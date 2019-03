Image copyright Getty Images Natpis na slici Nemuš (D) nije dozvolio da ga fotografišu od kada je uhapšen

Francuski građanin osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva četvoro ljudi u antisemitskom napadu u Briselu u maju 2014.

Mehdi Nemuš, 33, pucao je na prisutne iz Kalašnjikova i pištolja u Jevrejskom muzeju u tom gradu.

Troje ljudi je preminulo na licu mesta, a jedna osoba kasnije u bolnici.

Nemuš je prethodno bio u Siriji, gde se borio na strani Islamske države, a zatim se vratio u Evropu.

Čovek koji mu je pomogao da izvede napad i snabdeo ga oružjem, Naser Bendre osuđen je na 15 godina zatvora.

Nemuš i Bendre su osuđeni prošle nedelje nakon suđenja koje je trajalo dva meseca, a tokom kog je navodno došlo do zastrašivanja svedoka. Neki od ljudi koje je zatvorila Islamska država u Siriji su bili svedoci.

Bendre, koji je takođe Francuz, rekao je tokom suđenja: „Sramota me je što sam se upleo u sve ovo s njim (Nemušem). On nije čovek, on je monstrum."

Kada su ga pozvali da odgovori na ove optužbe, Nemuš je rekao, uz kiseli osmeh: „Život ide dalje".

Njegovi advokati su tvrdili da je Nemuš žrtva zavere, a da su za ubistva odgovorne strane službe. Ali nisu ponudili dokaze za ovu tvrdnju.

Dvoje turista iz Izraela, volonter i osoba koja je radila na recepciji su ubijeni u napadu na muzej.

Šta je „Islamska država"?

Napad u Parizu: muškarac ubio majku i sestru

Ko je Mehdi Nemuš?

Belgijski tužioci smatraju da je on evropski džihadista koji se vratio iz Sirije kako bi izveo napade u Evropi.

Rođen je u alžirskoj porodici u gradu Rube na severu Francuske.

U Francuskoj je služio zatvorsku kaznu zbog pljačke i tu je navodno upoznao Bendrea.

Tokom boravka u zatvoru obojica su bili „radikalizovani".

Image copyright AFP Natpis na slici Fotografija Nemuša objavljena je 2014 - na suđenju nije dozvolio da ga fotografišu

Nemuš je otputovao u Siriju 2013. i tamo ostao godinu dana i borio se za džihadističku grupu u građanskom ratu.

Istražitelji kažu da je u Siriji upoznao Nadžima Lahravija, koji je izvršio samoubilački napad na aerodrom u Briselu u martu 2016, u kom je život izgubilo 32 ljudi.

Četvorica francuskih novinara koji su držani kao taoci u Siriji, tvrde da su ih čuvali Lahravi i Nemuš.

On je izručen belgijskim vlastima kako bi mu bilo suđeno zbog ubistva u muzeju, ali ga u Francuskoj takođe očekuje suđenje zbog držanja taoca.