Image copyright EPA Natpis na slici Slavljenički posteri AK partije na kojima piše „Hvala Istanbul"

Istanbul je grad koji trenutno živi paralelne živote.

Na konferenciji za novinare, ali i na Tviteru, Ekrem Imamoglu rekao je da je on novi gradonačelnik.

Preliminarni rezultati izbora pokazuju da je on pobedio na lokalnim izborima prošle nedelje, za 25.000 glasova više.

Ali prema vladajućoj AK partiji, oni su ti, koji su pobedili, na čelu sa kandidatom Binali Jildrimom.

Vlada je osporila rezultate iz Istanbula i Ankare i zatražila novo prebrojavanje glasova.

Iako je AK partija osvojila najviše glasova širom Turske, izgubila je u Istanbulu, Ankari i Izmiru.

Čini se da predsednik Erdogan nije spreman da prepusti svoj rodni grad protivnicima.

„Nepristojni su. Imamo rezultate izborne Komisije i znamo ko je pobedio", rekao je Imamoglu za BBC kada je video slavljeničke postere AK partije.

Iz AK partije kažu da nevažeći glasovi na pojedinim biračkim mestima mogu da ugroze rezultat i nazivaju ih „najvećom mrljom u turskoj demokratskoj istoriji."

„Naravno da se ne slažem, jer do juče su vlada i vladajuća partija tvrdile da Turska ima najverodostojniji sistem glasanja. Na biračkim mestima je radilo milion ljudi. Da je bilo ikakvih problema, oni bi to zabeležili i napravili izveštaj. To je zvanična procedura. Jedino objašnjenje koje imam za taj njihov potez je da im je to izgovor za neuspeh", kaže Imamoglu.

Image copyright EPA Natpis na slici Opozicija slavi pobedu na izvborima

Gubitak Ankare, Istanbula i nekoliko drugih gradova bio je ozbiljan udarac za Erdogana i mogao bi biti velika prekretnica nakon 16 godina njegove vladavine.

Imamoglua sam pitao da li je ovo početak kraja predsednikove moći.

„Ovde je priča završena. Stranke, vlade, život. Erdogan odlazi sa vlasti nakon 17 godina. Postoje problemi i stvari koje nam se ne sviđaju - ali i to je politički uspeh i njima će doći kraj".

Očigledan uspeh njegove stranke u Istanbulu i Ankari ohrabrio je opoziciju koja je dugo smatrana mrtvom.

Pitao sam ga i da li je on sledeći predsednik Turske.

„Bog zna", kaže on uz smeh.