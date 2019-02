Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojčica svira čelo u obdaništu Čongnam, Čonžin, provincija Severni Hamgjong

Kada je fotograf Tarik Zaidi krajem prošle godine posetio Severnu Koreju uhvatio je nekoliko spontanih trenutaka koji pokazuju da su porodice svuda iste.

Proputovao sam osam od devet provincija u Severnoj Koreji. Posetio sam škole, obdaništa i muzičke akademije.

Malo stranaca imalo je priliku da poseti ovu zemlju. Oni koji jesu, mogli su da fotografišu samo pod strogom kontrolom vlasti.

Pred vama su slike koje su mi moji severnokorejski pratioci dozvolili da fotografišem. Daju mali uvid u to kako izgleda odrastati u zatvorenoj i izolovanoj zemlji.

Put me je vodio od Dandonga sa severa na granici sa Kinom - do Kejsonga na granici sa Južnom Korejom, preko Pjongjanga do Vonsana na istočnoj obali, a zatim ponovo ka severu - ka Čonžinu i Herijongu blizu kinesko-ruske granice.

Iako ove fotografije ne daju potpunu sliku života u Severnoj Koreji, ipak jesam stekao neki utisak o tome u kakvoj kulturnoj i socijalnoj sredini deca odrastaju, kao i čemu teže deca sa kojom smo imali kontakt.

U svakom gradu smo pokušali da posetimo školu. Ima ih različitih i njihov obilazak često je deo turističke ture.

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojčica svira tradicionalni korejski bubanj u palati za učenike Herijong

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici U parku u centru Pjongjanga majke se igraju sa decom na toboganu

Mnogi učenici želeli su da pokažu koliko dobro govore engleski. U nekim školama turiste su i ohrabrivali da razgovaraju sa najboljim učenicima o čemu god žele.

Većina ovih razgovora bila je o opštim stvarima, kao na primer o Bitlsima. Ono što je bilo iznenađujuće je osećaj da može da se razgovara o bilo čemu, jer se podrazumevalo da iskreni razgovori ne bi baš bili prihvaćeni blagonaklono.

U isto vreme, shvataš da si u Severnoj Koreji, u školi u koju si doveden i da bi ovakav razgovor u drugom delu sveta verovatno tekao mnogo drugačije.

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojka čita u biblioteci u Čonžinu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Majka i dete u Pjongjangu

Oprema i prostorije u nekim školama u koje smo odvedeni bile su neverovatne. Najbolji učenici radili su u najboljim uslovima.

Kako su nam rekli, ove škole zovu se palatama za učenike. Očigledno - postoje i drugačije škole - ali njih nas nisu vodili da vidimo.

Bilo je očigledno i da je u ovim školama naglasak na sportu, muzici i kulturi. Mnogi učenici bili su više nego spremni da sa turistima igraju košarku ili fudbal, na primer.

Izvan ovih unapred pripremljenih tura, tokom puta sam ipak uspevao da uhvatim i one prave, iskrene i spontane trenutke: oca koji se mazi sa detetom u metrou, majka koja se sa svojom decom igra u parku dok autobus u kom sam prolazi pored. Oni nisu čak ni znali da sam tu.

Ovi momenti pokazuju jednu očiglednu, ali važnu stvar - bez obzira pod kakvim režimom žive, porodice su svuda manje-više iste i deca u Severnoj Koreji imaju iste ciljeve i ambicije kao i svi ostali.

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Trenutak iz metroa u Pjongjangu. Iznad putnika vise portreti Kim Il Sunga i Kim Džong Ila

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Majka biciklom vozi dete u Kejsongu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojčica u tradicionalnoj haljini u Herijongu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Zid „slika koja se pomera" - slike 17,490 učenika i učenica čine mozaik dečaka i devojčice u Pjongjangu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Učenica sa mamom i dve žene u muzeju poštanskih markica u Pjongjangu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Čas plesa u Magnjiondej učeničkoj palati u Pjongjangu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Dečaci vežbaju gimnastiku na školskom igralištu u Herijongu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojčica u tradicionalnoj haljini svira klavir u Čongnam obdaništu u Čonžinu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Otac drži u naručju bebu dok ona gleda kroz prozor autobusa u Pjongjangu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Profesorka engleskog drži čas u školi stranih jezika u Čonžinu

Image copyright Tariq Zaidi Natpis na slici Devojka proverava telefon dok vozi bicikl jedne večeri u Kejsongu

