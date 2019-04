Image copyright Getty Images Natpis na slici Danijel Krejg sa članovima ekipe filma Spektra 2014. godine

Ekipa i ključni detalji novog filma o Džejmsu Bondu biće predstavljeni 25. aprila.

Zna se da će Danijel Krejg ponovo biti 007, a premijera filma se očekuje u aprilu 2020. godine.

Snimanje svakog filma o Bondu uvek izaziva ogromno interesovanje. Pogledajte šta znamo do sada o 25. filmu o čuvenom agentu, kao i šta ćemo najverovatnije saznati kada tim bude predstavljen.

Naziv

Već mesecima se spekuliše o nazivu novog filma.

U martu je producentkinja Barbara Brokoli negirala je da se film zove Šaterhend, kada je jedan obožavalac tražio autogram.

Ima i onih koji misle da će se novi film zvati Eklipsa (Eclipse), jer je jedna članica ekipe upotrebila tu reč na profilu jednog sajta za zapošljavanje.

Uloge

Image copyright MGM/Columbia/Eon Natpis na slici Sejdo je glumila sa Danijelom Krejgom u filmu iz 2015, "Spektra"

Danijel Krejg je hveć potvrdio da će u ovom filmu poslednji put glumiti elegantnog i šarmantnog agenta iz romana Jana Fleminga.

Očekuje se da će Rejf Fajns i Ben Višou poonovo igrati Ema i Kjua, a Naomi Heris Manipeni. Veruje se da će ponovo glumiti Madelin Svon, lik iz filma Spektra iz 2015. godine.

Dobitnik Oskara Rami Malek će, mnogi veruju, biti među novim članovima ekipe, najverovatnije u ulozi negativca.

Fanovi se nadaju da će se Kristof Valc vratiti kao Ernst Stavro Blofeld, legendarni zločinac koji je oživljen u poslednjem filmu o Bondu.

Reditelj

Image copyright Getty Images Natpis na slici Fukunaga (levo) je angažovan da režira film pošto je Deni Bojl napustio snimanje

Film režira Keri Džodži Fukunaga, poznat po prvoj sezoni HBI serije Pravi detektiv (True Detective) i Netfliks drame NManijak.

Fukunaga je prvi Amerikanac koji režira zvanični film Bond franšize - Amerikanac je režirao i Nikad ne reci nikad (Never Say Never Again) iz 1983, ali se ovaj film ne smatra zvaničnim delom serijala.

Amerikanac se cpridružio ekipi prošle godine, pošto je Deni Bojl napustio projekat usled „kreativnih razlika".

Bojl je kasnije rekao da je „velika šteta" što je došlo do prekida saradnje, dodavši da je ono na čemu su radili on i scenarista Džon Hodž bilo „zaista sjajno".

Scenaristi

Pošto je Hodž napustio projekat u isto vreme kada i Bojl, nismo mogli da dobijemo potvrdu da li su spisateljske dužnosti prenete na iskusne Bond scenariste Nila Parvisa i Roberta Vejda.

Njih dvojica su radili na scenariju svih filmova od 1999. godine, od Svet nije dovoljan (The World is Not Enough).

Pisalo se i da je čest saradnik Stivena Sodenberga Skot Zi Berns, scenarista filma Bornov ultimatum, umešao prste u pisanje poslednjeg nastavka sage o Bondu.

Image copyright Reuters Natpis na slici Ima li Fibi Voler-Bridž dozvolu za mešanje u poslove najpoznatijeg agenta na svetu?

Čuju se i glasine da je autorka i scenaristkinja serija Prljavuša (Fleabag) i Ubijati Iv (Killing Eve) Fibi Voler-Bridž angažovana na scenariju, navodno na zahtev Danijela Krejga, da „oživi scenario".

Muzika

Image copyright Reuters Natpis na slici Dua Lipa je nedavno napisala i izvela pesmu za akcioni fantastični film Alita, anđeo borbe

Još uvek se ne zna ko će naslediti Adel i Sema Smita koji su dobili Oskare za pesme izvedene u filmovima Skajfol i Spektra.

Dua Lipa, sve popularnija širom sveta, često se pominje kao izvođačica tematske pesme za ovaj hit. Prošle godine je izjavila da je niko još nije pozvao, ali da bi lvolela da učestvuje.

Međutim, detalji oko glavne muzičke teme se ne objavljuju ovako rano.

Automobil

Pisalo se da će Danijel Kreg voziti Aston Martin rapid E, električni automobil čija je cena oko 300 hiljada evra.

Novine APrema pisanju dnevnika San objavile su da su autori filma „smatrali da je pravi trenutak da Bonda smeste u vozilo koje ne ispušta štetne materije".