iste noći!

Zašto je to važno?

Zato što želimo da znamo šta zvezde oblače, naravno. Takođe, želimo da znamo ko će dobiti koju nagradu.

Zašto? Teško je tačno reći. Jednostavno - želimo da znamo te stvari.

Sad ozbiljno - u nedelju će se prvo održati Baftas, s tim da se čini da je film Favorit, zaista favorit. Istorijska kostimografska drama ima najviše nominacija, a slede Boemska rapsodija, Zvezda je rođena, Prvi čovek i Roma - svaki sa po sedam nominacija.

Nekoliko sati i nekoliko hiljada kilometara dalje - održaće se dodela Gremi nagrada. Na prvi pogled se čini da će sve tamo biti o momcima, sa Kendrikom Lamarom i Drejkom koji vode po broju nominacija.

Broj nominacija naravno nije garancija ko će stvarno pobediti: sve može da se promeni te noći. Zato vam predlažemo da uzmete kokice i da se pripremite za noć visokog glamura i ne baš neznatne drame.