Natpis na slici Veruje se da je plan internet nezavisnosti način da vlada Rusije preuzme veću kontrolu nad onlajn životom

Rusija planira da se na kratko isključi sa interneta u sklopu priprema za budući sajber-rat.

Tokom testa, podaci koji se razmenjuju između ruskih građana i organizacija ostaju u okviru nacionalnih granica umesto da se prenose internacionalno.

Zakon koji predlaže tehničke izmene potrebne za nezavisni rad interneta stigao je u ruski parlament prošle godine.

Test treba da bude izveden pre 1. aprila, ali još uvek nije zakazan precizan datum.

Veliki poremećaj

Predlog zakona, pod imenom Nacionalni program digitalne ekonomije, zahteva od ruskih internet provajdera da garantuju da mogu da rade u slučaju da strane sile pokušaju online da izoluju zemlju.

NATO i zemlje saveznice pretili su Rusiji sankcijama zbog sajber-napada i drugih onlajn uticaja za čije podstrekivanje je redovno optuživana.

Mere predložene u zakonu predviđaju da Rusija izgradi sopstvenu verziju sistema internet adresa, poznatu kao DNS, kako bi mogla da funkcioniše u slučaju da se preseku veze do servera smeštenih u intostranstvu.

Trenutno, 12 organizacija nadgledaju rut servere za DNSi ni jedna nije u Rusiji. Međutim, brojne kopije mrežnog kor adresara već postoje u Rusiji što sugeriše da bi njeni mrežni sistemi mogli da nastave sa radom čak i kada bi bile preduzete kaznene mere o isključenju.

Očekuje se da test obuhvati demonstraciju sposobnosti internet provajdera da usmeravaju podatke ka tačkama rutiranja pod kontrolom vlade. One će filtrirati protok tako da podaci razmenjeni između Rusa stignu do svog odredišta, ali da oni namenjeni stranim računarima budu odbačeni.

Ruska vlada želi da na kraju celokupni domaći internet saobraćaj prolazi kroz ove tačke rutiranja. Veruje se da je ovo deo napora da se stvori sistem masovne cenzure nalik onome u Kini, koji pokušava da ukloni zabranjeni saobraćaj.

Ruske novinske organizacije objavile su da nacionalni internet provajderi načelno podržavaju ciljeve predloga zakona, ali su podeljeni oko toga kako da ga izvedu. Veruju da će test izazvati „veliki poremećaj" u ruskom internet saobraćaju, navodi sajt za vesti iz tehnologije ZDNet.

Ruska vlada obezbeđuje novac za internet provajdere i izmenu njihovih intfrastuktura kako bi se preusmeravanje ispravno testiralo.

Analiza: Zoi Klajnman, BBC novinarka u oblasti tehnologije

Kako se čitava zemlja „isključi" sa interneta?

Bitno je da razumemo kako internet radi. Suštinski, to je serija hiljada digitalnih mreža kroz koje protiču podaci. Ove mreže su povezane tačkama rutiranja - i opšte su poznate kao najslabija karika u lancu.

Ono što Rusija želi da uradi jeste da one tačke rutiranja koje upravljaju podacima koji ulaze ili ilaze iz zemlje postavi unutar svojih granica i pod svojom kontrolom - tako da onda može da podigne pokretni most do spoljnog saobraćaja ako je pod pretnjom - ili ako odluči da cenzuriše spoljne informacije kojima ljudi mogu da pristupe.

Kineski fajervol je verovatno najpoznatiji alat za cenzuru na svetu i postao je jedna sofisticirana operacija. On takođe kontroliše svoje tačke rutiranja, koristeći filtere i blokiranje ključnih reči i određenih sajtova i preusmeravanje veb saobraćaja tako da računari ne mogu da se povežu na sajtove koje kineska država želi da drži dalje od očiju svojih građana.

Moguće je zaobići neke fajervolove koristeći virtuelne privatne mreže (VPNs) - koje maskiraju lokaciju računara tako da filteri ne mogu da se primene - ali neki režimi su tolerantniji od drugih. Kina ih s vremena na vreme suzbija, a za pružanje ili korišćenje ilegalnog VPN-a moguća je zatvorska kazna.

Neke države se povremeno slučajno same diskonektuju - Mauritanija je bila oflajn dva dana u 2018. nakon što je, verovatno zahvaljujući ribarskom brodu, presečen podvodni fiber optički kabl koji je toj zemlji omogućio internet.