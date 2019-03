Dejvid Bouvi: Demo snimak pesme Starman na aukciji

Image copyright Getty Images Natpis na slici Dejvid Bouvi na koncertu u Londonu 1973. godine

Demo pesme Starman prodaje se na aukciji. Veruje se da je ovo prvi snimak čuvene pesme Dejvida Bouvija,

Traka, koja je nastala 1971. godine, naći će se na aukciji kuće Omega aukcije u utorak. Procena je da će se prodati za 11.500 evra.

Na snimku se može čuti kako Bouvi govori gitaristi Miku Ronsonu da ne prekida snimanje, jer pesma još traje.

Ronson je demo traku dao prijatelju i muzičaru Kevinu Hatčinsonu. Hatčinson je poslušao snimak, na traci napisao „Proba Dejvida Bouvija" i sklonio je na tavan.

Na traci se nalazi i snimak Bouvijeve pesme Munejdž Dejdrim (Moonagde Daydream) i Heng Onto Jorself (Hang Onto Yourself).

Hatčinson, koji je odlučio da proda traku, kaže da je pomislio da je pesma „dobra" kada je prvi put čuo snimak.

„Pomislio sam, ovo je dobro. Nisam mislio da je fantastično. Kada imate 16 godina, teško da nešto može da vas oduševi", kaže Hatčinson.

Pesma se kasnije našla na Bouvijevom albumu Zigi Stardast (1972).

Image copyright PA Natpis na slici Bouvi je preminuo 10. januara 2016. godine

Hatčinson se setio trake nakon što je pogledao dokumentarac o muzičaru koji je preminuo 2016. godine.

Za BBC radio Hambersajd je 2017. godine rekao da je u potpunosti zaboravio na snimak i da se oduševio kada je čuo kakvog je kvaliteta.

Na celu priču kaže da ga je podsetila supruga Kler kojoj je ranije govorio o druženju sa Ronsonom.

„Mislim da mi nije verovala da imam traku, jer ljudi teško poveruju u to da ste radili sa Mikom Ronsonom i Dejvidom Bouvijem. Ni sam nisam mogao da verujem kada sam pronašao snimak i poslušao ga. Super je".

„Jasno je da Mik nikada ranije nije čuo pesmu, jer se pri kraju čuje kako on kreće da prekine snimanje, a Bouvi mu kaže da sačeka jer ima još", kaže Hatčinson.

Asistent menadžera Omega aukcije Den Hempson kaže da je moguće da je ovo prvi snimak pesme Starman.

„Postoji mnogo mitova oko Bouvijevog stvaralaštva, a ovaj sirovi materijal pokazuje kako je izgledao kreativni proces jednog genija".