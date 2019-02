Image copyright Film companies Natpis na slici Nominacije za Oskara za najbolji strani film

Ostvarenje Alfonsa Kuarona Roma mogao bi da postane prvi film koji je ikada dobio Oskara u kategoriji za najbolji film i za najbolji film na stranom jeziku. Njegov uspeh mogao bi da promeni način na koji se ta kategorija doživljava - i da skrene pažnju na četiri druga vredna kandidata.

U poslednjoj deceniji skoro svake godine dolazilo je do promena u tome kako se pravi uži izbor za Oskara za najbolji strani film.

Kategorija postoji od 1947. godine i broj filmova koji su u njoj povećava se gotovo svake godine. Ove godine ih je bilo 87 i niko nije video sve. Poslednjih godina volonteri ih dele u tri grupe kako bi procenili svaki deo.

Ali ove godine došli su novi šefovi i opet promenili sistem.

Ono što je za sada jedinstveno u vezi sa 91. nagradom Akademije je da bi pobednik u kategoriji za najbolji film na stranom jeziku mogao da se pojavi i u drugim kategorijama - pa tako recimo film Roma ( Roma ) ima 10 nominacija.

Uopšteno govoreći, Oskar u kategoriji za najbolji film na stranom jeziku dodeljuje se pobedničkoj naciji. Ali od 2015. godine i ime režisera se pojavljuje na statueti Oskara.

U ovogodišnjem užem izboru su:

Kapernaum ( Capernaum )

Image copyright Picturehouse Natpis na slici Mnogi filmovi u kategoriji za Oskara za najbolji film na stranom jeziku prikazuju razlike u društvima

Država: Liban

Jezik: arapski i delimično amharski

Istorija Libana u ovoj kategoriji: Zemlja je prvi put nominovana u ovoj kategoriji prošle godine, za film Uvrede (The Insult)

Režiser: Nadina Labaki

Radnja:

Kako izgleda život najsiromašnijih u Bejrutu? Zain ima 12 godina i ljut je na svoje siromašne sirijske roditelje zbog toga što daju njegovu sestru muškarcu kog ne voli. On beži i sklapa prijateljstvo s Rahil, čistačicom iz Etiopije koji živi u kolibi sa svojim malim detetom.

Šanse za pobedu:

Film ima jake elemente - naročito nastupe Zaina al Rafia i Džordanos Šiferu u ulogama Zaina i Rahil. Ni jedno ni drugo nisu profesionalni glumci. Film daje uverljivu sliku života siromašnih imigranata u Libanu - naročito žena i dece.

Okolnosti u kojima Zain odrasta reflektovaće se negde drugde. Ali okvir u kome se radnja odvija je nespretan i neverovatan: on negativno utiče na film koji ima pokretačku moć.

Hladni rat ( Cold War)

Image copyright Curzon Artificial Eye Natpis na slici Među nominovanima su dva crno-bela filma

Država: Poljska

Jezik: poljski

Istorija Poljske u ovoj kategoriji: 10 ranijih nominacija. Jedini pobednik je bio režiser Ida pre četiri godine.

Režiser: Pavel Pavlikovski

Radnja:

Ovaj crno-beli film govori o 15-ogodišnjoj istoriji Poljske iz kasnih 1940-ih. Viktor i mlada pevačica Zula se upoznaju i zaljubljuju - ali hoće li ikada uskladiti svoje živote? Viktor usled komplikovane političke situacije 1950-ih napušta zemlju i odlazi u Pariz.

Šanse za pobedu:

Savremeni pisci i reditelji nisu vešti sa ljubavnim pričama. Pavlikovski, čija je karijera uglavnom bila u Velikoj Britaniji, snimio je i napisao priču u kojoj publika oseća da su dvoje ljudi stvoreni jedno za drugo i žele da budu zajedno.

Film takođe otkriva mnogo o posleratnoj Poljskoj, stvarajući druge ubedljive likove. Film je lep i ima najveće šanse da stane na put Romi.

Nikad ne skreći pogled ( Never Look Away)

Image copyright Sony Pictures Classics Natpis na slici Još jedna posleratna priča

Država: Nemačka

Jezik: nemački

Istorija Nemačke u ovoj kategoriji: 19 nominacija (uključujući i jednu za Istočnu Nemačku) i tri pobede.

Reditelj: Florijan Henkel von Donersmark

Radnja:

Priča je delom zasnovana na životu nemačkog umetnika Gerharda Rihtera, rođenog 1932. godine. Kurt (kog igra Tom Šiling) rođen je u Drezdenu u nacističkoj eri i postao je umetnik u posleratnoj Istočnoj Nemačkoj.

Zaljubljuje se u Elizabetu, čiji je otac bolnički radnik, bivši nacista koji je umešan u smrt Kurtove tetke. Radnja filma (koji traje tri sata) premešta se u Zapadnu Nemačku šezdesetih godina.

Šanse za pobedu:

Režiser je 2006. godine dobio Oskara za film na stranom jeziku za film Život drugih, čija se radnja dešava u Nemačkoj Demokratskoj Republici i koji su mnogi kritičari hvalili. Postao je veliki međunarodni hit.

Ali film Nikad ne skreći pogled naišao je na manje priznanja u Americi, jer mnogi recenzenti smatraju da predugo traje. Neki hvale izgled i ambiciju filma, ali drugi ga smatraju meandričnim. Loš publicitet naročito je dobio kada je Gerhard Rihter negirao da su u filmu prikazani delovi njegovog života.

Roma ( Roma )

Image copyright Carlos Somonte/Netflix Natpis na slici Roma ima 10 nominacija

Država: Meksiko

Jezik: španski

Istorija Meksika u ovoj kategoriji: Osam ranijih nominacija - bez pobeda.

Režiser: Alfonso Kuaron

Radnja:

Kleo je služavka prosperitetnog para u Meksiku. Ona je autohtonog porekla (kolonija Roma je okrug srednje klase u Meksiko Sitiju). Brak Sofije i Antonija je pod pritiskom i na kraju on napušta porodicu, iako je deci rečeno da je otišao zbog posla. Deca ponekad deluju razmaženo, ali iskreno vole služavku Kleo. Kada ona zatrudni, publika može bolje da shvati i vidi neke napetosti u meksičkom društvu.

Šanse za pobedu:

Mnogi smatraju da će Roma dobiti Oskara u ovoj kategoriji. To je divan film koji kombinuje narativni pogon sa poetičkim senzibilitetom koji ne zanemaruje stvarne tenzije u Meksiku početkom 1970-ih. Poput filma Hladni rat, i on je snimljen u crno-belom formatu. Ako pobedi u ovoj kategoriji, kao i u kategoriji za najbolji film, to će biti veliki trenutak u istoriji Oskara.

Kradljivci (Shoplifters )

Image copyright Thunderbird Releasing Natpis na slici Kako izgleda druga strana života u Japanu

Država: Japan

Jezik: japanski

Istorija Japana u ovoj kategoriji: 15 prethodnih nominacija, četiri pobede

Režiser: Hirokazu Koaidije

Radnja:

Još jedan pogled u grubu realnost siromaštva. Osama i Nobujo su par koji jedva da se finansijski oporavi u kući u Tokiju. Žive sa starom ženom koja uživa u njihovom društvu. U dom dovode devojku za koju misle da je žrtva zlostavljanja. Domaćinstvo preživljava zahvaljujući krađi u trgovini - veštini u kojoj su postali stručnjaci. Na kraju je otkrivena njihova taktika preživljavanja.

Šanse za pobedu:

Film nudi pogled na Japan koji nije poznat strancima. Scenario ne prikazuje porodicu kao karikaturu ljupkih prevaranata, ali publika može da razume pritiske s kojima se suočavaju. I odrasli i deca se dobro igraju i brinemo o tome šta će im se desiti. Značajno je da, kao što je slučaj sa filmovima Roma i Kafarnaum, rascepi klasa, prihodi i etnička pripadnost oblikuju priču. Ali uz dva jaka favorita, malo je verovatnoća da će Japan ove godine osvojiti Oskara.

Ceremonija dodele oskara održaće se u subotu 24. februara.