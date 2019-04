Image copyright Reuters Natpis na slici Džo Bajden je bio desna ruka bivšem predsedniku SAD Baraku Obami

Bivši potpredsednik SAD Džo Bajden objavio je da ulazi u trku za predsednika, potvrdivši tako nagađanja koja su trajala mesecima.

Bajden je u video najavi rekao da su „suštinske vrednosti nacije, naše demokratije, svega što Ameriku čini Amerikom, na kocki".

Sedamdesetšestogodišnji političar ulazi u „tesnu" unutarstranačku trku demokrata za kandidaturu na izborima 2020. godine.

Među njegovim konkurentima se nalaze senatorke Elizabet Voren i Kamala Haris, kao i senator Berni Sanders.

On se tokom obraćanja osvrnuo na kritikovanu izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je u neredima belih nacionalista u Šarlotsvilu 2017. godine bilo „veoma dobrih ljudi na obe strane".

„Tim rečima je predsednik Sjedinjenih Američkih Država izjednačio one koji šire mržnju sa onima dovoljno hrabrim da joj se suprotstave", rekao je Bajden.

„Verujem da će se istorija osvrnuti na četvorogodišnji mandat ovog predsednika i prihvatiti ga kao anomaliju. Ali ako Donaldu Trampu damo osam godina u Beloj Kući, on će zauvek promeniti ovu državu i nas same. Ne mogu mirno da posmatram kako se to dešava."

Bajden ima najviše iskustva od demokratskih kandidata. Kao senator u šest mandata, dva puta se kandidovao za predsednika - 1988. i 2008. godine. Kasnije je bio potpredsednik tokom dva mandata Baraka Ovame.

Portparol Obame je izjavio da je odluka bivšeg predsednika da angažuje Bajdena bila „jedna od najboljih koje je doneo u životu", kao i da su njih dvojica razvili „poseban odnos".

Image copyright Reuters Natpis na slici Simpetizeri Džoa Bajdena

Bajden je trebalo da se kandiduje za predsednika i 2016. godine, kada je Tramp pobedio na izborima, ali se povukao zbog smrti četrdesetšestogodišnjeg sina, Boa Bajdena.

Za Bajdena se veruje i da će uspeti da vrati glasače sa srednjeg zapada sa niskim primanjima, koji su se poslednjih godina okrenuli Trampu.

Kampanja bivšeg potpredsednika je doživela pad još pre zvaničnog početka, kada je Bajden morao da se suoči sa tvrdnjama da je uzurpirao lični prostor žena.

Izvinio se, rekavši: „Granice ličnog prostora su ponovo uspostavljene".

„Sada to razumem i biću mnogo pažljiviji", izjavio je.

Povodom najave Bajdenovog ulaska u trku, predsednik Tramp je tvitovao: „Dobro došao u trku, Uspavani. Nadam se samo da si dovoljno pametan, mada sumnjam, da izguraš prvu kampanju."

„Biće naporno - borićeš se protiv ljudi koji zaista imaju neke bolesne i poremećene ideje. Ali ako uspeš, videćemo se na startnoj liniji."

Ko je Džo Bajden?

Džozef Robinet Bajden mlađi rođen je 20. novembra 1942. godine u Skrentonu u Pensilvaniji kao jedno od četvoro dece u porodici irskih katolika.

Bajden je 1972. godine izabran u američki Senat, kada je imao samo 29. godina, ali je preuzeo funkciju nekoliko nedelja kasnije kada je napunio trideset - što je donja starosna granica za ulazak u Senat.

Neposredno pre ulaska u Senat, suočavao se sa tragedijom - supruga Nejla i ćerka Naomi su poginule u saobraćajnoj nesreći.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džo Bajden na proslavi tridesetog rođendana sa porodicom 1972. godine

Bajden se kandidovao za predsednika 1988. godine, ali se povukao kada je priznao da je plagirao govor Nila Kinoka, lidera laburista u Britaniji.

Ponovo se kandidovao za predsednika 2008. godine, ali se opet sam povukao. Umesto toga, priključio se Obami kao kandidat za potpredsednika.