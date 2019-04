Natpis na slici „Ako ste obožavatelji Bitlsa, to je sveti gral", rekao je Kris Peri iz Kaleidoscope

Snimak nastupa čuvenih Bitlsa uživo u TV emisiji Top of the Pops na BBC-iju, koji traje svega 11 sekundi, pronađen je u Meksiku.

Tihi isečak nastupa popularne četvorke je iz BBC-ijeve pop emisije iz 1966. godine.

Originalne trake nisu sačuvane, ali je video napravio gledalac koji je snimao svoj televizor kamerom.

Snimak je napravila porodica iz Liverpula, a otišao je u ruke kolekcionara iz Meksika.

Kolekcionar je pozvao Kaleidoscope, organizaciju sa sedištem u Birmingemu, koja se bavi pronalaženjem nestalih TV snimaka.

„Ako ste obožavatelji Bitlsa, to je sveti gral", rekao je Kris Peri iz Kaleidoscope dopisniku BBC Kolinu Patersonu.

„Mislili smo da je snimak zauvek izgubljen, jer nije sačuvana video kaseta iz 1966. godine. Neverovatno je da smo ga pronašli nakon svih ovih godina."

Bend je nekoliko puta snimao pesme koje su se naknadno pojavile u emisiji, ali je jedini put nastupio uživo 16. juna 1966.

„Ne znamo da li je ovaj deo istorije Top of the Pops nestao zauvek, ali nažalost BBC programi se nisu arhivirali tako pažljivo kao danas i neki su izgubljeni", rekla je 2000. godine pi-arka BBC-ija.

Ponovo otkriveni snimak će biti prikazan u biskopu BFI u Londonu u okviru programa Music Believed Wiped 20. aprila.

„To je ludo, koje su šanse da se ovako nešto dogodi? To je zaista veliko otkriće", rekao je Dori Hauard, predavač na predmetu „Bitlsi i popularna muzika" na Univerzitetu Liverpul houp.

Pronađena je i epizoda Top of the Pops iz 1969, sa delom Bitlsovog promotivnog videa za njihov singl Something.

Bitlsi nikada nisu ponovo bili na turneji nakon što su uživo nastupali na koncertu u San Francisku 1966. godine, na vrhuncu karijere kada je vladala prava Bitlmanija.

Ponovo su se okupili za nastup na krovu Apple Records u Londonu 1969. godine.

Filmska projekcija Music Believed Wipedsadrži 240 muzičkih nastupa koje je nedavno pronašao Kaleidoscope.

Oni uključuju Eltona Džona koji peva Rocket Man u popularnoj emisiji BBC-ija 1972, kao i nastup grupe Slejd iz 1975. godine.