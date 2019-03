Image copyright Getty Images Natpis na slici Pojedine manekenke su zaplakale noseći modele iz poslednje Lagerfeldove kolekcije

Šanelova revija je najvažniji deo Nedelje mode u Parizu, a ove godine je privukla posebnu pažnju zbog kolekcije koju je Karl Lagerfeld kreirao pre smrti.

Revija u hali Gran Palas je počela minutom ćutanja, a potom su manekenke i manekeni izašli na pistu iza koje je bila spektakularna scenografija sa motivima alpskog sela.

Kolekciju za jesen-zimu 2019. obeležile su sportske jakne, naočare za skijanje, ali i elegantne haljine sa perjem i modeli od tvida.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kaja Gerber, ćerka Sindi Kraford, prošetala je pistom

Image copyright Getty Images Natpis na slici Među manekenkama je bila i Kara Delavinj

Image copyright Getty Images Natpis na slici I glumica Kristen Stjuart je učestvovala na Nedelji mode u Parizu

Image copyright Reuters Natpis na slici Scenografija sa tradicionalnom alpskom brvnarom

Image copyright EPA Natpis na slici Mešavine osnovnih boja i materijala kao što je tvid obeležili su ovu reviju

Image copyright Reuters Natpis na slici Kolekcija jesen-zima 2019.

Image copyright Reuters Natpis na slici I Penelope Kruz se pojavila na modnoj pisti

Image copyright EPA

Image copyright Getty Images Natpis na slici Gošća na reviji bila je pevačica Džanel Mone

Image copyright Reuters Natpis na slici Džanel Mone, Kristen Stjuart i Ana Vintur u prvom redu

Image copyright EPA Natpis na slici Kombinacija pletena haljina i sportska jakna

Image copyright Reuters Natpis na slici Raznobojni Šanelovi klasična modeli od tvida

Image copyright Getty Images Natpis na slici Naomi Kembel

