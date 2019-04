Image copyright Getty Images Natpis na slici Selija Himenez Delgado odigrala je tri utakmice za Španiju na Svetskom prvenstvu 2015. godine

Bećina fudbalera i fudbalerki bi vas „gledalo belo" kada bi ih pitali nešto o dinamici fluida, istegljivosti ili Njutnovim zakonima.

Ali to nije slučaj sa Selijom Himenez Delgado iz Španije koja ima diplomu vazduhoplovne inženjerke sa univerziteta u Alabima.

Ipak, trenutno joj je glavna misija kako da pomogne reprezentaciji da ostvari dobar rezultat na Svetskom prvenstvu.

„Pred svaku utakmicu imamo mali test kako bi pokrenuli mozak da radi. Ako je nešto u vezi sa brojevima, svi gledaju u mene i pitaju - šta da radimo, kakav je plan", kaže Himenez za BBC Sport.

„Kad sam bila mala, stalno sam nešto pravila po kući. Znala sam da hoću da budem inženjer jer volim da dizajniram i pronalazim rešenja za probleme".

„Ali, čak i ako fudbal i inženjerstvo deluju kao potpune suprotnosti, u stvari su vrlo povezane zato što u obe oblasti morate naporno da radite. I rezultati se ne vide odmah".

„I kad vam je loš dan, morate da se probudite i pokušate ponovo. Ono što naučite u jednoj oblasti, možete da primenite i na drugu".

Himenez je sa 15 godina debitovala u prvoj ligi Španije, a zatim je igrala na koledžu pre nego što je 2018. potpisala za norveški Rozengard.

Na pitanje šta joj se najviše dopalo tokom studija, Himenez kaže:

„Jedna od najdražih stvari mi je bila gasna dinamika, gde smo učili šta se dešava kada postoje razlike u pritisku. Teško je to objasniti, a da ne idemo u komplikovane detalje".

„Bilo mi je teško da organizujem vreme zbog nastupa za reprezentaciju. Stalno sam putovala na relaciji Amerika - Evropa. Propustila sam dosta predavanja koja sam morala kasnije da nadoknadim".

„Bilo mi je potrebno više vremena, ali sam zaista srećna što sam diplomirala".

Image copyright Ignite Talent Natpis na slici Himenez je diplomirala na univerzitetu u Alabami

Himenez se nada da će naći posao u struci kada završi igračku karijeru.

Ovog meseca bi trebalo da debituje za klub Sijetl Rejn koji se takmiči u NWSL ligi, gde će joj saigračica biti i velška legenda Džes Fišlok.

„Ne mogu da opišem kako sam se osećala kada me je pozvao trener Vlatko Andonovski i rekao da Sijetl želi da me izabere na draftu. Zaplakala sam, obuzele su me emocije".

„Za Sijetl igraju neke od najboljih fudbalerki na svetu i čast mi je što ću biti sa njima. Nikada neću zaboraviti trenutak kada su pročitali moje ime na draftu".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Himenez u duelu sa najboljom fudbalerkom sveta, Brazilskom Martom

Pre četiri godine Španija je eliminisana u prvom krugu na Svetskom prvenstvu, a Himenez se nada da sada mogu da naprave mnogo bolji rezultat.

Španija će se ovog leta takmičiti u grupi sa Nemačkom, Kinom i Južnom Afrikom.

„Najvažnija je prva utakmica na turniru. Od 2015. godine čekamo na to i dosta smo naučile u međuvremenu".

Svetsko prvenstvo održaće se od 7. juna do 7. jula u Francuskoj.

Ženski fudbal veoma popularan u Španiji

Prošle godine španske fudbalerke su u postale evropske prvakinje u uzrastu do 19 godina, a selekcija do 17 godina osvojila je titule šampiona sveta i Starog kontinenta.

U martu je na utakmici polufinala Lige šampiona Atletiko Madrid - Barselona zabeležen evropski rekord u poseti - 60.739 ljudi.

„To je jasan pokazatelj. Sa pravim marketingom, kalendarom takmičenja i stadionima, ženski fudbal može da privuče veliki broj navijača".

Himenez kaže da bi uspeh seniorske reprezentacije doneo dodatnu medijsku pažnju, poboljšanje infrastrukture i nove investicije.

„Uspeh mladih fudbalerki je dokaz da radimo prave stvari. Jedva čekam da vidim kako će te devojke da se razvijaju u budućnosti".

„Ženski sport u Španiji stvarno ima dobre rezultate iako nema iste ekonomske resurse i uslove kao muški. Vreme je za promene, treba nam veća pomoć institucija. Da pokažemo devojčicama da mogu da postanu profesionalne sportistkinje, baš kao i inženjerke", zaključila je Himenez.