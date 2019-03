Timošenko protiv Timošenka: Čudna dešavanja na izborima

Image copyright Getty Images / Facebook Natpis na slici Julija Timošenko i Jurij Timošenko

Dva kandidata na predsedničkim izborima u Ukrajini koji će se održati narednog meseca nose isto prezime - Timošenko. I iste inicijale. I iako je vodeći kandidat za budućeg predsednika komičar, ovo nije šala - kako nam objašnjava Džona Fišer, dopisnik BBC-ja iz Kijeva.

Dva i po miliona ukrajinskih grivni je mnogo novca. To iznosi 92.000 američkih dolara. Sa toliko novca možete da kupite pristojan stan ovde u glavnom gradu Ukrajine Kijevu. Ako volite da putujete po zemlji, postoje mesta na kojima biste za taj novac mogli da postanete vlasnik čitavog jednog sela.

Za dva i po miliona grivni možete da završite i na izbornom listiću predsedničkih izbora u Ukrajini koji se održavaju narednog meseca.

Naravno, ukoliko ste prvo zadovoljili neke druge uslove: morate biti stariji od 35 godina, da imate ukrajinsko državljanstvo, govorite ukrajinski i da ste živeli u zemlji poslednjih 10 godina.

Ispunivši sve te zahteve, 44 kandidata izvadilo je keš i kandidovalo se za izbore. Među njima i aktuelni predsednik Ukrajine Petro Petrošenko, iako trenutno ima ogromnih problema samo da bi ostao u drugom krugu.

Ako uspete da prođete kao jedan od dvojice finalista, dobićete novac nazad. Ako ne, onda ste ostali bez mnogo grivni.

Zbog toga mi je pažnju privukla imovinska karta jednog od kandidata. Porodični prihodi od jedva 10.000 dolara godišnje, bez dodatnih bankovnih računa ili ušteđevine.

Kad sam ga posetio u njegovom stanu, vidim da ni po čemu ne izgleda posebno. Dok izuvam cipele, dočekuje me širok osmeh i stisak ruke Jurija Timošenka.

Timošenko. „Ona žena sa gustom plavom pletenicom", možda ste pomislili. „Sećam je se. Nekad je bila premijerka."

Ali ovaj Timošenko je muškarac po imenu Jurij. I ako živite van Ukrajine, još niste čuli za njega. Štaviše, iako on jeste poslanik, malo ljudi je čulo za njega čak i u samoj Ukrajini.

Čim sedamo za njegov trpezarijski sto, brzo prelazim na stvar.

„Dakle, Juriju Volodimiroviču Timošenko, na izbornom listiću naći ćete se odmah uz Juliju Volodimirivnu Timošenko - jednu od vodećih kandidatkinja. Da li shvatate zašto je to problematično?"

U narodu se naširoko sumnja da je Jurij ono što se naziva kloniranim kandidatom, ubačenim iz zle namere kako bi odvukao glasove zbunjenih glasača koji zapravo žele da glasaju za bivšu premijerku Juliju Timošenko. Da, za ženu sa gustom plavom pletenicom.

Naravno, Jurij spreman dočekuje napade. Uvređeno mi govori da je to ime koje nosi od rođenja i da je oduvek imao ambiciju da se kandiduje za predsednika. „U svakom slučaju", kaže on, „najavio sam to na mojoj Fejsbuk stranici pre dve godine - mnogo pre nego što je to uradila Julija. I ja ću pobediti."

„Ali šta je s novcem?", ne odustajem tako lako. „Sudeći po vašoj imovinskoj karti, trebaće vam 10 godina da zaradite za taksu za registraciju - a kamoli da je otplatite."

Jurija nije lako pokolebati.

„Pozajmio sam novac", kaže on. „Sem toga, vredi rizikovati. Ovo činim da bih promenio život svakog Ukrajinca."

„Ali šta vaša žena kaže na toliko rasipanje novca?", pitam.

„Molila me je da to ne radim", kaže, objašnjavajući da se ona brine da će im, ukoliko postane predsednik, to narušiti porodični život.

Sad kad je 44 ljudi platilo da se nađe na nečemu što će se ispostaviti kao veoma dugačak izborni listić, neke druge kandidature jednako su zbunjujuće.

Teško je zamisliti ko bi glasao za Romana Nasirova, bivšeg šefa državne fiskalne službe, kom se trenutno sudi za korupciju. Ili za Volodimira Petrova, koji se nalazi u kućnom pritvoru, pod optužbom da je organizovao seks skandal na Fejsbuku… ili za Igora Ševčenka, za čiju je slavu zaslužno isključivo to što je uzeo previše plavih pletenih kapa sa štanda u Davosu. Ne šalim se. Tim ljudima nikad neće biti vraćen novac.

A onda je tu i komičar - pravi komičar - Volodimir Zelenski. On glumi predsednika u hit ukrajinskoj TV seriji po imenu Sluga naroda. Čitava kampanja Zelenskog zasniva se na ideji da je u stvarnom životu veoma sličan principijelnom, moralnom liku kog gledamo u seriji.

Ali za sada Zelenski ima vrlo malo vlastitih političkih ideja, tako da prilikom mog susreta s njim u njegovoj producentskoj kući, pričamo o britanskim komedijama.

Monti Pajtoni su mu omiljena, kaže mi, pre nego što krene da mi se žali kako se ukrajinska publika „više loži na benihilovski tip humora". Oni su uvek pre za izanđali slepstik nego za nadrealističku invenciju.

Sa još mesec dana do održavanja izbora, oni zaista podsećaju na farsu. Čudno je to, pogotovo kad se ima na umu da Ukrajina ima ozbiljnih ekonomskih problema i da je trenutno i dalje u ratu protiv pro-ruskih snaga na istoku.

Trenutno u anketama vodi ljubitelj Montija Pajtona Zelenski, a Julija Timošenko i aktuelni predsednik Petro Porošenko slede tik iza njega.

Ali šta je sa Jurijem? E, pa on se za sada kotira prilično nisko, na 18. mestu.