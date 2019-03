Image copyright @SteppingThroughFilm

Na vetrovitoj plaži u Velsu, Tomas Djuk traži savršen kadar.

U jednom trenutku zastaje, gleda u more i izvlaču fotografiju. Drži je ispred sebe i ravna sa nivoom mora. Ovo je to mesto, pomišlja.

Skoro deceniju ranije, na ovoj plaži se nekoliko dana snimala jedna scena iz filma o Hariju Poteru.

Ekipa je odavno napustila lokaciju, ali Tomas, dvadesetogodinji student filmske režije, pravi omaž toj sceni, našavši tačno mesto na kome je snimljena i slikajući jedinstvenu fotografiju.

Tomas procenjuje da je posetio oko 150 filmskih loikacija. Rezultate njegovih poseta kači na Instagram na kom ima vernu publiku od skoro 15.000 pratilaca.

„Ova ideja mi se oduvek motala po glavi", objasnio je za BBC. „Volim da otkrivam mesta i povezujem ih s mojom strašću prema filmu. Prvi put sam bio u Velsu.Čuo sam da je predivno i zaista jeste. Vozio sam se autobusom uz obalu."

„Oduvek sam želeo da posetim mesta koja mi znače. Mogu da vidim mesta koja sam ranije video samo na ekranu."

U stvari ljubav (2003)

„Bio je baš dugačag dan. Ustao sam u četiri ujutru i otišao na aerodrom Hitrou kako bih našao pravi terminal za scenu iz filma U stvari ljubav.

„A onda sam otišao do centra Londona kako bih uradio ostale scene. Film je jako uticao na mene i ostao u lepom sećanju. Plus, Božić se približavao, pa sam zaista želeo da to sve izvedem."

Jadnici (2012)

„Zaista sam želeo da uhvatim scenu iz Jadnika. Ova scena je tako moćna, a prati je savršena pesma. Samo stvara i stvara... sve dok glumci polako izgovaraju reči 'Da li čujete ljude kako pevaju?'"

„Mornarički fakultet je jako prepoznatljiva filmska lokacija i to je zaista lepo mesto za fotografisanje."

Dankirk (2017)

„Želim da dam smisao fotografijama koje pravim i lokacijama koje posećujem. Ovu sam uslikao 2018. godine na Dan primirja."

„Dankirk je sjajan film. Pa sam pomislio - zašto ne bih otišao u Dankirk?"

Čiti Čiti Beng Beng (1968)

„Ovo je deo mog detinjstva. Kada sam bio mlađi, probudio bih se svakog jutra u pet ujutru i gledao bih Meri Popins ili Čiti Čiti Beng Beng."

„Razgledao sam sve te prozore i vrata, ali sve je izgledalo isto."

„Bilo je divno."

Teorija svega (2014)

„To je divno mesto, a kako mi je Kembridž dosta poznat, lako je bilo naći lokaciju."

„Veoma je slikovito."

„Možete da sedite na travi i uživate. Jako je tiho."

Čudesna žena (2017)

„Svideo mi se film Čudesna žena, pa sam napravio nekoliko scena iz tog filma."

„Imanje Hetfild je jako blizu mene i to je sjajna lokacija."

„Stigao sam tamo, a zlatni krov se presijavao. Odlično je izgledalo na fotografiji."

„Voleo bih da se vratim, kako je film Miljenica, za koji je Olivija Kolman dobila Oskara, takođe sniman tamo."

Skajfol (2012)

„Ovo je bilo jako teško. Znao sam da ne mogu da nađem isti metro vagon kao što je korišćen u filmu."

„Na kraju sam našao vagon sa žutim rukohvatima, ali sam morao da se vozim do kraja linije i sačekam da svi ljudi izađu, kako se ne bi našli u kadru."

Kraj sveta (2013)

„Edgar Rajt je čak na Instagram okačio fotografiju koju sam uradio za film Šon živih mrtvaca."

„Lečvort je divno malo mesto."

Nemoguća misija: Otpadnička nacija (2015)

„Želim da napravim i prvu scenu iz filma Nemoguća misija: Otpadnička nacija, ali još uvek pokušavam da dobijem pristup aerodromu na kom je snimana."

„Ovo sam morao da uradim. Nemoguća misija je jedna od mojih omiljenih franšiza."

„Bio sam na premijeri filma Nemoguća misija: Razilaženje, prošle godine. Ovo sam uslikao nekoliko nedelja ranije, pa su glumci mogli da potpišu."