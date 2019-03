Image copyright Getty Images Natpis na slici Peri je pre svega bio poznat po seriji Beverli Hils

Američki glumac Luk Peri preminuo je u Kaliforniji u 52 godini, manje od nedelju dana nakon što je doživeo težak moždani udar.

Njegov publicista je izjavio da je Peri umro okružen porodicom i prijateljima.

Postao je poznat zahvaljujući seriji Beverli Hils, 90210, koja je bila veoma popularna i u Srbiji, a igrao je i Freda Endrjuvsa u seriji Riverdejl.

U sredu je hitno odveden u bolnicu u Los Anđelesu, gde je bio zbog snimanja Riverdejla.

Perijeva deca, Džek i Sofi, verenica Vendi Medison Bauer, bivša žena Mini Šarp, majka En Benet, očuh Stiv Benet, brat Tom Peri i sestra Ejmi Koder su bili uz njega kad je preminuo, istakao je publicista Arnold Robinson u izjavi.

„Porodica poštuje veliku podršku i moltive koje su stigle Luku iz čitavog sveta, ali i traži privatnost u trenutku velike žalosti", rekao je Robinson.

Image copyright Peter Carrette Archive Natpis na slici Poslednjih godina glumio je u seriji Riverdejl

Porodica nije objavila više informacija o njegovoj smrti.

Peri, poreklom iz savezne države Ohajo, poznat je po seriji o mladima iz Beverli Hilsa, u kojoj je igrao od 1990. do 2000. godine. Nedavno je objavljeno da bi uskoro trebalo da počne snimanje nove verzije čuvene serije, ali nije poznato da li je bilo u planu da Peri učestvuje.

Glumica Šenon Doerti, koja je takođe glumila u Beverli Hilsu, izjavila je za Entertejment tunajt da je bila u kontaktu sa Perijem nakon što je doživeo moždani udar.

„Ne mogu da pričam o tome jer ću odmah početi da plačem, ali ga volim i on zna da ga volim. To je Luk, to je moj Dilan", rekla je ona.

Peri je glumio u serijama Bafi ubica vamirai Oz, kao i u brojnim filmovima, poput Osam sekundi i Peti element.