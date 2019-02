View this post on Instagram

"Imao sam čast da upoznam pravog super heroja, malog, hrabrog borca, Zlatana" - U cilju daljeg razvoja transplantacije matičnih ćelija hematopoeze kod dece, potrebno je povećati postojeće kapacitete sterilnog bloka u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Danas je dogovoreno da vlada Srbije neophodna sredstva za proširenje uplati ove nedelje. (fotografija je napravljena po želji Zlatanove majke i malog Zlatana)