Image copyright Getty Images Natpis na slici Čekanje do stotog rođendanaza kupovinu prve pakle cigareta - samo ako predlog postane zakon

Havaji bi mogli da zabrane pušenje za sve koji imaju manje od sto godina, što bi značilo da većina populacije ne bi mogla legalno da kupi cigarete.

U novom predlogu demokrate Ričarda Kregana, granica godina starosti potrebnih da bi se legalno kupile cigarete oštro će porasti između 2020. i 2024. godine.

Predlog tek treba da prođe zakonodavne procedure, a vrlo verovatno i jako protivljenje kompanija koje se bave proizvodnjom duvanskih proizvoda.

Ovaj zakon se ne bi odnosio na elektronske cigarete, duvan za žvakanje i cigare.

Doktor Kregan je, pre nego što je 2014. godine izabran za demokratskog predstavnika, radio kao lekar u hitnoj pomoći. On cigarete naziva „najsmrtosnijim proizvodom u ljudskoj istoriji".

Havaji su u januaru 2017. godine postali prva savezna država Sjedinjenih Država u kojoj je granica za legalnu kupovinu cigarte povišena na 21 godinu. U ostalim državama granica je 18 ili 19 godina.

Novi predlog zakona predviđa da bi se granica do 2020. godine pomerila na 30 godina, zatim do 2012. na 40, godinu kasnije na 50, sve dok se ne dođe do granice od 100 godina 2024.

„Užasno opasna industrija je napravila proizvod koji stvara opasnu zavisnost", rekao je doktor Kregan lokalnim medijima.

On smatra da su elektronske cigarete i cigare mnogo bezbednije od običnih cigareta, iako Nacionalni inistitut za proučavanje kancera SAD upozorava da su „svi duvanski proizvodi opasni i da izazivaju rak".

U Sjedinjenim Državama svake godine od bolesti koje izaziva pušenje umre pola miliona ljudi.