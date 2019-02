Image copyright Reuters Natpis na slici Lejdi Gaga

Prošli su Zlatni globusi, prošla je Bafta, ali sada se filmska industrija sprema za najveću ovogodišnju noć - za Oskare.Zvezde se lagano okupljaju u Los Anđelesu za 91. dodelu nagrada Filmske akademije, koja se u nedelju uveče održava u teatru Dolbi.

Ove godine na vrhu liste su filmovi Roma i Miljenica, sa po 10 nominacija .

I dok se Alfonso Kuaron bavi naručivanjem izrade novog ormarića za nagrade, mi smo se pozabavili nekim od neobičnih detalja koje smo zapazili ove godine.

Pred vama je 17 bizarnih činjenica koje biste mogli da sačuvate u malom mozgu za sledeći kviz dok sedite sa prijateljima u pabu.

1. Lejdi Gaga je pozajmila umetničko ime iz pesme Radio Gaga grupe Kvin, jer je više puta izjavila kako je „obožavala" taj bend.

Ali više od decenije nakon što je postala planetarno popularna, praktično se zatekla u takmičenju protiv njih.

Njen film Zvezda je rođena u konkurenciji je za kategoriju najboljeg filma zajedno sa biografskim filmom Boemska rapsodija o grupi Kvin.

Od njih se očekuje da obeleže ovogodišnju ceremoniju

2. Ovo je treći put da Ejmi Adams i Kristijan Bejl glume zajedno u nekom filmu i da oboje budu nominovani za ulogu u njemu.

Zajedno su se pojavili u filmovima Bokser (2010) i Američka prevara (2013), a sada su oboje ove godine dobili nominacije za ulogu u filmu Čovek iz senke.

Samo ju je Bejl, međutim, i osvojio - kući je poneo Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu u Bokseru.

3. Maherašala Ali je glavni favorit za nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Zelena knjiga.

Istu nagradu osvojio je pre dve godine, za ulogu u filmu Mesečina.

Ako ove godine ponovo odnese statuu kući, biće to najbrže što je neki glumac dvaput zaredom osvojio Oskara posle Toma Henksa, koji je nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu dobio 1993. (Forest Gamp) i 1994. godine (Filadelfija).

Maherašala Ali pokazuje broj Oskara koji se nada da će imati u ormariću za trofeje

4. Njegov kolega takođe je nominovan za najbolju mušku sporednu ulogu Ričard E. Grant dobro je poznat starijim generacijama po ulozi u kultnom filmu Vitnejl i ja.

Međutim, mnogo važnija uloga od te, naravno, bila je ona menadžera Spajs Gerls u Spice World iz 1997. godine.

„Imao sam dve velike posledice od pojavljivanja u Spice World", rekao je Grant Džejmsu Kordenu u novembru.

„Lena Danam je napisala četiri epizode Devojke za mene, samo zato što je me gledala u Spice World, a Adel mi je poslala kartu da dođem i gledam njen nastup u Londonu zato što je i ona bila obožavateljka Spice World."

5. Glen Klouz trenutno drži neslavnu titulu glumice sa najviše nominacija za Oskara bez ijedne pobede.

Vrlo je verovatno da će se to ove godine promeniti - jer je ona favorit za najbolju glavnu žensku ulogu koju je odigrala u Ženi.

Njenih šest prethodnih nominacija, između ostalog, bile su za uloge u filmovima Fatalna privlačnost, Opasne veze, Albert Nobs i Velika jeza.

6. . U kategorijama za najbolju mušku ulogu i najbolju sporednu mušku ulogu, četiri od pet kandidata tumače stvarne ličnosti.

A u obe kategorije onaj preostali koji glumi fiktivnog lika dolazi iz filma Zvezda je rođena - Bredli Kuper i Sem Eliot.

Među slavnim ličnostima koje su pojavljuju u obe kategorije, između ostalih, su Fredi Merjkuri, Vinsent Van Gog, Dik Čejni i Džordž Buš Mlađi.

Glumice Jalica Aparasio (levo) i Marina De Tvira iz filma Roma obe su nominovane za nagradu

7. Ovo je prva godina da je Netfliks uspeo da dobije nominaciju za najbolji film.

Bilo je to za film Roma - koji je režirao Alfonso Kuaron.

On je do sada imao izuzetno uspešnu sezonu nagrada - uključujući osvajanje najveće nagrade Bafta početkom meseca.

8. Zvezda Rome - Jalica Aparasio - nikada pre nije glumila pre oveuloge.

Druge glumice koje su osvojile Oskara za najbolju žensku ulogu u debitantskim filmovima su Kuvenzane Volis (Zveri južnih divljina, 2013), Gabori Sidibe (Precious, 2009) i Hejli Stajnfeld (Čovek zvani hrabrost, 2010).

9. Sve glumačke uloge ove godine mogle bi da budu dodeljene za tumačenje lezbejskih, gej ili biseksualnih likova.

Glumci koji su osvojili Bafte ove godine jesu bili - Olivija Kolman i Rejčel Vajs glumile su ljubavnice u Miljenici, lik Dona Širlija u tumačenju Maharešala Alija pominje homoseksualna iskustva, dok Rami Malek igra Fredija Merkjurija, koji je bio biseksualan.

Prošle godine su pobednici u četiri glumačke kategorije na Bafti i Oskarima bili potpuno isti.

Ista četiri glumca su prošle godine osvojila nagrade Bafta i Oskar

Franses Makdormand, Geri Oldman, Alison Dženi i Sem Rokvel takođe su osvojili nagrade u svojim kategorijama na obe ceremonije.

Ali malo je verovatno da će se ove godine to ponoviti, jer se očekuje da će Glen Klouz trijumfovati u kategoriji za glavnu žensku ulogu nad Olivijom Kolman, koja je osvojila Baftu.

10. Mračni vitez je 2008. godine podstakao promenu pravila na dodeli Oskara, koja je kategoriju za najbolji film proširila sa pet kandidata na ponekad čak i 10.

Obrazloženje je bilo da će to pomoći da priznanja dobiju više popularnih superherojskih filmova (što će reći, filmova koje publika zaista ide da gleda).

Međutim, trebalo je da prođe čitava decenija pre nego što je neki superherojski film izvukao neku korist iz ove promene pravila - u obliku ovogodišnje nominacije za Crnog pantera.

11. Film RBG nominovan je za Oskara u kategoriji za najbolju pesmu sa I'll Fight, što je deseta nominacija za Dajen Voren.

Njene druge nominacije bile su How Do I Live u izvođenju Li En Rajms (iz filma Leteća tamnica), I Don't Want to Miss a Thing u izvođenju grupe Aerosmith (iz filma Armagedon) i There You'll Be u izvođenju Fejt Hil (iz filma Perl Harbur).

Ali uprkos svim tim nominacijama, ona nikad nije ponela kući Oskara.

Prošle godine, komentarišući za Tajm mogućnost da osvoji nagradu, Voren je rekla: „Verovatno ću se onesvestiti. Moraće da me iznesu odatle na nosilima, biću toliko šokirana."

Image copyright Universal

12. Neviđeni 2 nominovani su ove godine za najbolji animirani film.

Nastavci su, međutim, retko osvajali nagradu u ovoj kategoriji otkako su je Oskari uveli 2001. godine.

Poslednji film kom je to pošlo za rukom bio je Priča o igračkama 3 iz 2010. godine. (Uprkos zbunjujućem naslovu, Veliki heroj 6 iz 2014. godine nije bio nastavak.)

Priča o igračkama napravila je pauzu od 11 godina između drugog i trećeg nastavka - što je bilo dugo odsustvo zbog kog je možda Akademija ispala bolećivija prema filmu nego inače.

Neviđeni 2 odsustvovali su čak i duže - 14 godina između prvog i drugog filma. Može li to da mu posluži kao olakšavajuća okolnost?

13. Zvezda je rođena je nominovan u osam kategorija, ali je Bredliju Kuperu izostala nominacija za najbolju režiju.

Smatra se da je ova odluka barem delimično proizašla iz ne naročito laskavog profila u Njujork Tajmsu, u kom je kritikovan zato što je odbio da govori o tome kako je njegov privatni život uticao na snimanje filma.

Kuper je početkom meseca priznao Opri da se oseća „posramljenim" zbog izostanka nominacije.

Glen Klouz: Sedam nominacija, nula nagrada (što bi moglo da se promeni ove godine)

14. Čedvik Bozman prvobitno nije trebalo da ima afrički akcenat u Crnom panteru.

On je za Holivud reporter rekao da je Marvel originalno predložio da Vakanđani imaju britanske akcente, inače bi „to možda bilo previše za publiku".

Ali on je rekao: „Imao sam osećaj da je ta odluka sve ili ništa. Rekao sam: "Ne, to je toliko važan faktor da ako to izgubimo sada, šta ćemo još izbaciti usput da bi se ljudi osećali ugodno?... Jednom kad smo odlučili da to uradimo, nismo se zaustavljali."

15. Povratak Meri Popins neće imati tako trijumfalnu noć kao original.

Ima četiri nominacije ove godine, dve za muziku, plus najbolji dizajn kostima i najbolji produkcijski dizajn.

Film sa Džuli Endrjus iz 1964. godine osvojio je pet od 13 Oskara za koje je bio nominovan - izmakla mu je, međutim, nagrada za najbolji film, koja je otišla filmu Moja lepa gospođice.

Ejmi Adams bila je do sada nominovana za šest Oskara, ali ona tek treba da ga osvoji

16.Filmovi sve više ne moraju da imaju premijeru u sezoni nagrada da bi privukli pažnju Akademije.

Jedan od najvećih uspeha 2018. godine, Beži, premijeru je imao skoro godinu dana pre ceremonije Oskara na kojoj je nominovan.

Ove godine su nominacije pokupili Crni panter (objavljen u martu prošle godine) i Crni klanovac (u avgustu prošle godine).

17. Kristijan Bejl deli isti rođendan sa Dikom Čejnijem, kog tumači u filmu Čovek iz senke.

Valja ipak napomenuti da Bejl ne deli iste političke stavove sa bivšim republikanskim potpredsednikom SAD.

Dok je primao Zlatni globus prošlog meseca, Bejl je izjavio: „Hvala Sotoni za inspiraciju kako da odigram ovu ulogu."