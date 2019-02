Image copyright Todd Wawrychuk

Sećate se grupne fotografije iz osnovne škole, sa sve razrednom i dnevnikom na kojem je kredom napisano VII/1?

Lepo je setiti se tog vremena, ali ta fotografija verovatno nije nastala u Los Anđelesu, kao što ni glava Bredlija Kupera nije virila iz poslednjeg reda.

Pred svaku dodelu Oskara svi koji su te godine nominovani učestvuju u grupnoj fotografiji, pa ni ova 2019. nije bila ništa drugačija.

Spajk Li, Maheršala Ali i Ređina King su tada dobili najveći aplauz, piše Veniti fer.

U prostoriji je bilo 212 ljudi, koji su predstavljali 52 filma, a evo nekoliko čudnih i divnih stvari o toj fotografiji koje smo primetili:

Lejdi Gaga će ubuduće biti poznata kao Sveta Gaga

Image copyright Todd Wawrychuk

Evo je - u belom, prekršenih ruku kao anđeo.

Gaga je nominovana za najbolju glumicu - A Star is Born - a i njena pesma Shallow bi mogla da osvoji nagradu.

Inače, ta pesma je bila u pozadini dok su se nominovani okupljali za fotografiju... Čisto ako je neko nije čuo u poslednjih 346 puta kad je puštena na radiju.

Nek neko proveri da li je ovaj tip u redu

Image copyright Todd Wawrychuk

Nadamo se da je neko ko se razume u prvu pomoć bio tu, za slučaj da je Polu Šrejderu bila potrebna pomoć.

Šrejder je nominovan u kategoriji za najbolji scenario, zbog filma First Reformed.

Možda mi nismo jedini koji su zabrinuti za Šrejderovo zdravlje - ovaj ispred njega kao da samo što je počeo da zove lekara.

Šrejder je, zapravo, možda, samo stavio ruku na srce u „mnogo sam zahvalan što sam ovde" trenutku.

Neka ipak neko proveri da li će hitna pomoć biti na ceremoniji dodele nagrada.

Za svaki slučaj.

Najbolja ekipa uvek sedi u poslednja klupi

Image copyright Todd Wawrychuk

Glen Kouz, Remi Malek i Bredli Kuper bili su zbijeni pozadi, verovatno pokušavajući da se malo odmore od dosađivanja tokom ručka.

Malek „nije mogao da napravi ni korak, a da ga neko ne zaustavi i čestita mu", piše Entertejment vikli.

Kuper je u međuvremenu proveo dosta vremena u razgovoru sa Spajk Lijem.

Obojica imaju nekoliko nominacija ove godine, među kojima je i jedna u istoj kategoriji - za najbolji scenario.

Kuper je nedavno izjavio da je kao mlad, dok još nije bi poznat, bio na audiciji za Lijev film, čega se Li ne seća, pa su možda o tome pričali.

Gledajte! Žene! Mnogo njih!

Image copyright Todd Wawrychuk

Među silnim bradama i odelima, možda ste primetili veći broj žena nego na fotografiji iz prethodne godine.

Predsednik Akademije filmskih umetnosti i nauka Džon Bejli je naravno istakao da je 2019. najveći broj nominovanih žena u istoriji dodele Oskara.

A Oskar za najbolje čarape dobija...

Image copyright Todd Wawrychuk

Animirani film Spider-Man: Into the Spider-Verse možda se nezasluženo nije našao u kategoriji za najbolji film.

Ipak, producent novog Spajdija Kristofer Miler sigurno zaslužuje nagradu za najbolje čarape.

Kada je reč o modi dosta se istakao i Maheršala Ali, koji je među desetinama crnih i plavih smokinga imao bordo odelo.

Tu je i Florijan Henkel von Donersmark koji deluje kao da se upravo vratio sa planinarenja.

Možda je pomislio da nema razloga da se trudi, jer će njegov Never Look Away teško osvojiti Oskara za najbolji strani film pored Alfonsa Kuarona i njegovog filma Roma.

Borba šeširima je bila jaka ove godine

Image copyright Todd Wawrychuk

Zaboravite na čarape, neki drugi modni detalji su se istakli na fotografiji - šeširi.

Bilo je dosta kačketa, ali i nečega što više vuče na beretku na glavi Spajk Lija.

Mnogi nisu bili tu

Image copyright Getty Images

Kraljevska dinastija nije mogla da dođe - barem glumice koje igraju u The Favourite.

Na fotografisanju nije bilo Olivije Kolman, koja igra britansku kraljicu Anu i Eme Stoun, koja igra baronkinju Ebigejl Mašam.

Nisu bili tu ni Adam Drajver iz filma BlackKklansman, kao ni Kendrik Lamar, nominovan za najbolju pesmu.

Svi će se sigurno 24. februara pojaviti na ceremoniji dodele Oskara.