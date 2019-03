Image copyright AFP Natpis na slici Princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvola na Kubi

Princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvola posetili su Kubu, što je prva zvanična poseta članova kraljevske porodice ovoj zemlji.

Poseta je deo napora Velike Britanije da uspostavi bolje veze sa ovom komunističkom državom.

Par je pristustvovao polaganju venca kubanskom narodnom heroju, esejisti i pesniku Hose Martiju.

U okviru posete, zakazana je zvanična večera sa predsednikom države.

Princu i vojvotkinji na Kubi će se pridružiti Lord Ahmad, ministar za Komonvelt, koji će predstavljati britansku vladu.

Njegovo prisustvo govori koliko je britanskoj vladi važna ova četvorodnevna poseta i razvijanje odnosa sa zemljom koja je započela proces ekonomske i društvene transformacije.

Kraljevski par na Kubu je stigao sa Barbadosa, jedne od pet oblasti Komonvelta koje su posetili. Čarls i Kamila prethodno su posetili Sent Kits i Nevis, Grenadu, Sent Luciju i Sent Vinset i Grenadine.

Image copyright Reuters Natpis na slici Princ Čarls i Kamila su dočekani na trgu ispred slike revolucionara Ernesta Če Gevare

Image copyright Getty Images Natpis na slici Par je prisustvovao odavanju pošte kubanskom nacionalnom heroju i pesniku Hoseu Martiju

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pre Kube, kraljevski par posetio je Grenadu

Problematični odnosi Kube i Zapada počeli su u 19. veku.

Kuba, bivša španska kolonija, prepuštena je Americi 1898. godine, a četiri godine kasnije postala je nezavnisna država pod američkim patronatom.

Media caption Kuba

Na vrhuncu Hladnog rata 1959. godine, gerilske snage predvođene Fidelom Kastrom porazile su vladu Fulgensija Batiste, koja je uživala američku podršku.

Zbog sličnih ideologija, Kuba je bila u sferi uticaja Sovjetskog Saveza.

SAD su otkrile sovjetske nuklearne projektile na Kubi 1962. godine, što je zamalo dovelo do rata.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Princ Čarls i Kamila tokom posete Grenadi

Nakon 50 godina od prekida diplomatskih veza, SAD i Kuba su započele proces normalizacije odnosa 2014. godine.

Raul Kastro je preuzeo vođstvo od bolesnog brata Fidela 2006. godine, a Migel Dijaz Kanel je postao predsednik 2018.

Poseta princa Čarlsa predstavlja šansu za popravljanje odnosa Velike Britanije i Kube.

Pre nekoliko godina, privatno preduzetništvo je počelo da uzima zamaha na Kubi. U međuvremenu je. međutim, došlo do zastoja, jer se smatra da reforme dovode do nejednakosti.

Princ i njegova supruga upoznaće se sa članovima ansambla Buena Vista Social Club u njihovom studiju u Havani.

Grupa je postala poznata širom sveta 1997. godine, kada je njihov album osvojio i Gremi nagradu.