Image copyright Getty Images Natpis na slici Nakon Majklove smrti, obožavaoci su donosili cveće i poruke na kapiju Nedođije

Vejd Robinson (36) i Džejms Sejfčak (40) su u emisiji Viktorije Darbišir koja se emituje na BBC ispričali, da ih je Majkl Džekson seksualno zlostavljao u detinjstvu, kada su imali sedam, odnosno deset godina.

Oni su o ovome govorili i u dokumentarcu Napuštanje Nedođije.

Porodica preminulog pevača kaže da za njihove tvrdnje ne postoje dokazi.

Upozorenje: Ovaj tekst sadrži uznemirujući sadržaj

Robinson i Sejfčak su rekli da se zlostavljanje često dešavalo.

„Kad god bih bio sam s njim, kad god bih proveo noć kod njega, on bi me zlostavljao. Pipao me je po celom telu, a onda bi me prisilio da gledam kako se samozadovoljava", rekao je Robinson.

Kada je Robinsonu bilo 14. godina, pevač je pokušao da ga siluje.

Naša ljubav

„To je poslednji put da smo imali odnose", rekao je Robinson u emisiji.

Džekson je tada ubedio maloletnog Robinsona da se oni vole i da se ljubav tako pokazuje.

„I onda bi se odmah nadovezao sa pričom da ukoliko bi neko saznao šta nas dvojica radimo, morali bismo da se razdvojimo i idemo u zatvor do kraja života. Bio sam jako uplašen. Sama ideja da me neko može odvojiti od Majkla, čoveka koji je za mene bio bog i koji mi je postao najbolji prijatelj, bila je zastrašujuća".

Robinson je ispričao da mu je pevač govorio da su oni najbolji prijatelji i da samo s njim ima ovakve seksualne odnose.

„Osećao sam da sam ja izabran od svih ostalih dečaka na svetu".

Sejfčak je u emisiji govorio o tome da je zlostavljanje počelo kada mu je bilo deset godina i kada mu je pevač pokazao kako izgleda seksualni čin.

„Prvo mi je pokazao kako izgleda francuski poljubac, a onda sve ostalo".

Sejfčak je rekao da ga je Džekson dugo zlostavljao, jer je u svoje navodno dobre namere, ubedio i njegove roditelje.

„Dugo je trajao taj period tokom kojeg se Majkl trudio da postane član moje porodice. Bilo mu je potrebno vreme da izgradi poverenje, to nije moglo preko noći".

Image copyright Channel 4 Natpis na slici Vejd Robinson je rekao da ga je Majkl Džekson zlostavljao početkom devedestih godina

„Gospodar manipulacije"

„Svaki put kada me je zlostavljao, jedan deo mene bio umro", rekao je Sejfčak.

Robinson je opisao Džeksona kao gospodara manipulacije, jer mu je uspelo da napravi zid između njega i njegovih roditelja, pa i među samim roditeljima.

Deo odgovornosti je i na ljudima koji su radili na imanju pevača i koji su skretali pogled na to šta se tamo dešavalo.

Majkl nije kriv

Džeksonova braća Tito, Marlon, Džeki i rođak Tadž Džekson opovrgli su tvrdnje da je pevač zlostavljao decu.

Tadž je rekao da je ujakovo ponašanje bilo čudno, ali da je bio „naivan".

„Njegova naivnost je bila njegova propast".

Marlon je rekao da za Robinsonove i Sejfčekove izjave nema dokaza.

"Oni su svedočili po zakletvom i prvo izjavili da se ništa od ovoga nije dogodilo, što dovodi do zaključka da je film snimljen na osnovu njihovih laži".