Image copyright Getty Images Natpis na slici Džulija Roberts je proglasila pobednika u najjačoj kategoriji

Ne računajući poslednjih nekoliko kategorija, sve što se dogodilo na ovogodišnjoj dodeli Oskara bilo je očekivano.

Ali uzdah iznenađenja kada je Olivija Kolman pobedila Glen Klouz u kategoriji za najbolju glumicu je nakon nekoliko minuta izbledeo kada se čuo još snažniji - kada je Zelena knjiga pobedila Romu u kategoriji za najbolji film.

Očekivalo se da će delo Alfonsa Kuarona, dvoiposatni crno-beli film, bez dileme osvojiti glavnu nagradu.

Moguće je da je izgubio zato što je rađen u Netfliksovoj produkciji - Akademija je možda oklevala da uspostavi presedan da servis za striming osvoji glavnu nagradu.

Ako odbacimo iznenađenja, evo nekoliko stvari koje smo naučili sa ovogodišnje ceremonije dodele Oskara.

1. Mi ćemo, mi ćemo, otvoriti šou pošto vi nemate domaćina

Image copyright Getty Images Natpis na slici Neuobičajen početak

Svečanost je počela upečatljivo, kada je pevač Adam Lamber izašao na pozornicu sa Brajanom Mejom i Rodžerom Tejlorom.

Izveli su pesme grupe Queen- We Will Rock You i We Are The Champions, dok su Ema Stoun, Lejdi Gaga, Sem Rokvel i mnogi, mnogi drugi u publici uživali.

„Dobrodošli na dodelu Oskara", uzviknuo je Lamber sa bine - pozdravom koji je obično rezervisan za domaćine. U odsustvu domaćina, to je bio savršen način za pridobijanje publike i kod kuće i u Dolbi teatru.

Pokazalo se da je pozdrav bio naročito prikladan pošto je Boemska rapsodija, biografija o bendu, odnela četiri nagrade - najviše od svih filmova te noći.

2. Gostujući voditelji su bili vrlo uspešni

Image copyright Getty Images Natpis na slici Gošće u ulozi voditelja su se odlično pokazale

Tina Fej i Ejmi Poler su kao voditeljke dodele nagrada Zlatni globus osvojile srca i publike i kritičara mešavinom neophodnog sarkazma i cinizma, tako neophodnog u ceremonijama koje se često mogu smatrati pretencioznim i arogantnim.

Kada je odlučeno da Kevin Hart ne bude domaćin dodele Oskara u decembru, mnogi su govorili da bi njih dve bile dobar izbor.

Očigledno, Akademija je poslušala ove savete.

Uz Maju Rudolf, koja zajedno sa njima vodi humoristički šou Subotom uveče uživo, Fej i Poler su angažovane da najave nagradu u najjačoj kategoriji, čime su dobile mogućnost da improvizuju govor voditelja ceremonije. Neke od njihovih šala su i bile u tom duhu:

„Samo brzo podsećanje u slučaju da ste zbunjeni - večeras nema domaćina, neće biti nagrade u kategoriji za najpopularniji film, a Meksiko neće platiti za zid."

„Roma na Netfliksu? Šta je sledeće - da moja mikrotalasna napravi film?"

„Pogledajte ispod sedišta, svi dobijate jedan od onih sendviča sa sirom sa Fajr festivala!"

3. Lejdi Gaga je otišla predaleko sa pesmom Shallow

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pobednica u kategoriji za najbolju muziku

Sve oči su bile uprte u Lejdi Gagu dok je hodala ka pozornici, pozvavši i Bredlija Kupera kako bi uživo izveli pesmu Shallow, njihov duet iz filma Zvezda je rođena.

Za Kupera, koji nije bio nominovan u kategoriji za najbolju režiju, i skoro potpunog autsajedera u kategoriji za najboljeg glumca, ovo je bila retka prilika da ispruži noge tokom noći u kojoj su dodeljivane nagrade.

Gaga se vratila na binu i kasnije, da preuzme nagradu za najbolju pesmu, uz Marka Ronsona, Entonija Rosomanda i Endrua Vajata.

„Mnoge pesme su napisane za ovaj film, ali jednu od njih napisao je moj pravi prijatelj, koji zna sve o meni, sve uspone i padove", rekla je Gaga u bekstejdžu.

Na pitanje o borbi koju je morala da prevaziđe na putu do Oskara, Gaga je odgovorila: „Bila sam odlučna da živim svoje snove, a ipak je bilo mnogo toga na putu.

„Bilo je toliko stvari koje nisam očekivala, to me je slomilo, mučilo, traumatizovalo. Ljudi misle da nam je lako - da se pojavimo, da navučemo kostime i da je sve u redu.

„Ali istina je da je ovo vrlo, vrlo težak posao."

4. Melisa Makarti i Brajan Tiri Hil na zadatku

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kostimizirani za nagradu za najbolji kostim

Melisa Makarti, nominovana u kategoriji za najbolju glumicu, i glumac Brajan Tiri Hil ozbiljno su shvatili svoju dužnost.

Par je imao urnebesan nastup, u kostimima koji su odražavali kategoriju u kojoj su dodeljivali nagrade.

Bili su popularni kao i pobednica Rut E. Karter, koja je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila nagradu u istoriji Akademije za film Crni panter.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ona je prva Afroamerikanka koja je osvojila nagradu u istoriji Oskara

„[Ova pobeda] znači da smo otvorili vrata", rekala je Karter u bekstejdžu.

„Borim se, kopam što dublje, bavim se mentorstvom i svime čime mogu da ohrabrim druge i nadam se da moj primer znači da ima nade i da drugi ljudi mogu da dođu i osvoje Oskara kao što sam i ja."

5. Rami Malek priznao kritike za Boemsku rapsodiju

Image copyright Getty Images Natpis na slici Malek dobio nagradu za najboljeg glumca

Najbolji glumac Rami Malek je u bekstejdžu priznao da je Boemska rapsodija dobila loše kritike.

Pre nego što je bilo ko postavio pitanje, novinarima je rekao: „Sa pozicije kritike, ne mislim da je odluka o filmu bila jednoglasna, ali cenim sve što ste morali da pišete. Kao dete sam čitao kritike, i naučio sam mnogo iz toga, hvala vam."

Ako postoji način da se dopadnete novinarima, onda je to ovaj.

6. Stroga pravila organizatoraza govornike

Image copyright Getty Images Natpis na slici Govori su bili ograničeni na 90 sekundi

Prilikom objavljivanja nominacija za Oskara prošlog meseca, najavljeno je da će govori dobitnika biti ograničeni na 90 sekundi, kako bi se sprečilo da inače duga ceremonija traje još duže.

Pobednici u kategoriji za šminku i frizuru bili su prve žrtve ovog pravila, što je poslužilo kao upozorenje drugim dobitnicima do kraja noći.

Pošto pobednički tim filma Vajs nije napustio pozornicu kada je muzika počela da svira, mikrofoni i reflektori su isključeni - ne baš suptilan način da ih nateraju da prestanu da govore.

Očigledno zabrinut da bi na isti način mogao da bude obuzdan, reditelj filma BlekKklasman Spajk Li započeo je govor povodom nagrade za najbolje adaptiran scenario rečima : „Ne uključuj štopericu!".

Akademija je verovatno bila blagonaklona prema njegovom zahtevu, naročito pošto je Li skočio u ruke Semjuelu El Džeksonu po osvajanju nagrade, što je bio jedan od najpopularnijih momenata na Internetu te noći.

7. Olivija Kolman će spavati sa svojim Oskarom

Image copyright Getty Images Natpis na slici Olivijin muž nije znao da će krevet deliti i sa Oskarom

Nije bilo očekivano da Olivija Kolman dobije nagradu u kategoriji za najbolju glumicu. Ta nagrada je, prema očekivanjima, trebalo da pripadne glumici Glen Kluoz.

„Ovo je urnebesno, osvojila sam Oskara", rekla je Kolman kroz suze i iskreno iznenađena.

„Nisam mogla da kažem šta osećam. Nisam znala šta da radim sa sobom u tom trenutku", dodala je Kolman u bekstejdžu.

Koji je deo njenog govora bio pripremljen?

„Nijedan", odgovorila je Kolman - iskren odgovor, pogotovo kad se u obzir uzme što je zaboravila da pomene dve koleginice takođe kandidatkinje za Oskara.

„Upravo su mi rekli da sam potpuno zaboravila da ih pomenem, ali ovo nije svakodnevna pojava, tako da ne znam kako je ko sastavljen i pamti sve."

Na pitanje gde će držati Oskara, Kolman je odgovorila: „U krevetu sa mnom. Između mene i mog muža. On još ne zna. Neće mu smetati."