Image copyright Queensland University of Technology Natpis na slici Jajna ćelija oplođena s dva spermatozoida

Opšte je poznato da postoje jednojajčani i dvojajčani blizanci, ali većina ljudi ne zna da postoje još neki tipovi blizanaca, poput ovih - polu-identičnih.

Oni se razvijaju podelom jajne ćelije koju su oplodila dva spermatozoida.

Doktori iz Brizbejna kažu da je ovakav slučaj blizanaca zabeležen drugi put u svetu.

Dečak i devojčica, koji sada imaju četiri godine, dele samo deo očevog DNK.

Stručnjaci kažu da embrioni ovako začeti retko prežive.

Nikolas Fisk, profesor koji je vodio tim lekara koji su brinuli o majci i bliznacima u Kraljevskoj ženskoj bolnici u Brizbejnu 2014. godine, kaže da su otkrili o kakvim blizancima je reč tokom rutinskog pregleda .

To je bio prvi put da su polu-identični blizanci otkriveni tokom trudnoće. Doktori kažu da je majka zatrudnela prirodnim putem u 28. godini.

Studija o ovom slučaju je objavljena u medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine.

„Ultrazvuk koji je rađen u šestoj nedelji trudnoće pokazao je da postoji jedna posteljica, a položaj amnionskih kesa je ukazivao da će se roditi identični blizanci.

„Međutim, u 14. nedelji na ultrazvuk smo videli da se radi o dečaku i devojčici, što je nemoguće kod identičnih blizanaca", kaže profesor Fisk.

Kako je do toga došlo?

Identični, jednojajčani ili monozigotni blizanci dele 100 posto genetskog materijala i uvek su istog pola. Mogu imati jednu zajedničku posteljicu, dve odvojene posteljice ili dve posteljice spojene u jednu.

Dvojajčani ili dizigoti dele 50 posto gena, isto kao sva braća i sestre. Mogu biti istog ili različitog pola, mogu, ali i ne moraju da imaju istu krvnu grupu. Imaju dve odvojene posteljice ili dve posteljice koje se spajaju u jednu.

Polu-identični blizanci dele oko 75 odsto zajedničkih gena - više nego dvojajčani, ali manje od jednojajčanih.

Kako nastaju blizanci?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Blizanci

Dvojajčani blizanci se češće rađaju. Statistika pokazuje da njih rađaju starije majke. Veštačka oplodnja takođe može da dovede do blizanačke trudnoće, jer se u matericu postavlja više zametaka.

Prema Asocijaciji Tamba koja prati broj blizanačkih trudnoća, godišnje se u Velikoj Britaniji rodi oko 12 hiljada blizanaca.

„Izuzetan slučaj"

Prvi slučaj polu-identične trudnoće zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama 2007. godine.

Fisk kaže da i baze podataka u drugim državama ukazuju na to da su ovakve blizanačke trudnoće retke i da u dosadašnjim istraživanjima nisu nailazili na slučajeve polu-identičnih blizanaca.

„Pratili smo 986 blizanačkih trudnoća i nismo naišli na polu- identične trudnoću. Ovo je zaista izuzetan slučaj".