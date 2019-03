Image copyright AFP Natpis na slici Zakerberg je planove za Fejsbuk izneo u blogu

Osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg rekao je da veruje da će bezbedni, privatni servisi za razmenu poruka postati popularniji od otvorenih platformi.

On je u blogu izneo planove za promenu Fejsbuka u „platformu usmerenu na privatnost".

Fejsbuk je vlasnik Mesindžera i Votsapa, ali enkripcija poruka ograničava mogućnost zarade putem reklama na ovim platformama.

Društvena mreža našla se u problemima posle niza skandala vezanih za privatnost korisnika.

Tokom 2018. godine otkriveno je da su podaci oko 50 miliona korisnika prosleđeni kompanijama za analizu podataka, a zatim korišćeni u izbornim kampanjama.

Pojedini kritičari kažu da najavljenim promenama Fejbuk možda izbegava odgovornost, kaže Dejv Li, reporter BBC-ja u oblasti tehnologije.

On tvrdi da će biti teže pozvati sajt na odgovornost za potencijalne probleme ako ono što korisnici dele na Fejsbuku bude privatno i privremeno.

Šta je rekao Zakerberg?

„Fejsbuk i Instagram pomažu ljudima da se povežu sa prijateljima, zajednicama na mestu koje je neka vrsta digitalnog gradskog trga", napisao je Zakerberg.

„Ali ljudi sve više žele da komuniciraju u privatnosti, prostoru koji je više kao digitalna dnevna soba."

Zakerberg kaže da želi da razvije Fejsbuk u mrežu koja je usmerena na privatnost kako bi odgovorio na potrebe korisnika.

Najavio je i da Fejsbuk neće „čuvati osetljive podatke u zemljama u kojima se ljudska prava, poput privatnosti i slobode izražavanja, slabo poštuju".

„Doslednost u ovoj odluci može dovesti do toga da naše usluge budu blokirane u nekim zemljama, a u druge možda nećemo moći da se proširimo. To je cena koju smo spremni da platimo", nastavio je on.

Zakerberg kaže da će šifrovane poruke otvoriti prostor za uvođenje novih usluga, kao što su elektronsko plaćanje i trgovina.

Nije precizirao kada će doći do promene , ali je rekao da će se dogoditi „u narednih nekoliko godina".

„Verujem da bi trebalo da radimo na stvaranju sveta u kojem ljudi mogu da vode privatne razgovare i žive slobodno znajući da njihove informacije mogu da vide samo oni kojima su upućene."

Fejsbuk obećava veću privatnost

Šta stoji iza ovih najava?

Fejsbuk je ranije oštro kritikovan zbog nedostatka zaštite privatnosti korisnika, širenja uvredljivog sadržaja i lažnih vesti.

Vrednost kompanije opala je za oko 80 milijardi dolara za samo nekoliko dana prošlog marta zbog skandala sa Kembridž analitikom.

Konsultantska kuća sa sedištem u Velikoj Britaniji optužena je da je zloupotrebila podatke miliona američkih korisnika.

Kembridž analitika je demantovala da je 2016. godine podatke upotrebila u korist Donalda Trampa koji je u to vreme bio kandidat za predsednika SAD-a. Kompanija takođe tvrdi da je izbrisala podatke u skladu sa politikom Fejsbuka.

Međutim, izvršni direktor kompanije je suspendovan ubrzo nakon optužbi.

Uprkos skandalu, Fejsbuk je saopštio da je broj korisnika nastavio da raste. Broj ljudi koji su se bar jednom mesečno prijavili na tu društvenu mrežu porastao je prošle godine za devet odsto, odnosno 2.32 milijarde ljudi.

Broj korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama - drugom po veličini tržištu - opao je, međutim, za 15 miliona od 2017. godine, tvrdi kompanija za istraživanje tržišta Edison Risrč.