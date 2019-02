Natpis na slici Džekson i Harison su u emisiji diskutovali o muzici i komediji

Pre 40 godina dve velike muzičke zvezde ušle su u prostorije BBC Radija 1 i sele da pričaju o muzici.

Sledećih 90 minuta Majkl Džekson i Džordž Harison diskutovali su o grupi Foriner, pevačici Nikolet Larson, Braći Bluz, ali i o pesmama koje su njih dvojica izvodili.

Međutim, BBC je sačuvao samo deo te emisije i mislilo se da je ona zauvek izgubljena.

Ipak, redak primerak snimka je pronađen i potpuno restauriran, pa će delovi emisije biti emitovani u posebnom dokumentarcu ove nedelje.

Slušaoci će tako imati priliku da čuju Džeksona kako priča da mu je izdavačka kuća Motaun zabranila da piše svoju muziku, dok Harison objašnjava kako je živeti pod senkom Lenona i Mekartnija.

U jednom trenutku, Džekson se okreće ka bivšem članu Bitlsa i kaže mu: „Da te pitam nešto, da li ste vi od početka pisali vaše stvari?"

„Pa, Džon i Pol su to radili još pre nego što smo snimili prvi album".

Džekson je tu izgledao iznenađen. „Kako ste uspeli to?"

„Ne znam", odgovara Harison. „Bili su pametni tipovi".

Šta je hit?

Razgovor je bio opušten, ali su onda muzičari počeli da ozbiljno komentarišu muziku.

Harison u jednom trenutku priznaje:

„Da vam kažem iskreno, nemam pojma šta je hit, a šta nije hit ovih dana".

Emisije je bio deo dugogodišnje serije Radija 1 po imenu Roundtable, koju je 1979. predstavio Dejvid „Kid" Džensen.

„Bili su simpatični tipovi za razgovor", priseća se on.

„Samo po vajbu u studiju smo znali da imamo dobar šou, još pre nego što je muzika išla uživo".

Natpis na slici Bila je veoma opuštena atmosfera, uprkos stotinama fanova ispred zgrade

Kako kaže, to mu je bio jedan od omiljenih intervjua, ali BBC nije sačuvao dobar primerak emisije.

Tako je bilo sve dok Ričard Lato, producent BBC Radio solenta, nije sebi postavio cilj da nađe dobru kopiju.

„Razglasio sam to među kolekcionarima i momak po imenu Ričard Vajt mi se javio sa kasetom na kojem je bila cela emisija", navodi Leto.

„To je fantastična vest jer je BBC imao samo kratak delić od četiri minuta, koji je baš mali kada se uporedi sa celom emisijom, a u kojoj je bilo posebnih trenutaka za koje se verovalo da su zauvek izgubljeni".

Restauracija

Međutim, restauriranje audio snimka bio je „ogroman izazov".

„Postoji klip na internetu koji je jedva slušljiv i koji vam daje otprilike ideju sa kakvim smo se izazovom suočili", kaže Lato.

„Proveli smo sate i sate sređujući sirov zvuk, koji je snimljen 1979. sa radija, tako da je bilo dosta šuštanja i distorzija.

Rezultat njihovog rada će biti pušten 9. februara, na 40. godišnjicu originalnog emitovanja.

Tada će slušaoci otkriti zašto je Džekson tokom snimanja emisije nosio šešir i zbog čega je Harison uzeo godinu odmora od muzike da „ide na trke".

Ocenjivali su Blue Morning Blue Day grupe Foriner - „privlači pažnju", kaže Džekson i Leni Vajtovu verziju Lejdi Madone - „više mi se sviđa verzija Fab four", navodi Harison.

Bivši Bitls je pričao o razlikama između obrade i originalne pesme i priča o tome kako je napisao klasik Bitlsa Something, imajući Reja Čarlsa u glavi.

„Naravno, postoji 150 obrada te pesme", kaže.

„Ali kada je Rej Čarls to uradio, bio sam zaista razočaran. Način na koji je on to uradio je bio malo otrcan".

„Ti si napisao Something?", upitao je Džekson. „Uh, nisam znao to. Mislio sam da su Lenon i Mekartni".

„Da", odgovorio je Harison. „Svi to misle".