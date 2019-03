Image copyright AFP/Getty Natpis na slici Tereza Mej u četvrtak putuje u Brisel

Britanska premijerka Tereza Mej tražiće od članica Evropske unije kraće odlaganje Bregzita.

Iz Dauning strita 10 tvrde da je predsednica vlade frustrirana činjenicom da parlament prethodnih nedelja nije doneo odluku.

Glavni pregovarač EU za Bregzit Mišel Barnije poručio je da Unija neće dozvoliti odlaganje Bregzita bez „konkretnog plana" Velike Britanije šta i kako dalje.

Prema postojećem zakonu, Velika Britanija će napustiti EU za devet dana sa ili bez sporazuma.

Svako odlaganje Bregzita moraju jednoglasno da potvrde članice EU zbog čega Mej u četvrtak putuje u Brisel.

Poslanici su u parlamentu dva puta odbacili premijerkin plan za Bregzit. Takođe, na prošlonedeljnom glasanju su odbacili mogućnost Bregzita bez sporazuma i zatražili da se produži rok za napuštanje Unije.

Mej se nadala da bi u trećem pokušaju mogla da ubedi poslanike da podrže njen plan. Ipak, predsednik parlamenta Džon Berkou odbacio je tu mogućnost uz obrazloženje da pitanje mora da se promeni kako bi se po treži put glasalo o planu.

„Jasno je da je potrebno da se parlamentu da još malo vremena kako bi postigli napredak, ali građani ove zemlje čekaju već tri godine. Dosta im je neuspešnih glasanja, a premijerka deli njihove frustracije", navodi se iz Dauning Strita.

Najčešće pominjani datum za novi rok Bregzita do sada je bio 30. jun.

Šta dalje?

Premijerka će poslati pismo EU u kojem će zatražiti odlaganje Bregzita

Mej u četvrtak putuje u Brisel da na samitu EU razgovora o mogućim opcijama

Svih 27 članica EU mora da podrži predlog za odlaganje

Ako se usvoji predlog za odlaganje Mej će verovatno pokušati da treći put iznese svoj plan na glasanje u parlamentu

Poslanici britanskog parlamenta takođe će da glasaju ukoliko se postigne dogovor o odlaganju

Mej nastavlja razgovore i sa poslanicama DUP i Torijevcima koji je su glasali protiv njenog plana

Novo, treće glasanje o premijerkinom planu moglo bi da bude održano sledeće nedelje

Predsednik parlamenta je istakao da neće dozvoliti novo glasanje o planu ako pitanje bude isto

Ako se Bregzit ne odloži, Velika Britanija napušta EU sa ili bez sporazuma

Šta kaže Evropska unija?

Image copyright AFP Natpis na slici Mišel Barnije

Barnije je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da će lideri zemalja članica doneti odluku koja će biti u najboljem interesu Unije.

On je upozorio britanske poslanike da to što su oni glasili za odlaganje Bregzita ne znači da do njega neće doći čak i bez sporazuma. Istakao je da svi moraju da budu spremni i za taj scenario.

Urednica BBC za Evropu Katja Adler kaže da EU možda neće ni doneti odluku o odlaganju ove nedelje.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Angela Merkela: Boriću se do poslednjeg trenutka

Nemačka kancelarka Angela Merkel ranije je istakla da će se do poslednjeg trenutka boriti za Bregzit po pravilima jer su u pitanju interesi Nemačke, Velike Britanije i Evropske unije.

Šta kaže opozicija?

Image copyright PA Natpis na slici Lider Laburista Džeremi Korbin razgovarao je sa liderima drugih parlamentarnih stranaka

Lider Laburista Džeremi Korbin rekao je da je Berkou svojim potezom pokazao da je parlament ozbiljna institucija.

Korbin je naveo i da je i sa Torijevcima i sa članovima svoje partije razgovarao o „norveškom" modelu budućih odnosa sa EU. To bi podrazumevalo bliže odnose nego što predviđa plan premijerke Mej.

Norveški model je, kako je rekao, „zanimljiv predlog", ali trenutno nema „potpunu podršku".

Korbin je razgovarao i sa liderima drugih parlamentarnih partija oko mogućnosti da se ujedine oko ideje kako bi trebalo da izgledaju budući odnosi sa EU.