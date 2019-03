Image copyright Getty Images Natpis na slici „Nikada neću izgovoriti njegovo ime"

Premijerka Novog Zelanda Džasinda Ardern obećala je da nikada neće izgovoriti ime osobe koja je izvršila napad na dve džamije u toj zemlji.

„On je svojim činom želeo da postigne mnogo toga, a jedan cilj je bio da postane poznat - zbog toga nikada neću izgovoriti njegovo ime", rekla je Ardern tokom emotivnog obraćanja u parlamentu.

U napadu na dve džamije prošlog petka stradalo je 50 osoba, dok je desetak ranjeno.

Australijanac Brenton Tarant, dvadesetosmogodišnji samoproklamovani beli rasista, optužen je za ubistva.

Šta je rekla premijerka u parlamentu?

Premijerka se u utorak obratila parlamentu na vanrednom zasedanju, započevši govor arapskim pozdavom „Al-Salam Alejkum", što u prevodu znači „ Mir sa vama".

„Molim vas, govorite imena onih koji su stradali, a ne ime čoveka koji ih ubio. On je terorista. On je kriminalac. On je ekstremista. On će, u mojim govirima, biti bezimen", rekla je premijerka.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Premijerka Džasinda Ardern se sastala i sa vođama muslimanske zajednice

Ardner je poslanicima rekla da će se napadač „suočiti sa zakonom" i ohrabrila je Novozelanđane da u petak odaju počast muslimanskoj zajednici - tada će biti obeleženo nedelju dana od napada.

Premijerka je već najavila da će zakoni o oružju biti promenjeni i da će detalji biti predstavljeni za nekoliko dana.

Pozvala je i društvene mreže da rade više u borbi protiv terora, pošto je napadač uživo na Fejsbuku prenosio napad.

„Ne možemo jednostavno da sedimo i prihvatimo da te platforme samo postoje i da nisu odgovorne za ono što se na njima objavljuje", rekla je ona.

„One su izdavači. Ne samo poštari. Ne može se dogoditi da niko nije odgovoran."

Šta je saopštio Fejsbuk?

Fejsbuk je saopštio da je direktan prenos prošlonedeljnih napada pregledan manje od 200 puta, pošto se kompanija suočava sa sve većim kritikama zbog toga što nije blokirala snimak.

Naoružani napadač je u petak uživo prenosio 17 minuta napada na dve džamije u kojima je stradalo 50 ljudi.

Fejsbuk je saopštio da je video pregledan ukupno četiri hiljade puta pre nego što je uklonjen.

Društvene mreže su pokušale da zaustave širenje kopija.

Nekoliko svetskih lidera pozvalo je društvene mreže da preuzmu veću odgovornost za ekstremistički materijal koji se objavljuje na njihovim platformama.

Bez obzira na to što je originalni video obrisan, on se brzo pojavio i širio na drugim mrežama, uključujući Jutjub i Tviter.

Fejsbuk je u saopštenju objavljenom u ponedeljak objavio nove detalje, uključujući i taj da je prenos uživo praćen manje od 200 puta.

Prema navodima te kompanije, prva prijava za originalni video stigla je 12 minuta pošto je emitovanje završeno. Pre nego što je stiglo upozorenje, jedan korisnik je objavio link ka kopiji video snimka na platformi za razmenu datoteka.

Fejsbuk je ranije obavio da je izbrisao više od 1,5 miliona kopija snimka prvog dana nakon incidenta. U saopštenju se navodi da je 1,2 miliona tih kopija blokirano prilikom pokušaja objavljivanja.