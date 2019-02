Image copyright Getty Images Natpis na slici Danijel Malori je bio prvi na listi bestselera Njujork Tajmsa

Danijel Malori, autor bestselera „Žena na prozoru", priznao je da je lagao o tome da ima karcinom mozga.

Malori, koji je napisao ovaj triler pod pseudonimom A. Dž. Fin, rekao je da je tvrdio kako je imao kancer kako bi maskirao da pati od bipolarnog poremećaja.

Priznanje je usledilo nakon što ga je Njujorker u tekstu optužio za niz laži o privatnom životu.

Američki autor je za magazin rekao da mu „nikada nije bio cilj" da „iskoristi nečiju dobru volju".

Malori je bio urednik izdavaštva pre pisanja knjige „Žena na prozoru", njegovog prvog romana koji je objavljen u januaru 2018.

Knjiga je bila broj jedan na listi bestselera Njujork Tajmsa.

Filmska adaptacija knjige, o ženi sa agorafobijom koja počinje da špijunira svoje nove komšije, sa Ejmi Adams i Garijem Oldmanom u glavnim ulogama, pojaviće se u toku ove godine.

Natpis na slici Malorijevo debitantsko delo prodato je u više od dva miliona primeraka

Njujorker tvrdi da je Malori više puta rekao da mu je dijagnostikovan rak mozga. To je izjavio i u prijavi za univerzitet, a isto je govorio i kolegama dok je radio u izdavačkim kućama u Londonu i Njujorku.

U tekstu se navodi kako je rekao i da mu je majka preminula od kancera, kao i da mu je i brat preminuo.

Iako je njegova majka zaista imala rak kada je Malori bio tinejdžer, ona, kao i njegov brat i dalje su živi.

U odgovoru na tekst u Njujorkeru pisac navodi: „U više navrata u prošlosti sam rekao, imolicirao ili dozvolio drugima da veruju da bolujem od fizičke bolesti, umesto od psihičke - da imam rak."

„Moja majka se borila protiv agresivnog raka dojke kada sam bio tinejdžer; to iskustvo me je formiralo u periodu adolescencije, sinonim je za bol i paniku. Stideo sam se mojih psiholoških borbi - one su bile moja najstrašnija, najosetljivija tajna."

Rekao je da je bio „krajnje prestravljen od onoga što bi ljudi mislili o meni ako bi saznali" o njegovim problemima mentalnog zdravlja, da bi pomislili da je „malouman" ili da mu ne bi verovali.

„Činilo se da je prikrivanje lakši put."

Dodao je da je „kao i mnogi oboleli od teškog bipolarnog poremećaja, iskusio depresiju, sumanute misli, morbidne opsesije i probleme sa pamćenjem".

Nastavio je: „To je bilo strašno, ne samo zato što sam u mojoj nevolji uradio, rekao ili verovao u stvari koje inače nikada ne bih rekao, uradio ili u njih verovao - stvari o kojima, u mnogim slučajevima, nemam apsolutno nikakva sećanja."

„Žao mi je što sam iskoristio ili se smatra da sam iskoristio prednost bilo čije dobre volje; to nikada nije bio cilj."

Njegov agent je za BBC potvrdio navode.

Portparol izdavačke kuće Harper Kolins rekao je za Bukseler: „Mi ne komentarišemo lične živote naših zaposlenih ili autora. Profesionalno, Danijel je bio visoko cenjeni urednik, a knjiga Žena na prozoru govori sama za sebe."