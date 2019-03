Image copyright EPA Natpis na slici Napadač Totenhema Hari Kejn

Pobeda Liverpula nad Bajernom u Minhenu znači da će prvi put posle 10 godina četiri tima iz iste zemlje igrati u četvrtfinalu Lige šampiona.

Pre Crvenih sa Enfilda, plasman među osam najboljih na Starom kontinentu osigurali su Mančester Siti, Mančester Junajted i Totenhem.

Ovakav uspeh premijerligaških klubova u ostrvskoj javnosti je probudio sećanja na prvu deceniju 21. veka, kada su engleski klubovi šest puta igrali finale Lige šampiona, a Liverpul i Mančester Junajted su je i osvojili.

Očekivano, odmah je počelo da se „provlači" pitanje - da li su engleski klubovi opet postali dominantna evropska sila?

Kakve su šanse da se u četvrtfinalu engleski klubovi međusobno sastanu?

Žreb za četvrtfinale i polufinale Lige šampiona održaće se u petak u sedištu UEFA u Nionu, a Sajmon Gliv, sportski analitičar iz kompanije Grejsnout, koja se bavi statistikom kaže da postoji 105 različitih ishoda.

Od tog broja, u devet varijanti bi mogli da dobijemo dva „engleska" četvrtfinala. Statistički gledano, to je 8,6 odsto.

A to znači, kaže Gliv, da je šansa da postoji 22,9 odsto šansi da engleski klubovi izbegnu jedni drugi u četvrtfinalu.

Kakve su šanse da engleski klub postane prvak Evrope?

Pred žreb je znatno teže izračunati šanse da klub iz Engleske osvoji Ligu šampiona, ali Gliv kaže da je to oko 39 odsto.

Kompanije Grejsnout je - koristeći sopstveni model predviđanja - kao prvog favorita stavila Barselonu (39 odsto), a slede Juventus (20), Mančester Siti (19), Liverpul (9), Mančester Junajted (7), Totenhem (4), Porto (2) i Ajaks (1).

Prethodne godine dominacije u Ligi šampiona

Najbolji period engleskih klubova u elitnom takmičenju bio je sredinom prošle decenije. U sezonama 2007/08 i 2008/09 su Arsenal, Čelsi, Mančester Junajted i Liverpul redom stizali do četvrtfinala.

Od 2005. do 2009. godine u finalima je uvek igrao neki engleski klub, a ako se taj period produži do 2012, dolazimo do podatka da je u sedam od osam utakmica za trofej bio bar jedan premijerligaški tim.

Mančester Junajted je jednom osvojio takmičenje i još izgubio dva finala, a Čelsi i Liverpul u ovom periodu imaju po jedan poraz i pobedu u završnim utakmicama. Takođe, Arsenal ima jedno izgubljeno finale.

Ipak, od Čelsija 2012. do prošle godine i Liverpula, nijedan engleski klub nije igrao finale.

Primat u Ligi šampiona u tom periodu preuzeli su španski klubovi. U poslednje tri sezone Španci su imali po tri kluba u četvrtfinalu, a timovi iz Primere su osvajali takmičenje u prethodnih pet godina.

Od toga je čak četiri puta slavio Real Madrid, a jednom Barselona. U istom periodu Atletiko Madrid je izgubio dva finala.

Međutim, Realovu trogodišnju dominaciju u Ligi šampiona prekinuo je Ajaks nedavno u osmini finala, a Barselona je jedini španski klub u „bubnju" za četvrtfinale.

Premijer liga je jedino nacionalno takmičenje sa četiri kluba u četvrtfinalu, a po tri su imale italijanska Serija A i nemačka Bundesliga u prošloj deceniji.

Kakva je snaga premijerligaša?

Mančester Siti

U ovom trenutku Mančester Siti deluje kao engleska ekipa koja ima najveće šanse za uspeh u Evropi. Treći put za četiri godine su se plasirali među osam, a trener Pep Gvardiola dobro zna kako se osvaja Liga šampiona, pošto je to dva puta uradio sa Barselonom.

Siti je u osam ovosezonskih utakmica u Ligi šampiona pobedio šest puta. Najubedljiviji je bio pre dva dana kada je u revanšu osmine finala slavio protiv Šalkea sa 7:0, a u grupnoj fazi pobedili su Šahtjor sa 6:0.

Argentinski napadač Serhio Aguero u proseku postiže gol na svakih 70 minuta, ali Gvardiola tvrdi da su igrači Sitija još uvek „tinejdžeri" kada je u pitanju evropsko takmičenje.

Liverpul

Liverpul će pokušati da napravi korak više nego prošle sezone, kada je u finalu izgubio od Reala.

Tokom leta je Liverpul rešio pitanje golmana jer je umesto nesigurnog Lorisa Karijusa došao jedan od najboljih svetskih čuvara mreže Alison Beker, a stigli su i igrači sredine terena Fabinjo i Nabi Kejta.

Petostruki prvak Evrope ove sezone je već bio u problemu u grupnoj fazi ali je pobedio Napoli sa 1:0 u odlučujućoj utakmici, a trijumf u Minhenu u osmini finala potvrdio je najveće ambicije.

Mančester Junajted

„Crveni đavoli" igraju kao preporođeni pod vođstvom Olea Gunara Solskjera, a eliminacija Pari Sen Žermena predstavljalo je pravo malo čudo s obzirom na poraz u prvoj utakmici osmine finala.

Solskjer je za pomenuti duel na Parku prinčeva imao mnogo problema sa povređenim igračima, ali se oni polako oporavljaju i definitivno nikome neće biti svejedno ako na žrebu izvuče trostrukog prvaka Evrope.

Norvežanin na klupi Junajteda zna kako se osvaja Liga šampiona, a 1999. godine je dao pobedonosni gol u finalu protiv Bajerna.

Totenhem

Londonski Pevci iz godine u godinu igraju sve bolje u Evropi. Pre dve sezone su ispali u grupnoj fazi, a prošle su stigli do osmine finala.

Sada su u istoj fazi bili ubedljivi protiv Borusije Dortmund, ukupno je bilo 4:0.

Ekipa Maurisija Poketina je u grupnoj fazi imala dosta problema, ali je odigrala nekoliko sjajnih i uzbudljivih mečeva.

Protiv PSV Ajndhovena su u završnici meča sa dva gola došli do preokreta, zatim su pobedili Inter, pa odigrali nerešeno protiv Barselone.

Postoji li i loša strana u celoj priči?

Selektor Engleske Geret Sautgejt ocenio je da uspeh klubova može da pomogne i reprezentacije uoči završnice Lige nacija.

Finale Lige šampiona igra se 1. juna, a pet dana kasnije snage će odmeriti Engleska i Holandija.

„Sve to će malo da liči na Mundijal, igrači će stizati u različito vreme, pa ćemo shodno tome da organizujemo i pripreme", kazao je Sautgejt.

Ko im stoji na putu?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Lionel Mesi je ove sezone u Ligi šampiona dao osam golova

Čini se da su sada glavni favoriti za trofej Barselona i Juventus.

Prvak Španije je relativno lako izašao na kraj sa Lionom u osmini finala, a s obzirom na trenutnu formu i kvalitet ekipe, Lionel Mesi i drugovi sa razlogom izgledaju kao moćna celina.

Argentinac je u dosadašnjem toku sezone dao osam golova, a trenutno je sa 108 pogodaka drugi najbolji strelac u istoriji Lige šampiona.

Samo je Kristijano Ronaldo ispred njega. Za sada.

Upravo je Portugalac postigao het-trik u pobedi nad Atletikom iz Madrida koja je Juventus dovela u četvrtfinale.

Inače, Ronaldo će pokušati da osvoji Ligu šampiona četvrti put zaredom, a šesti put u karijeri.

Ajaks i Porto, preostala dva učesnika četvrtfinala, su autsajderi, iako su oba kluba bili prvaci Evrope - Ajaks četiri i Porto dva puta.

Nemačka i Španija

Nemački fudbalski novinar Rafael Honigstajn rekao je za BBC Radio 5 da je do pre tri godine, gledajući UEFA koeficijente, Bundesliga bila ispred Premijer lige.

To je bila posledica dobrih rezultata Bajerna i Borusije Dormund koji ove sezone neće igrati u četvrtfinalu.

„Ako nemate novac, onda vam je potrebno nešto drugo - taktika, trener, timski duh. Trenutno nemački klubovi nemaju ništa od toga", naveo je Honigstajn.

Poznavalac prilika u španskom fudbalu Endi Vest kaže da je neuspeh španskih klubova ove sezone pre incident, nego pravilo.

„Real će svakako biti jači sledeće sezone, jer će tokom leta potrošiti mnogo novca - priča se o Edenu Azaru, Kilijanu Mbapeu i Mauru Ikardiju. A Zinedin Zidan će svakako želeti da opet osvoji Ligu šampiona", istakao je Vest.

On kaže i da je Atletiko u osmini finala poražen od jake ekipe kao što je Juventus, a trener Dijego Simeone zna kako da motiviše igrače i vrati u život.

„Celu priču o neuspehu španskog fudbala može da „sruši" Barselona ako Mesija i Luisa Suareza zaobiđu potvrde", zaključio je Vest.