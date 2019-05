Natpis na slici Štene crnog labradora se mazi sa plišanom kravom

Ali dok u sobi nikad nisam imala ogradicu punu poslanika koji trčkaraju okolo (kunem se…), to ne mogu da kažem za štenad pasa vodiča.

Ovo je priča o tome odakle zapravo dolaze psi vodiči za slepe i slabovide osobe. Ona uključuje odgovore na pitanja: zašto odmah po rođenju nose lak za nokte, zašto se ne plaše vatrometa i zašto morate da im puštate Guns N' Roses.

Vežite se, polećemo. Štenci i ja imamo priču za vas koju bismo želeli da vam ispričamo…

Natpis na slici Štenci crnog labradora u transporteru

Bila je vrela julska noć kad se prvi put pojavilo dvanaestoro najmlađe dece Ebi Silz, klizajući napolje na kuhinjski pod mojih roditelja u štafetnoj trci sa od po minut razlike.

Ebi, stara pet godina, napola labrador i napola retriver, ispoljavala je neke od tipičnih psećih simptoma tokom devetomesečne trudnoće: malo jutarnje mučnine, slab apetit, upornu privrženost ljudima i - u poslednjim satima - dahtanje i kontrakcije.

Mogli ste da vidite kako joj se spazmi kreću preko stomaka kako je koje štene kretalo, svako od njih istisnuto napolje u kesi punoj tečnosti. U divljini, njegova majka bi zubima pocepala tu kesu da bi štene prvi put udahnulo vazduh. Ali u ovom slučaju, zadatak cepanja pripao je njenoj ljudskoj porodici. Pet sati i jedno panično pitanje „je li se zaglavio?!" kasnije, tuce savršenih uzoraka ležalo je sklupčano kraj majke - šest devojčica i šest dečaka, 11 crnih i jedan usamljeni zlaćani.

Zašto su ova stvorenja, kojima je sudbina dodelila da obavljaju posao što će ljudima promeniti živote, došli na svet u bungalovu u Midlendsu, umesto u dobro opremljenoj veterinarskoj operacionoj sali? Odgovor je: to je standardna praksa. U Velikoj Britaniji se svake godine rodi oko 1.400-1.500 takvih štenaca, dok Gajd Dogovih 270 majki za rasplod živi sa dobrovoljcima kao non-stop kućni ljubimci.

Ebi, kao i druge majke, nikada nije radila kao pas vodič - ali je odabrana za rasplod još pre nego što je rođena, pošto su njeni roditelji imali kvalitete koje je ova dobrotvorna organizacija želela da sačuva u lozi.

Natpis na slici Majka Ebi je oštenila 12 štenadi

Natpis na slici Ebi leži pored štenaca

Pre nego što njihova pseća majka treba da se porodi, dobrovoljci se uče kako da porode štence i šalje im se odgovarajuća oprema - udobna prostirka koja upija tečnost, medicinske rukavice i specijalna „kutija za okot" u kojoj će štenci živeti, sa sve šipkama na stranama koje sprečavaju majku da sedne na bilo kog od njih ako leži uza zid. U slučaju krajnje nužde, osoblje Gajd Doga na raspolaganju je 24 časa dnevno.

Svesna sam da ću možda zvučati kao nekakva zlica, ali štenad labradora nisu najslađi čim se rode. Oni izgledaju kao naborani hrčci. Andreksova faza, kad se neodoljivo teturaju okolo, kreće za oko pet nedelja.

Sa šest nedelja, znamo da će naši štenci napustiti majku i preseliti se u Gajd Dogov Nacionalni centar za rasplod kod banje Limington, gde će morati da polože test za profilisanje štenadi - prvu preponu na stazi. Svaki koji ga ne prođe biće eliminisan iz programa za pse vodiče. A sve što stoji između ovih sićušnih cičućih stvorova i te odluke smo… mi. Nema nikakvog pritiska, zar ne?

Dakle, prvo i prvo: štenci se rađaju mokri. Veoma se lako prehlade, tako da svaki mora nežno da se osuši mekim peškirom i stavi pod infracrvenu toplotnu lampu zajedno sa majkom.

Čim svi zalegnu jedan pored drugog, nastaje problem: kad su na ovom svetu svega nekoliko sati, izgledaju identično - ali od vitalnog je značaja da ih mi raspoznajemo. Ogrlice u boji bi uradile posao, ali štenci koji vole da se kobajagi „šibaju" mogli bi u njih da se upetljaju. Šta nam u tom slučaju spašava život? Lak za nokte. Svako štene dobija tačkicu na drugom mestu na krznu odmah posle rođenja, što njihovi ljudski negovatelji koriste kao šifru za raspoznavanje.

Žig se stavlja na mesto na kom će se lako spaziti - iznad nogu šteneta ili pri dnu njegovog repa.

Mala devojčica za žigom iznad desne prednje noge biće poznata kao „DPD" - „Desna prednja devojčica". A „LZD" bi bio „levi zadnji dečak" - muško štene sa žigom na zadnjoj nozi.

Natpis na slici Svako štene ima igračku sa kojom se mazi i pored koje spava

To, istina, nisu najzvučnija imena na svetu. Štenad dobijaju prava imena za šest nedelja, kad ih odvedu u Nacionalni centar za rasplod. U međuvremenu, neki dobrovoljci iz zovu po imenima likova iz Ulice Koronejšn ili Harija Potera. Ali u porodici Silz i na desetinama drugih, postalo je gotovo normalno tim sićušnim nemirnim psećim lopticama tepati sa: „Ćaooooo, mala desna prednja devojčiceeeee!".

U ovom konkretnom okotu, napravili smo samo jedan izuzetak: jedno jedino zlaćano štene među naših dvanaest žigosanih nazvano je "Murinjo", po slavnom fudbalskom menadžeru Žozeu, koji je samog sebe proglasio „Posebnim".

Natpis na slici Mali žuti labrador leži na ćebetu

Labradori su legendarni po halapljivosti, a lično mogu da potvrdim da taj njihov instinkt kreće od najranijih dana. U vreme hranjenja, svaki od njih pretvara se u nezaustavljivi projektil navođen na mleko.

Od nulte do druge nedelje, oni su praktično slepi i gluvi, i ne mogu da ustanu - tako da se kreću okolo migoljeći se, poput foka. Kad se ne bore za sisu, često mogu da se vide u formaciji zvanoj „hrpa za maženje" - zgureni jedan uz drugog i majku radi nežnosti i topline.

Natpis na slici Štenci labradora se hrane

Jedna od naših najmanjih beba brzo se istakla zato što je izgledalo kao da joj manjka manične žudnje za mlekom koju su ispoljavali svi ostali. Stara samo dva dana, nije pravilno sisala i bila je upadljivo slabašna i mlitava.

Da sve bude gore, težina joj je opadala umesto da rapidno raste. Štenci u tom dobu mogu da propadnu za svega nekoliko sati i strašno smo se brinuli da bismo mogli da je izgubimo.

Ljuljuškajući štene umotano u ćebe, potražili smo savet Ebine briljantne „pseće babice" Karen Stenton (formalno zvanje: „Gajd Dogov supervizor kučke za rasplod"), koja je posećivala okot svakih nekoliko dana da bi videla kako su štenci. Njena presuda: ručno hranite štene svaka dva sata špricom ili bočicom za bebe, i specijalnim formulom.

Natpis na slici "Siroto štene" se nije hranilo normalno majčinim mlekom kad je imala dve nedelje - što je ključan period u razvoju šteneta

Definitivno ne mogu da kažem da je bilo lako. Ponajmanje zato što je ispočetka „Sirota štenica" (kako smo je zvali) bila blizu smrti i jedva je mogla da drži glavu uspravno. Mogu, hvala nebesima, da kažem da je na kraju bilo uspešno. Za svega nekoliko nedelja, mleko njene majke plus dodatno hranjenje rukom na kraju je podiglo njenu težinu na zdrav nivo.

Natpis na slici Štenci se odmaraju

Štenci se razvijaju ekstremno brzo, što je istovremeno čudesan i razoružavajući prizor.

Između druge i treće nedelje, oni nauče da stoje, teturaju poput krznenih pijanaca, a potom da hodaju sigurno. Počinju da mašu repom, ispuštaju male režeće zvuke, a kobajagi čarke izbijaju svuda.

Štenad pasa čuvara probaju prvu čvrstu hranu između treće i četvrte nedelje - a hranjenje postaje vrlo haotična, prljava rabota. Dobrotvorna organizacija preferira uređaj po imenu „multi-hranilica", gde i do šest štenaca može da jede istovremeno iz šest odvojenih zdela. To se retko dešava, jer bi se nekolicina najradije naglavačke bacila na komšijsku večeru. Da su bebe ljudi, to bi bio onaj grozomorni stadijum hranjenja odojčadi…

Srećom po naš zdrav razum, štenci vole i da spavaju, čemu se posvećuju sa strašću Olimpijaca u godini takmičenja za medalju. Oni takođe zevaju slađe od bilo kog drugog stvorenja viđenog na Zemlji.

Natpis na slici Igra crnog i belog šteneta

Natpis na slici Vreme je za dremku

Natpis na slici Štenci vole mekane, plišane igračke

Natpis na slici Kuca spava u krilu

Možda vas zbunjuje neobični pomen Guns N' Roses na početku ovog članka. Verovali ili ne, to nije bio samo klikbejtovski pokušaj da vas privučemo da pročitate tekst. Štaviše, muzika igra veoma važnu ulogu u „socijalizaciji štenadi", tokom koje psić uči da razume i ima interakciju sa ljudima, navikavajući se na nepreteće zvukove i druga dešavanja.

Dobrovoljci dobijaju listu stvari za štikliranje sa kojima bi trebalo da upoznaju štenad - bučne igračke i budilnici od treće nedelje, na primer - i podstiču se da im puštaju vrlo širok dijapazon muzike. Naši su dobili klasičan rokenrol, Motaunove legende, malo Vivaldija i malo limenih orkestara, u slučaju da njihov budući vlasnik ima kod kuće trombon.

Budući da zaposleni psi vodiči moraju da budu staloženi kad čuju zvuke koji obično uznemire druge kućne ljubimce, kao što su đubretarski kamioni i oluje, dobrotvorna organizacija deli CD ispunjen „lošim" zvucima da bi se sa njima upoznali kad imaju dve nedelje. (Izvinite zbog gromova, maleni moji…)

Natpis na slici Štene viri preko ograde

Sa šest nedelja, nestašni okot nervira majku oštrim bebećim zubima i vreme je da započnu prvu etapu njihove epopeje obuke.

Posle mnogih zagrljaja, svih 12 odlazi odjednom i nose ih u Nacionalni centar za rasplod, a kuća deluje neprirodno gluvo bez njihovih cijuka, kevtanja i režanja. U centru, eksperti testiraju njihov temperament, procenjujući stepen njihove pouzdanosti. Možda zvuči surovo, ali pitomi štenci verovatno neće biti dobri vodiči, a organizacija procenjuje da je stoga bolje ne izlagati ih nepotrebnom stresu.

I dalje je tu, međutim, hepiend za štence koji ne polože prijemni. Biće im ponuđene druge dobrotvorne organizacije čiji se rad zasniva na psima za pomoć i terapiju. Dogs For Gud, na primer, obučava pse da pomažu ljudima sa invaliditetom. Njihovi neverovatne životinje mogu da dohvataju stvari sa polica supermarketa, otvaraju vrata ili čak pomognu da se isprazni mašina za pranje veša.

Neki štenci krenuće da rade kao psi za otkrivanje medicinskih stanja, pomažući ljudima s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Neko ko ima smrtonosnu alergiju na orašaste plodove, na primer, možda će imati psa koji njuška po prostoriji u potrazi za tragovima orašastih plodova.

Natpis na slici Ana Marinker, supervizor nege pasa pri Gajd Dogovom Nacionalnom centru za rasplod, sa dva štenca

Natpis na slici Crno-beli trio

A što se tiče štenaca koji polože Gajd Dogov test, oni će biti poslati širom Velike Britanije da žive sa Šetačima štenadi - dobrovoljcima koji ih paze od njihove sedme nedelje pa sve do 14 meseci, kad su spremni za pravu pravcatu obuku.

Za potrebe ovog teksta, bilo mi je dozvoljeno da uđem u centar za rasplod kako bih videla štence poslednji put. Nisam sigurna da je Sirota štenica znala ko sam, ali je meni u svakom slučaju bilo drago da je ponovo vidim - radoznalu, zdravu i pred sam početak nove avanture.

Natpis na slici Zagledan u daljinu

Svake godine u Velikoj Britaniji 850 novih pasa vodiča pažljivo se uparuje sa slepim ili slabovidim vlasnicima. U mnogim slučajevima, to je partnerstvo koje ume život da promeni.

Na našu apsolutnu radost, ovaj čitav okot prošao je test procene štenadi, tako da su svi oni spremni da im se pridruže.

Natpis na slici 12 štenaca labradora

Natpis na slici Kutija za štence

Sve slike zaštićene autorskim pravima