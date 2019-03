Image copyright Niantic Natpis na slici Šta nas čeka u igri o Hariju Poteru

Te 2016. godine ceo svet je po ulicama i parkovima lovio Pokemone, a uskoro bi meta mogle da budu magične dragocenosti iz Hari Poter univerzume.

Objavljeni su prvi detalji igrice Hari Poter: Ujedinite se, čarobnjaci (Harry Potter: Wizards Unite), kompanij Nijantnik, koja je napravila i Pokemon Go.

Ljubitelji Dečaka koji je preživeo igru će moći da igraju na mobilnom telefonu, tako što će pomoću kamere animaciju stavljati u stvarni svet.

Umesto da lovite Pokemone, ovog puta ćete se baviti magijom - a igrači moraju da tragaju za dragocenostima iz Hari Poter univerzuma.

To su „artefakti, stvorenja, ljudi, pa čak i sećanja" iz knjiga o Hariju Poteru, ali i Fantastičnh zveri, koje moraju da pronađu regruti iz Statute of Secrecy Task Force - a to ste vi.

Igrači će bacati čarolije da bi vratili dragocenosti u svet čarobnjaka.

Takođe će morati da posete restorane kako bi dopunili svoju čaroliju, napravili napitke i posetili poznate lokacije iz knjiga i filmova o Hariju Poteru.

Image copyright Niantic Natpis na slici Igrači tragaju za magičnim stvorenjima

Prvi detalji igara otkrivaju da se čarolije bacaju pomoću šablona za praćenje na ekranu telefona. Oni koji su već videli igru, opisuju je kao „složeniju" od Pokemon Go, koja je 2016. postala globalni fenomen.

Postoji i mogućnost udruživanja sa drugim igračima u zajedničkoj borbi.

Igrači mogu da biraju između tri posla za svoj karakter, što znači da će međusobno imati različite veštine i sposobnosti.

Image copyright Niantic Natpis na slici Igrači će moći da igraju zajedno, ali ne jedni protiv drugih

Nije objavljen datum kada će igra biti puštena, ali korisnici Androida mogu da se registruju na Gugl pleju.