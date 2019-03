Image copyright PA Natpis na slici Roditelji će morati da plate kaznu od 500 evra ako pošalju nevakcinisano dete u školu

Deci u Italiji rečeno je da ne dolaze u školu dok ne donesu dokaz da su vakcinisana.

Pre stupanja odluke na snagu, u zemlji je mesecima vođena debata o obaveznoj vakcinaciji.

Roditelji rizikuju da budu kažnjeni sa 500 evra ako pošalju nevakcinisanu decu u školu. Deca do šest godina biće ispisana iz vrtića ukoliko nisu vakcinisana.

Zakon je donet zbog naglog porasta broja obolelih od malih boginja - a italijanski zvaničnici kažu da se stopa vakcinacije poboljšala otkako je usvojen.

Prema italijanskom zakonu Lorencin - koji je dobio ime po bivšem ministru zdravlja koji ga je predložio - deca moraju da prime niz obaveznih vakcina pre nego što krenu u školu. To uključuje vakcinaciju protiv varičela, malih boginja, dečje paralize, zaušaka i rubeola.

Prema novim pravilima, deca do navršenih šest godina će biti ispisana iz jaslica i vrtića ukoliko nisu vakcinisana.

Učenicima između šest i 16 godina ne može biti zabranjeno da pohađaju školu, ali će roditelji biti novčano kažnjeni ukoliko ne donesu dokaze da su deca primila sve obavezne vakcine.

Rok za donošenje potvrda o vakcinaciji trebalo je da bude 10. mart - ali kako je tada bio vikend, rok je produžen do ponedeljka.

„Svi su imali vremena da to urade", izjavila je ministarka zdravlja Đulija Grilo za novine La Republika.

Potpredsednik vlade Mateo Salvini navodno je od nje tražio da produži rok, ali je ministarka to odbila.

„Nema vakcine, nema škole", rekla je Grilo i dodala da su pravila jednostavna.

Lokalne vlasti rešavaju situaciju na različite načine, pišu italijanski mediji.

Oko 300 porodica u Bolonji dobilo je pisma o suspenziji, a oko 5.000 njih nema dokumentaciju o vakcinaciji.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Građani su širom Italije protestovali protiv obavezne vakcinacije

U drugim oblastima lokalne vlasti produžile su rok za obaveznu predaju potvrda o vakcinaciji za nekoliko dana.

Ima li novog zakon efekta?

Zakon je usvojen kada je stopa vakcinacije drastično opala. Manje od 80 odsto populacije Italije bilo je vakcinisano, a preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da vakcinisano bude 95 odsto stanovnika.

U ponedeljak, koji je bio poslednji dan za roditelje da dostave dokumentaciju koja dokazuje da su njihova deca pravilno vakcinisana, italijanski zvaničnici objavili su da je nacionalna stopa imunizacije dostigla ili je vrlo blizu 95 odsto za decu rođenu 2015. godine, u zavisnosti od toga o kojoj vakcini je reč.

Donošenje Lorencinovog zakona, koji je izradila prethodna vlada, bilo je burno.

Kada je sadašnja koalicija došla na vlast, saopštila je da će odustati od obavezne imunizacije, ali je kasnije promenila stav.

Dve populističke partije na vlasti suočile su se sa optužbama da vode politiku protiv vakcinacije.

U objavi na Fejsbuku u ponedeljak, Grilo je priznala da je ovo „zakon koji je u vreme odobravanja kritikovala iz nekoliko razloga".

Dodala je da će zakon biti promenjen kako bi se odnosio samo na vakcine koje su neophodne.

Zašto roditelji ne vakcinišu decu?

Poslednjih nekoliko godina, antivakcinaški pokret jačao je širom sveta. Ovo je izazvalo uzbunu Svetske zdravstvene organizacije.

Iza mnogih teorija o štetnosti vakcina bio je odavno diskreditovani rad Endrua Vakefilda, ali su glasine nastavile da se šire.

Ovo je dovelo do rizika po javno zdravlje, jer nije dovoljno ljudi imuno na bolesti koje su skoro iskorenjene vakcinacijom.

Vakefild je izbrisan iz britanskog medicinskog registra nakon što je lažno tvrdio da postoji veza između vakcine protiv morbila, zaušnjaka i rubeole (MMR) i autizma i bolesti creva kod dece.

On je ovaj zaključak doneo na osnovu iskustava dvanaestoro dece, a nijedna druga studija nije uspela da potvrdi njegove tvrdnje.