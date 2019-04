Image copyright Getty Images Natpis na slici Kraljica soula dobila Pulicera posthumno

„Kraljica soula" dobitnica je Pulicerove nagrade.

Areta Frenklin nagrađena je specijalnim priznanjem za „ogroman doprinos američkoj muzici i kulturi".

Samo 11 muzičara pre nje je dobilo ovo priznanje, a među njima su Bob Dilan, Skot Džoplin i Džon Koltrejn. Areta je prva žena u ovoj grupi.

Poznata pevačica je preminula od raka pankreasa u avgustu 2018, u 76. godini.

Osvojila je 18 Gremija, imala 17 hitova na listama najboljih pesama u Americi i bila prva žena uvrštena u Dvoranu slavnih rokenrola.

Bila je umetnica snažnog glasa, a pevala je pevala džez, soul, ritam i bluz.

Magazin Roling Stoun proglasio ju je najboljom pevačicom svih vremena, zahvaljujući pesmama Respect, Chain Of Fools i (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Ove godine, Pulicerovu nagradu za muziku dobila je Elen Rid za operu p r i s m.

Žiri koji je odlučivao o dobitnicima Pulicera opisao je delo kao „hrabru novu operu (...) sa teškom temom - posledicama seksualnog i emocionalnog zlostavljanja".

„Osećaj je nerealan", rekla je kompozitorka iz Tenesija.

Pulicerova nagrada dodeljuje se i za književnost, pozorište i novinarstvo.

Džeki Siblis Druri dobila je nagradu za Fairview, predstavukoju je žiri nazvao „teškom dramom koja se bavi pitanjem rase" i publiku navodi da se suoči sa „dubokim predrasudama".

Pisac Ričard Pouers osvojio je nagradu za fikciju za The Overstor, priču o Amerikancima koje je spojila prirodna katastrofa, dok je Dejvid V. Blajt dobio nagradu za biografiju Frederika Daglasa, odbeglog roba koji je postao vođa abolicionističkog pokreta.

Njujork Tajms i Vašington Post dobili su nagrade za novinarstvo za izveštavanje o predsedniku Trampu, dok je specijalna nagrada pripala je Kapital Gezetii novinarima koji su izgubili petoro kolega kada je napadač sa vatrenim oružjem uleteo u redakciju u junu 2018.