Fotografije koje su obeležile prethodnu nedelju

Izabrali smo neke od najupečatljivijih fotografija koje su obeležile poslednju nedelju februara.

Image copyright Aaron Chown / PA Natpis na slici Vojvotkinja od Kembridža toči pivo sa vojvodom od Kembridža u Belfastu tokom dvodnevne posete Severnoj Irskoj.

Image copyright Sam Panthaky / AFP Natpis na slici Radnik izlazi iz bušilice koja je probila tunel za metro u indijskom gradu Ahmedabadu. Radovi su deo železničkog projekta Gandinegar Metro.

Image copyright Valeria Macon / AFP Natpis na slici Za ulogu kraljice Ane u filmu „Miljenica", Olivija Kolman osvojila je Oskara za najbolju glumicu. „Ovo je urnebesno, dobila sam Oskara," rekla je glumica.

Image copyright Kai Pfaffenbach / Reuters Natpis na slici Papirna skulptura koja prikazuje kraljicu Elizabetu kako trči ka Evropskoj uniji jedan je od eksponata koji će biti prikazani na karvenalu u nemačkom gradu Majncu.

Image copyright Bulent Kilic / AFP Natpis na slici Žene i deca čekaju da ih pretresu pripadnici kurdskih Sirijskih Demokratskih Snaga nakon izlaska iz sirijskog grada Baghuza, poslednjeg uporišta Islamske države.

Image copyright Michael Reynolds / EPA Natpis na slici Majkl Koen, bivši advokat američkog predsednika Donalda Trampa, sluša završne reči Elajdže Kamingsa koji je predsedavao odborom za nadzor vlade predstavničkog doma Kongresa. Koen je pred odborom svedočio o pregovorima za izgradnju Tramp kule u Moskvi i isplatama ženama koje su tvrdile da su bile Trampove ljubavnice.

Image copyright Wang Dongming / Getty Images Natpis na slici Muškarci u drevnom gradu Putianu u Kini skaču kroz vatru kako bi osigurali zdravlje, sigurnost i mir.

Image copyright Francois Guillot / AFP Natpis na slici Na reviji Spremno-Za-Nošenje [Ready-to-Wear] za jesen-zimu 2019/2020 u Parizu manekenka sa maskom nosi kreaciju Rika Ovensa.

Image copyright Saul Loeb / AFP Natpis na slici Predsednik SAD-a Donald Tramp i lider Severne Koreje Kim Džong Un tokom samita u vijetnamskom gradu Hanoju.

Image copyright Mads Claus Rasmussen / AFP Natpis na slici Meče polarnog medveda u zoo-vrtu u Kopenhagenu prvi put je izašlo napolje.

All photographs belong to the copyright holders as marked.